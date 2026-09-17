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ओम प्रकाश राजभर कहां से लड़ेंगे चुनाव? सुभासपा विधायक बेदी राम ने कर दिया बड़ा ऐलान

Ghazipur News: सुभासपा विधायक बेदी राम ने 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया. उन्होंने कहा कि गाजीपुर की सभी 7 सीटों पर एनडीए की जीत होगी. साथ ही उन्होंने ये भी बता दिया कि ओम प्रकाश राजभर कहां से चुनाव लड़ेंगे?.

Written ByZee Media Bureau
Published: Sep 17, 2026, 07:23 PM IST|Updated: Sep 17, 2026, 07:29 PM IST
ओम प्रकाश राजभर कहां से लड़ेंगे चुनाव? सुभासपा विधायक बेदी राम ने कर दिया बड़ा ऐलान

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