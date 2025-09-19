अपर्णा यादव ने मां अंबी बिष्ट पर हुई FIR पर साधी चुप्‍पी, वोट चोरी पर राहुल गांधी पर जमकर बरसीं
अपर्णा यादव ने मां अंबी बिष्ट पर हुई FIR पर साधी चुप्‍पी, वोट चोरी पर राहुल गांधी पर जमकर बरसीं

Aparna Yadav: राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने मां अंबी बिष्‍ट पर दर्ज हुई एफआईआर पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया. वहीं, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को निशाने पर लिया. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 19, 2025, 05:02 PM IST
आशीष श्रीवास्‍तव/सुल्‍तानपुर: राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव शुक्रवार को सुल्‍तानपुर पहुंचीं. मां के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने और अखिलेश यादव से जुड़े सवाल पर नो कमेंट कह दिया. वहीं, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर जमकर जुबानी हमला किया. अपर्णा यादव ने कहा कि कांग्रेस से ज्यादा वोट चोरी किसने की है. जब से पार्टी बनी, गूगल पर सर्च कर लीजिये उनकी पोल पट्टी सामने आ जाएगी. 

राहुल गांधी को निशाने पर लिया
इससे पहले अपर्णा यादव कई विभागों की समीक्षा के साथ जेल में बंद महिला कैदियों से मुलाकात की. राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम वाले बयान को लेकर अपर्णा यादव ने कांग्रेस नेता को निशाने पर लिया. अपर्णा यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बात कही कि उन्‍होंने उन लोगों की नींद उड़ा के रख दी है, जो आतंकवाद फैला रहे थे. पीएम मोदी ने राष्‍ट्र विरोधियों की नींद जरूर खराब कर दी है. हो सकता है, राहुल गांधी अजीब तरीके से बात करते हैं तो उनकी तारीफ करने के बजाय इस तरह की बात कर रहे हों.

'एजेंसियों के बारे में अनाप शनाप क्‍यों बोलते हैं' 
अपर्णा यादव ने कहा कि राहुल गांधी पता नहीं क्‍यों ऐसा बोलते हैं. देश की एजेंसियों के बारे में अनाप शनाप बोलने से उनकी राजनीति नहीं चमकेगी. राहुल गांधी इतने समय से राजनीति में हैं, इतने बड़े परिवार से हैं, फ‍िर भी ऐसी बात करते हैं, समझ में नहीं आती. वहीं, महिलाओं के आपराधिक मामले तेजी से बढ़ने के बयान पर अपर्णा ने कहा ऐसा कुछ नहीं है. अभी आई रिपोर्ट के अनुसार, महिला आयोग की वजह से यूपी नंबर वन है. हम लगातार जेल और हॉस्पिटल के अंदर की महिलाओं का जीवन बेहतर करने में लगे हैं. 

यह भी पढ़ें : Lucknow News: जमीन घोटाले में पुलिस का एक्शन, अपर्णा यादव की मां अंबी बिष्ट पर FIR

यह भी पढ़ें : सत्‍ता से बाहर आए 8 साल हो गए, महल का माल खत्‍म हो रहा है....अखिलेश पर ओम प्रकाश राजभर का बड़ा हमला

Aparna Yadav

