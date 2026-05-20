उत्तर प्रदेश भाजपा की नई ईकाई के गठन की तैयारी! दिल्ली में अहम बैठक, कट सकता है कई दिग्गजों का पत्ता

लखनऊ/विशाल रघुवंशी: भाजपा नई प्रदेश इकाई गठित करने के करीब है. बुधवार को नई दिल्ली में प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह राष्ट्रीय नेतृत्व से मिलकर पदाधिकारियों पर चर्चा करेंगे. लेकिन इस बार टीम के आकार को लेकर असमंजस उभरा है. अन्य राज्यों में प्रदेश इकाई पहले की तुलना में छोटी की गई है.

क्या संभावनाएं हैं

यूपी में भाजपा अन्य प्रदेशों की तर्ज पर पदाधिकारियों की संख्या में कटौती करेगी या चुनावी वर्ष एवं राज्य का बड़ा आकार देखते हुए बढ़ाने पर फोकस करेगी ये असमंजस बना हुआ है. महामंत्रियों की संख्या सात से घटाकर छह किये जा सकते हैं. इसी प्रकार उपाध्यक्षों एवं प्रदेश मंत्रियों की संख्या में भी परिवर्तन दिख सकता है. पिछली प्रदेश इकाई में सात महामंत्री, 18 उपाध्यक्ष, 16 प्रदेश मंत्री, एक कोषाध्यक्ष, एक सह कोषाध्यक्ष, एक-एक मुख्यालय प्रभारी व प्रभारी प्रकोष्ठ और विभाग रखे गए.

कम होगी उपाध्यक्षों की संख्या!

माना जा रहा है कि इस बार उपाध्यक्षों की संख्या प्रदेश मंत्रियों से कम रखी जा सकती है. सात में से तीन महामंत्री अवध क्षेत्र के हैं, जबकि पश्चिम एवं कानपुर क्षेत्र का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है. इसे संतुलित किया जाएगा. कानपुर से सलिल विश्नोई, कमलावती सिंह, मानवेंद्र सिंह एवं देवेंद्र कोरी के रूप में चार उपाध्यक्ष हैं, जिसे घटाया जाएगा. पश्चिम क्षेत्र से पंकज सिंह, कांता कर्दम, सुरेंद्र नागर, सत्यपाल सैनी, सुनीता दयाल एवं मोहित बेनीवाल के रूप में छह उपाध्यक्ष हैं, जिसमें से नागर राष्ट्रीय मंत्री बनाए जा चुके हैं. अब एक क्षेत्र से छह उपाध्यक्षों की संख्या में बदलाव किया जाएगा. काशी क्षेत्र में उपाध्यक्षों की संख्या बढ़ाई जाएगी. छह क्षेत्रीय अध्यक्षों को बदलने की स्थिति में उनका भी समायोजन प्रदेश टीम में किया जाना है, लेकिन जगह नहीं बनी तो उन्हें मोर्चों के प्रभारी के रूप में भूमिका दी जाएगी.

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बता दें कि उत्तर प्रदेश में अगला विधानसभा चुनाव फरवरी-मार्च 2027 में होने की संभावना है. वर्तमान में राज्य में 18वीं विधानसभा कार्यरत है, जिसके मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं. उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुल 403 सीटें हैं, जहां बहुमत के लिए 202 सीटों की आवश्यकता होती है.

वर्ष 2027 के चुनाव को लेकर राज्य में राजनीतिक दल अभी से सक्रिय हो गए हैं. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और समाजवादी पार्टी (सपा) के बीच गठबंधन और सीट शेयरिंग को लेकर शुरुआती मंथन शुरू हो चुका है, लेकिन अभी किसी निर्णय पर नहीं पहुंचे हैं.