SIR पर कांग्रेस ने कसी कमर, लखनऊ में दिल्ली के एक्सपर्ट देंगे ट्रेनिंग, पार्टी बोली नहीं दोहराने देंगे बिहार

SIR in Lucknow: बिहार के नतीजे आने के बाद अब सभी राजनीतिक दलों का पूरा फोकस आगामी यूपी विधानसभा चुनाव पर है. सपा, कांग्रेस, बीजेपी समेत सभी राजनीतिक दल अपनी-अपनी तैयारियों में जुट गए हैं. इसके साथ ही SIR को लेकर भी राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है. यूपी में SIR के ट्रेनिंग के लिए कांग्रेस पार्टी में दिल्ली से लखनऊ एक्सपर्ट आ रहे हैं. ट्रेनिंग में SIR पर पूरा प्रशिक्षण दिया जाएगा. जिला और विधानसभा स्तर से नेताओं को बुलाया गया है. जिला इकाइयों को भी एसआईआर में जुटने के आदेश दिए गए हैं.

बूथ लेवल से लेकर विधानसभा स्तर पर पदाधिकारी तैनात

कांग्रेस पार्टी ने बूथ लेवल से लेकर विधानसभा स्तर पर पदाधिकारी तैनात कर दिए हैं. बूथ पर बीएलए और विधानसभा स्तर पर कॉर्डिनेटर की तैनाती करके पूरी नजर रखी जा रही है. इसके अलावा यूपी में SIR के ट्रेनिंग के लिए कांग्रेस पार्टी में दिल्ली से एक्सपर्ट आ रहे हैं. आज यानी 18 नवंबर को लखनऊ में ट्रेनिंग होनी है. ट्रेनिंग में SIR पर पूरा प्रशिक्षण देंगे. जिला और विधानसभा स्तर से नेताओं को बुलाया गया है, उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी.

नहीं दोहराई जाएगी बिहार वाली गलती-कांग्रेस प्रवक्ता

कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने कहा कि बिहार चुनाव में जो गलती हुई वो अब यूपी में नहीं दोहराई जाएगी. एसआईआर एक बड़ा मुद्दा है. बिहार चुनाव परिणाम के बाद सबक मिला है. एसआईआर ज्यादा से ज्यादा लोगों का हो , किसी का भी नाम न छूटे. हम एसआईआर कराने पर पूरी तरह सचेत हैं. बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि हर मोर्च पर विफल है.

सपा ने PDA प्रहरी बूथ लेवल ऑफिसर को एक्टिव किए

कांग्रेस के अलावा सपा ने PDA प्रहरी बूथ लेवल ऑफिसर को एक्टिव कर दिया है. वहीं बीजेपी भी सभी से SIR में अपना सहयोग करने के लिए कह रही है लेकिन कांग्रेस बाकायदा एसआई आर की ट्रेनिंग कराने की तैयारी कर चुकी है ताकि बिहार की तरह यूपी में पार्टी को झटका न मिले.

