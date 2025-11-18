Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3008374
Zee UP-UttarakhandUP Politics

SIR पर कांग्रेस ने कसी कमर, लखनऊ में दिल्ली के एक्सपर्ट देंगे ट्रेनिंग, पार्टी बोली नहीं दोहराने देंगे बिहार

SIR IN Lucknow: यूपी में SIR के ट्रेनिंग के लिए लखनऊ में दिल्ली से एक्सपर्ट आ रहे हैं.  ट्रेनिंग में SIR पर पूरा प्रशिक्षण दिया  जाएगा. जिला और विधानसभा स्तर से नेताओं को बुलाया गया है. कांग्रेस पार्टी ने बूथ लेवल से लेकर विधानसभा स्तर पर पदाधिकारी तैनात कर दिए हैं.

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Nov 18, 2025, 10:48 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Lucknow News
Lucknow News

SIR in Lucknow: बिहार के नतीजे आने के बाद अब सभी राजनीतिक दलों का पूरा फोकस आगामी यूपी विधानसभा चुनाव पर है.  सपा, कांग्रेस, बीजेपी समेत सभी राजनीतिक दल अपनी-अपनी तैयारियों में जुट गए हैं.  इसके साथ ही SIR को लेकर भी राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है. यूपी में SIR के ट्रेनिंग के लिए कांग्रेस पार्टी में दिल्ली से लखनऊ एक्सपर्ट आ रहे हैं.  ट्रेनिंग में SIR पर पूरा प्रशिक्षण दिया जाएगा.  जिला और विधानसभा स्तर से नेताओं को बुलाया गया है. जिला इकाइयों को भी एसआईआर में जुटने के आदेश दिए गए हैं.

बूथ लेवल से लेकर विधानसभा स्तर पर पदाधिकारी तैनात 
कांग्रेस पार्टी ने बूथ लेवल से लेकर विधानसभा स्तर पर पदाधिकारी तैनात कर दिए हैं. बूथ पर बीएलए और विधानसभा स्तर पर कॉर्डिनेटर की तैनाती करके पूरी नजर रखी जा रही है. इसके अलावा यूपी में SIR के ट्रेनिंग के लिए कांग्रेस पार्टी में दिल्ली से एक्सपर्ट आ रहे हैं. आज यानी 18 नवंबर को लखनऊ में ट्रेनिंग होनी है.  ट्रेनिंग में SIR पर पूरा प्रशिक्षण देंगे.  जिला और विधानसभा स्तर से नेताओं को बुलाया गया है, उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी.

नहीं दोहराई जाएगी बिहार वाली गलती-कांग्रेस प्रवक्ता
कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने कहा कि बिहार चुनाव में जो गलती हुई वो अब यूपी में नहीं दोहराई जाएगी. एसआईआर एक बड़ा मुद्दा है. बिहार चुनाव      परिणाम के बाद सबक मिला है. एसआईआर  ज्यादा से ज्यादा लोगों का हो , किसी का भी नाम न छूटे. हम एसआईआर कराने पर पूरी तरह सचेत हैं. बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि हर मोर्च पर विफल है. 

Add Zee News as a Preferred Source

सपा ने PDA प्रहरी बूथ लेवल ऑफिसर को एक्टिव किए
कांग्रेस के अलावा सपा ने PDA प्रहरी बूथ लेवल ऑफिसर को एक्टिव कर दिया है. वहीं बीजेपी भी सभी से SIR में अपना सहयोग करने के लिए कह रही है लेकिन कांग्रेस बाकायदा एसआई आर की ट्रेनिंग कराने की तैयारी कर चुकी है ताकि बिहार की तरह यूपी में पार्टी को झटका न मिले.

ये हैं लखनऊ के 5 सबसे महंगे इलाके, बिलेनियर्स की पहली पसंद! लग्जरी लाइफ के लिए बेस्ट
 

TAGS

Lucknow newssir in upcongress

Trending news

kaushambi news
जिंदा शख्स को कागजों में दिखाया मरा, फिर हड़पी जमीनें; कौशांबी में चौंकाने वाला खेल
 UP Encounter
आजमगढ़ में पुलिस के हत्थे चढ़े 3 कुख्यात अपराधी, सहारनपुर-आगरा में भी कई बदमाश पकड़े
Lucknow news
SIR पर कांग्रेस ने कसी कमर, लखनऊ में ट्रेनिंग, पार्टी बोली नहीं दोहराने देंगे बिहार
Agra Lucknow Expressway Road Accident
आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा,बेकाबू डबल डेकर बस पलटी,3 की मौत;24+ यात्री घायल
Ghaziabad News
गाजियाबाद पुलिस की डिजिटल उड़ान, घर बैठे मोबाइल पर एक क्लिक में ट्रैक होगा कोर्ट केस
haridwar ardh kumbh 2027
हरिद्वार अर्धकुंभ 2027 की तैयारियां शुरू, 700 करोड से होंगे स्थाई और अस्थाई निर्माण
groom girlfriend high voltage drama
बॉयफ्रेंड की बारात में आ धमकी प्रेमिका, दुल्हन के सामने ही खोल दिया सारा काला चिट्ठा
Kanpur Looteri Dulhan
दरोगा से लेकर बैंक मैनेजर तक बने शिकार, इस लुटेरी दुल्हन की कहानी कर देगी हैरान!
Sonbhadra mine accident
सोनभद्र खनन हादसे में अब तक 7 की मौत, रेस्क्यू अभियान जारी,चट्टान में दबी कई जिंदगी!
Uttarakhand Cold Wave Alert
उत्तराखंड के मौसम में होगा बड़ा बदलाव! बर्फबारी और शीतलहर से कांप उठेगी देवभूमि