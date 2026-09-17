ओम प्रकाश राजभर कहां से लड़ेंगे चुनाव? सुभासपा विधायक बेदी राम ने कर दिया बड़ा ऐलान

पीएम मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं

उन्होंने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर चल रहे सेवा और समर्पण कार्यक्रमों का हिस्सा बताते हुए प्रधानमंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं और उनके दीर्घायु होने की कामना की. उन्होंने साफ किया कि वह स्वयं जखनिया विधानसभा से ही चुनाव लड़ेंगे, जबकि कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जहूराबाद सीट से ही चुनाव मैदान में उतरेंगे. बेदी राम ने दावा किया कि पिछली बार के चुनावी आंकड़ों को एनडीए के मौजूदा समीकरण से जोड़कर देखा जाए तो विपक्ष की स्थिति बेहद कमजोर दिखाई देती है. विधायक के इस बयान ने कार्यक्रम के बीच ही आगामी विधानसभा चुनाव की राजनीतिक चर्चा को भी तेज कर दिया है.