सपा की ‘पीडीए साइकिल यात्रा’ से पंचायत चुनाव में बिगुल, गांव-गांव पहुंचेगी साइकिल, जुड़ेंगे पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग!

UP Panchayat Chunav: यूपी में अगले साल होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर ग्रामीण इलाकों में पार्टी की सक्रियता बढ़ाने और भाजपा सरकार की नीतियों के खिलाफ माहौल बनाने की योजना पर सपा काम कर रही है और इसीलिए सपा ने पीडीए साईकल यात्रा निकालने का प्लान तैयार किया है.
Trending Photos
PDA Cycle Yatra: उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले पंचायत चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने बड़ी रणनीति तैयार कर ली है. पार्टी अब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक (पीडीए) वर्ग को साधने के लिए 'पीडीए साइकिल यात्रा' निकालने जा रही है. यह यात्रा नवंबर के दूसरे हफ्ते से शुरू होगी.
सपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी गांव-गांव जाकर जनता से संवाद करेंगे और पार्टी की नीतियों व विजन को साझा करेंगे. साथ ही ग्रामीणों की समस्याएं सुनकर उनके समाधान के लिए सपा का रुख भी स्पष्ट करेंगे.सपा प्रवक्ता आज़म खान ने बताया कि यह यात्रा पार्टी के जनसंपर्क अभियान का अहम हिस्सा होगी, जिसका मकसद भाजपा सरकार की नीतियों के खिलाफ माहौल बनाना और जनता से सीधा जुड़ाव बढ़ाना है.
वहीं, सपा प्रवक्ता नंद दुबे ने कहा कि साइकिल यात्रा के ज़रिए ब्लॉक स्तर पर पीडीए वर्ग को जोड़ना पार्टी की प्राथमिकता है. इसके लिए सभी सपा विधायक और सांसद अपने-अपने क्षेत्रों में सक्रिय रहेंगे. हालांकि भाजपा ने इस यात्रा पर सवाल उठाए हैं और इसे सिर्फ चुनावी स्टंट करार दिया है.
और पढे़ं: भगवान और देवी-देवता केवल काल्पनिक... अब ये क्या बोल गए स्वामी प्रसाद मोर्या? संतों और विरोधियों के आएंगे निशाने पर
मायावती ने 2027 के लिए खेला 'युवा कार्ड', आकाश आनंद और कपिल मिश्रा पर खेला दांव! कहा- "एक पार्टी का भविष्य, दूसरा भरोसोमंद..."
उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास,क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !