'रामचरित मानस की प्रतियां जलाने वाले महान'....सपा विधायक के विवादित बयान से छिड़ी सियासी जंग

Ambedkarnagar News: अंबेडकरनगर की अकबरपुर विधानसभा सीट से सपा विधायक राम अचल राजभर का विवादित बयान सामने आया है. रामचरित मानस की प्रतियां जलाने वालों को मसीहा बता रहे हैं. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 13, 2025, 04:04 PM IST
Ram Achal Rajbhar

UP Politics: सपा विधायक व राष्‍ट्रीय महासचिव राम अचल राजभर का विवादित बयान सामने आया है. सपा नेता ने हिन्दू धर्मगुरुओं पर अशोभनीय टिप्पणी करने और रामचरित मानस की प्रति जलाने वालों को अपना मसीहा बताया है. इतना ही नहीं बागेश्‍वर बाबा और रामभद्राचार्य को लेकर भी विवादित टिप्‍पणी की है. सपा के राष्‍ट्रीय महासचिव का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इसको लेकर उनकी किरक‍िरी भी हो रही है. 

सपा विधायक के बिगड़े बोल 
दरअसल, अंबेडकरनगर जिले की अकबरपुर विधानसभा सीट से राम अचल राजभर विधायक हैं. साथ ही समाजवादी पार्टी के राष्‍ट्रीय महासचिव भी हैं. उनका विवादित वायरल वीडियो अकबरपुर विधानसभा क्षेत्र का बताया जा रहा है. बताया गया कि पीडीए की एक चौपाल को संबोधित करने सपा विधायक राम अचल राजभर पहुंचे थे. इस दौरान राम अचल राजभर ने सार्वजनिक रूप से दक्षिण भारत में राम चरित मानस की प्रति जलाने वालों मसीहा बताया.  

भाजपा और संघ नेताओं पर अभद्र भाषा का इस्‍तेमाल 
इसके अलावा राम अचल राजभर यह भी कह रहे हैं कि अपने धर्म गुरुओं द्वारा लिखित किताब को पढ़िए तब आप कुंभ नहीं जाओगे और अयोध्या नहीं जाओगे. इतना ही नहीं सपा की पीडीए चौपाल को संबोधित करते हुए राम राजभर ने भाजपा और संघ नेताओं पर अभद्र टिप्पणी की. सपा विधायक ने कहा कि बीजेपी के जितने बड़े-बड़े नेता हैं उनके दामाद मुसलमान भाई है. वहीं, बागेश्‍वर बाबा को लेकर कहा कि वो पर्ची खोलते हैं उनका भाई जेल भेज दिया गया था, उनकी पर्ची नहीं खोल पाए. 

बागेश्‍वर बाबा की बहन को लेकर विवादित टिप्‍पणी 
सपा विधायक यहीं नहीं रुके. उन्‍होंने बागेश्‍वर बाबा की बहन को लेकर भी विवादित टिप्‍पणी की. सपा विधायक राम अचल राजभर ने कहा कि बागेश्वर धाम की बहन ने मुस्लिम से शादी की है. सपा विधायक का यह विवादित वीडियो तेजी से सोशल मीड‍िया पर वायरल हो रहा है. हिंदू संगठनों ने इसका विरोध भी किया है. 

Ambedkarnagar news

Trending news

