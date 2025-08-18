Jaunpur News: कुछ क्यूट-क्यूट डॉगी हाथी के पीछे.....सपा विधायक रागिनी सोनकर का विरोधियों पर पलटवार
Jaunpur News: कुछ क्यूट-क्यूट डॉगी हाथी के पीछे.....सपा विधायक रागिनी सोनकर का विरोधियों पर पलटवार

Jaunpur News: मछलीशहर विधानसभा सीट से सपा विधायक डॉ. रागिनी सोनकर ने एक बार फ‍िर से विरोध‍ियों पर निशाना साधाा है. जौनपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंचीं सपा विधायक ने बड़ी बात कह दी.  

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Amitesh Pandey |Last Updated: Aug 18, 2025, 07:07 PM IST
MLA Ragini Sonkar
MLA Ragini Sonkar

Jaunpur News: जौनपुर की मछलीशहर सीट से सपा विधायक रागिनी सोनकर ने अपने विरोधियों पर निशाना साधा है. सपा विधायक रागिनी सोनकर ने बिना किसी का नाम लिए कहा, “कुछ क्यूट-क्यूट डॉगी हाथी के पीछे-पीछे भौंकते हैं. क्यूट इसलिए कह रही हूं ताकि उन्हें बुरा न लगे. हाथी के आगे वाले लोग बप्पा को हाथ जोड़कर झुककर प्रणाम करते हैं, लेकिन पीछे वाले डॉगी इसलिए भौंकते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि लोग हाथी को प्रणाम कर रहे हैं, उन्हें नहीं.”

विरोधियों पर तंज कसा
बता दें कि सपा विधायक रागिनी सोनकर बीती रात जौनपुर में आयोजित गणपति पूजा महासमिति के कार्यक्रम में पहुंची थीं. यहां उन्होंने अपने राजनीतिक सफर पर चर्चा करते हुए विरोधियों पर तंज कसा. रागिनी सोनकर का यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. उनका यह बयान सीधे तौर पर विरोधियों पर निशाना साधने के रूप में देखा जा रहा है, जो अब चर्चा का विषय बना हुआ है. 

रागिनी सोनकर ने साधा निशाना
रागिनी सोनकर ने अपने कॅरियर पर बात करते हुए जब भी हम बप्‍पा की बात करते हैं तो मुझे महेशा एक बात याद आती है. जब हाथी आगे चलती है तो कुछ क्यूट-क्यूट डॉगी हाथी के पीछे-पीछे भौंकते हैं. क्यूट इसलिए कह रही हूं ताकि उन्हें बुरा न लगे. हाथी के आगे वाले लोग बप्पा को हाथ जोड़कर झुककर प्रणाम करते हैं, लेकिन पीछे वाले डॉगी इसलिए भौंकते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि लोग हाथी को प्रणाम कर रहे हैं, उन्हें नहीं. लेकिन हाथी कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता है. उन्‍होंने कहा कि जब आप आगे बढ़ेंगे तो लोग आपकी तारीफ करेंगे, झुककर नमस्‍कार करेंगे. लेकिन ऐसे भी कुछ लोग म‍िलेंगे जो हमेशा कुछ न कुछ सुनाते रहेंगे. आपका एक काम है हमेशा आगे बढ़ते जाओ.  

कौन हैं सपा विधायक रागिनी सोनकर? 
रागिनी सोनकर ने कोलकाता के मशहूर आरजी कर मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस किया है. इसके बाद दिल्ली एम्स से नेत्र रोग में विशेषज्ञता हासिल की. रागिनी सोनकर ने शादी भी एक डॉक्टर संबित मलिक से की फरवरी 2020 में की थी. रागिनी के पिता वाराणसी की अजगरा विधानसभा सीट से 15 साल तक सुभासपा से विधायक रहे. लेकिन बेटी ने अलग राह पकड़ी और समाजवादी पार्टी ज्वाइन की. उन्होंने पूर्वांचल के जौनपुर शहर की मछलीशहर सीट से विधानसभा चुनाव लड़ा और बीजेपी के दिग्गज प्रत्याशी को हरा दिया. विरासत में मिली राजनीति और पहली बार विधायक होने के बावजूद रागिनी सोनकर सदन में सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ती हैं. 

यह भी पढ़ें : Ballia​ News: पूजा पाल के सत्य को बर्दाश्त नहीं कर पाई समाजवादी पार्टी, सपा ने की लोकतंत्र की हत्या-BJP विधायक केतकी सिंह

यह भी पढ़ें :  पहले तारीफ फ‍िर मुलाकात....पूजा पाल ने सीएम योगी से की मुलाकात, यूपी में बढ़ा सियासी पारा

