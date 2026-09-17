ओम प्रकाश राजभर कहां से लड़ेंगे चुनाव? सुभासपा विधायक बेदी राम ने कर दिया बड़ा ऐलान

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आलोक त्रिपाठी/गाजीपुर: गाजीपुर में जखनिया से सुभासपा विधायक बेदी राम ने 2027 चुनाव को लेकर बड़ा राजनीतिक दावा कर दिया. बेदी राम ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में गाजीपुर की सभी 7 सीटों पर एनडीए का झंडा लहराएगा. सपा और बसपा यहां से एक भी सीट नहीं जीत पाएगी. बेदी राम ने फिर से जखनिया विधानसभा से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया. वहीं, जहूराबाद सीट से ओम प्रकाश राजभर को चुनाव लड़ने की घोषणा की.
315 दिव्यांगजनों को दी सौगात
गाजीपुर में दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों को सहायक उपकरण वितरण कार्यक्रम में पहुंचे सुभासपा विधायक बेदी राम ने सरकार की योजनाओं की सराहना की. बेदी राम ने कहा कि शासन, प्रशासन और एलिम्को के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में करीब 315 दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों को ट्राई साइकिल, बैटरी चालित ट्राई साइकिल, सिलाई मशीन, छड़ी समेत कई उपयोगी उपकरण वितरित किए गए.
पीएम मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं
उन्होंने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर चल रहे सेवा और समर्पण कार्यक्रमों का हिस्सा बताते हुए प्रधानमंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं और उनके दीर्घायु होने की कामना की. उन्होंने साफ किया कि वह स्वयं जखनिया विधानसभा से ही चुनाव लड़ेंगे, जबकि कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जहूराबाद सीट से ही चुनाव मैदान में उतरेंगे. बेदी राम ने दावा किया कि पिछली बार के चुनावी आंकड़ों को एनडीए के मौजूदा समीकरण से जोड़कर देखा जाए तो विपक्ष की स्थिति बेहद कमजोर दिखाई देती है. विधायक के इस बयान ने कार्यक्रम के बीच ही आगामी विधानसभा चुनाव की राजनीतिक चर्चा को भी तेज कर दिया है.
2022 के चुनाव में सपा ने जीती थी 5 सीटें
बता दें कि साल 2022 के विधानसभा चुनाव में गाजीपुर जिले की सभी 7 सीटों पर सपा और उसके गठबंधन ने क्लीन स्वीप करते हुए जीत हासिल की थी. जहूराबाद सीट से ओम प्रकाश राजभर (सुभासपा/सपा गठबंधन) से जीत दर्ज की थी. जखनियां (सुरक्षित) सीट से सुभासपा से बेदी राम ने जीत दर्ज की थी. वहीं, गाजीपुर की सदर, जंगीपुर, मोहम्मदाबाद और जमानिया सीट पर सपा प्रत्याशी ने जीत दर्ज की थी.