Ghazipur News: योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री व निषाद पार्टी के अध्‍यक्ष संजय निषाद का बड़ा बयान सामने आया है. संजय निषाद ने कहा कि पव्‍वा भर जिनकी संख्या है वो हमेशा सत्ता में रहे हैं और झउआ भर जिनकी संख्या है वो बाहर हैं. पव्‍वा पिओगे तो सताये जाओगे. संजय निषाद ने कहा कि जगजीवन राम ने तमाम दलित नेताओं को भर्ती करके गदहा बना दिया. अटल बिहारी बाजपेयी आए तो लेदरमैन को आगे किया और कहा गदहों से दूर हो जाओ. मुलायम सिंह यादव आए और ओबीसी के नाम पर आए और मिल्कमैन को जगाया.

अदरमैन आए तो संजय निषाद को लाए

गाजीपुर के पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में रविवार को उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने बड़ा और विवादित बयान दिया. संजय निषाद ने समाज में संख्या बल को सत्ता की राजनीति का सबसे बड़ा हथियार बताते हुए कहा कि पव्‍वा भर जिनकी संख्या है वो हमेशा सत्ता में रहे हैं और झउआ भर जिनकी संख्या है वो सत्ता से बाहर हैं. उन्होंने चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि अगर पव्‍वा पियोगे तो सताए जाओगे.

यूपी में सियासी हलचल मची

इतना ही नहीं उन्होंने ऐतिहासिक संदर्भ देते हुए कहा कि जगजीवन राम ने दलित नेताओं को भर्ती करके गदहा बना दिया. अटल बिहारी बाजपेयी आए तो लेदरमैन को आगे किया और कहा गदहों से दूर रहो. मुलायम सिंह यादव आए और ओबीसी के नाम पर राजनीति की, मिल्कमैन को जगाया. अब अदरमैन आए और उन्होंने संजय निषाद को सामने लाकर समाज को जगाने का काम किया. संजय निषाद के इस बयान से सियासी महकमों में हलचल मच गई है. संख्या बल और सत्ता की भागीदारी को लेकर उनका यह बयान कई मायनों में चर्चाओं का केंद्र बन गया है.

जैसे सैनिक सीमा पर लड़ते हैं वैसे खिलाड़ी मैदान में लड़ेंगे

वहीं, रामभद्राचार्य द्वारा अंबेडकर पर की गई टिप्पणी पर संजय निषाद ने कहा कि वे धर्म पर कोई टिप्पणी नहीं करते. उन्होंने कहा कि देश संविधान से चलता है और हर व्यक्ति को अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार है. भारत-पाकिस्तान मैच को लेकर उन्होंने कहा कि इसे खेल भावना से देखना चाहिए. उन्होंने कहा कि जैसे दोनों देशों की सीमा पर सैनिक लड़ते हैं, वैसे ही खिलाड़ी मैदान पर लड़ेंगे.

