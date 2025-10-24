Advertisement
सपा की ‘पीडीए साइकिल यात्रा’ से पंचायत चुनाव में बिगुल, गांव-गांव पहुंचेगी साइकिल, जुड़ेंगे पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग!

 UP Panchayat Chunav: यूपी में अगले साल होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर ग्रामीण इलाकों में पार्टी की सक्रियता बढ़ाने और भाजपा सरकार की नीतियों के खिलाफ माहौल बनाने की योजना पर सपा काम कर रही है और इसीलिए सपा ने पीडीए साईकल यात्रा निकालने का प्लान तैयार किया है.

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Oct 24, 2025, 11:25 AM IST
UP Politics
UP Politics

PDA Cycle Yatra: उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले पंचायत चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने बड़ी रणनीति तैयार कर ली है. पार्टी अब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक (पीडीए) वर्ग को साधने के लिए 'पीडीए साइकिल यात्रा' निकालने जा रही है. यह यात्रा नवंबर के दूसरे हफ्ते से शुरू होगी.

सपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी गांव-गांव जाकर जनता से संवाद करेंगे और पार्टी की नीतियों व विजन को साझा करेंगे. साथ ही ग्रामीणों की समस्याएं सुनकर उनके समाधान के लिए सपा का रुख भी स्पष्ट करेंगे.सपा प्रवक्ता आज़म खान ने बताया कि यह यात्रा पार्टी के जनसंपर्क अभियान का अहम हिस्सा होगी, जिसका मकसद भाजपा सरकार की नीतियों के खिलाफ माहौल बनाना और जनता से सीधा जुड़ाव बढ़ाना है.

वहीं, सपा प्रवक्ता नंद दुबे ने कहा कि साइकिल यात्रा के ज़रिए ब्लॉक स्तर पर पीडीए वर्ग को जोड़ना पार्टी की प्राथमिकता है. इसके लिए सभी सपा विधायक और सांसद अपने-अपने क्षेत्रों में सक्रिय रहेंगे. हालांकि भाजपा ने इस यात्रा पर सवाल उठाए हैं और इसे सिर्फ चुनावी स्टंट करार दिया है. 

