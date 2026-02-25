2027 की जंग से पहले सपा का ‘दलित दांव’, कांशीराम जयंती पर मनाया जाएगा ‘PDA दिवस’

UP Politics: उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की आहट के साथ ही सियासी दलों ने अपनी-अपनी बिसात बिछानी शुरू कर दी है. इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी ने बड़ा दांव चलते हुए ऐलान किया है कि इस बार कांशीराम जयंती को ‘पीडीए दिवस’ के रूप में मनाया जाएगा. पार्टी हर जिले में कार्यक्रम आयोजित कर पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक (PDA) वर्ग को एकजुट करने की रणनीति पर काम करेगी.

कांशीराम जयंती पर विशेष कार्यक्रम

सपा ने निर्णय लिया है कि 15 मार्च को मनाई जाने वाली कांशीराम जयंती पर प्रदेश के हर जिले में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. इन कार्यक्रमों में श्रद्धांजलि सभाएं, सामाजिक न्याय पर चर्चा और पीडीए एकता का संदेश दिया जाएगा. पार्टी का उद्देश्य कांशीराम के बहुजन आंदोलन की विरासत को अपने राजनीतिक एजेंडे से जोड़ना है.

इतिहास के सहारे सामाजिक संदेश

पार्टी द्वारा जारी पत्र में कांशीराम के मंडल आयोग समर्थन और 1993 में सपा के साथ हुए समझौते का उल्लेख किया गया है. सपा संस्थापक Mulayam Singh Yadav के साथ गठजोड़ को सामाजिक न्याय की राजनीति का अहम अध्याय बताया जा रहा है. इसके जरिए सपा पुराने सामाजिक गठबंधन को फिर से जीवित करने का संदेश देना चाहती है.

Add Zee News as a Preferred Source

दलित वोटबैंक पर बढ़ती सियासी नजर

हाल के वर्षों में बहुजन समाज पार्टी के कमजोर होने के बाद दलित मतदाताओं पर कई दलों की नजर है. सपा यह स्थापित करने की कोशिश में है कि वह ही दलितों की असली हितैषी है. पार्टी पीडीए फॉर्मूले के जरिए बसपा के पारंपरिक वोटबैंक में सेंध लगाने की रणनीति पर आगे बढ़ रही है.

2024 के अनुभव से उत्साहित सपा

लोकसभा चुनाव 2024 में सपा को उल्लेखनीय सफलता मिली थी. पार्टी ने 37 सीटें जीतकर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरकर सबको चौंकाया. इस प्रदर्शन से उत्साहित नेतृत्व मानता है कि पीडीए नारे ने जमीनी असर डाला. अब उसी सामाजिक समीकरण को 2027 विधानसभा चुनाव में और व्यापक रूप देने की तैयारी है.

2027 पर फोकस, सामाजिक समीकरण की बिसात

उत्तर प्रदेश में 2027 का चुनाव सपा के लिए बेहद अहम माना जा रहा है. पार्टी नेतृत्व को विश्वास है कि यदि दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक वर्ग का मजबूत गठजोड़ बनता है तो सत्ता की राह आसान हो सकती है. कांशीराम जयंती को पीडीए दिवस के रूप में मनाने का फैसला इसी दीर्घकालिक चुनावी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है.