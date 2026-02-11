Advertisement
ये विदाई बजट, बीजेपी का जाना तय....योगी सरकार के बजट पर अखिलेश यादव का तंज

Akhilesh Yadav Reaction on UP Budget 2026: योगी सरकार के बजट पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है. अखिलेश यादव ने कहा कि ये विदाई बजट है. भाजपा का जाना तय है. 

Written By  Amitesh Pandey |Last Updated: Feb 11, 2026, 03:49 PM IST
Akhilesh yadav
Akhilesh Yadav Reaction on UP Budget 2026: योगी सरकार ने 9.12 लाख करोड़ रुपये का भारी भरकम बजट पेश कर दिया है. योगी सरकार के बजट पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है. अखिलेश यादव ने योगी सरकार के बजट को विदाई बजट बताया है. उन्होंने कहा कि बीजेपी की विदाई तय है. 

बजट पर अखिलेश यादव का रिएक्शन 
अखिलेश यादव ने यूपी बजट को लेकर कहा कि आज हम एक पहेली से अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करना चाहते हैं. अखिलेश ने कहा कि, पहेली है जब मुंह खोला तब बुरा बोला. उन्होंने कहा कि ये विदाई बजट है. बीजेपी की विदाई तय है. अखिलेश ने कहा कि सरकार 9 लाख करोड़ के बजट को अपनी उपलब्धि बती रही है. हर बजट पिछले बजट के मुकाबले बड़ा होता है. लेकिन पिछले बजटों को कंपेयर किया तो देखा गया कि सरकार अपने बजट का 50 फीसदी भी खर्च नहीं कर पाई. ये सरकार का फेलियर है. 

उल्टी सूची दिखाई गई 
अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी सरकार का कहना है कि साल 2025-26 में GSDP 30.25 लाख करोड़ है और इस बजट में अनुमान है वो 36 प्रतिशत है. लेकिन सरकार 3 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रही है तो मैं बताना चाहूंगा कि 3 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए 90 लाख करोड़ की GSDP होनी चाहिए. सरकार per capital income हमेशा बताती है. अगर हम per capita इनकम देख लें तो बाकी प्रदेशों के मुकाबले यूपी नीचे से दूसरे स्थान पर है. अखिलेश ने कहा कि लगता है हमारे मुख्यमंत्री को उल्टी सूची दिखाई गई होगी. 

यूएस ट्रेड डील को लेकर हमला 
अखिलेश यादव ने आगे कहा कि जिनको सरकार राशन दे रही है उनकी per capita इनकम कितनी है?. आगे अखिलेश ने कहा कि अगर 50 लाख करोड़ के एमओयू साइन हुए थे तो धरातल पर काम कितना हुआ? और जमीन पर कितना इनवेस्टमेंट दिखा?. अखिलेश यादव ने भारत यूएस ट्रेड डील को लेकर भी सरकार पर हमला बोला. अखिलेश ने कहा कि डील में जो ढील हुई है उसमें हमारे किसानों पर कितना बड़ा संकट आने वाला है तो उसके लिए प्रदेश सरकार ने कितनी तैयारी की?. सुनने में आ रहा है कि बाहर से फीड आएगा और अगर ऐसा हुआ तो यहां के इंस्टीट्यूट का क्या होगा?. 

किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई 
सपा अध्यक्ष ने कहा कि महंगाई बढ़ी है, किसान की आय नहीं बढ़ी. सरकार किसानों की आय दोगुनी करने का वादा करती है. लेकिन डबल इंजन की सरकार फेल रही. इतना ही नहीं प्रदेश में बड़े स्तर पर बेरोजगारी बढ़ी है. अखिलेश ने कहा कि सरकार की मंशा है कि स्वास्थ सेवाएं खराब हो जाएं और सरकार अस्पतालों की व्यवस्थाएं ऐसे चौपट हो जाए जिसकी वजह से मरीज प्राइवेट अस्पताल जाने पर मजबूर हो जाए. कई जिलों में गलत दवाएं दे दी गईं. मैनपुरी में गलत दवाएं दे दी गई. 

दवाओं में मिलावट खोरी हो रही है
कफ सिरप पर कहानी जब तक खत्म होती. उतने में Liver 52 का फ्रॉड सामने आ गया. अखिलेश ने कहा कि बड़े स्तर पर मिलावट हो रहा है. अखिलेश ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था चौपट हो गई है. उन्होंने कहा कि यूपी पुलिस की स्थिति ये है कि इधर हथेली गरम, उधर पुलिस नर्म. अब पुलिस और चोर एक ही टीम में शामिल हो गई है. अब संगठित अपराध में अपराधियों के साथ सरकार और पुलिस भी शामिल है. 

यह भी पढ़ें : UP Budget 2026-27: 14 नए मेडिकल कॉलेज.. कैंसर संस्थान को फंड, स्वास्थ्य बजट में बड़ा ऐलान

यह भी पढ़ें :  UP Budget 2026-27: कानून व्यवस्था पर करोड़ों की बरसात, मिशन शक्ति को भी बड़ा फंड

up budget 2026

