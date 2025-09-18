Om Prakash Rajbhar: सुभासपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि 60 साल तक कांग्रेस की सरकार थी. वे कितना दलित पिछड़ों अल्पसंख्यकों का भला किए?. वे खुद घूम घूमकर कह रहे हैं इनका भला नहीं हुआ है.
आशीष श्रीवास्तव/सुल्तानपुर: कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के 'हाइड्रोजन बम' फोड़ने वाले बयान को लेकर योगी के मंत्री व सुभासपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने पलटवार किया है. ओम प्रकाश राजभर ने कहा राहुल गांधी को नहीं पता की इधर राजभर हैं. वो हाइड्रोजन बम बना रहे हैं तो हम इलेक्ट्रान, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिलाकर परमाणु बम बना रहे हैं.
राहुल गांधी पर बोला हमला
सुभासपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि कांग्रेस के लिए निषाद पार्टी के चीफ डॉ. संजय निषाद, अपना दल की अनुप्रिया पटेल और सुभासपा मिलकर परमाणु बम हैं. उन्होंने कहा कि 60 साल तक कांग्रेस की सरकार थी. वे कितना दलित पिछड़ों अल्पसंख्यकों का भला किए?. वे खुद घूम घूमकर कह रहे हैं इनका भला नहीं हुआ है. उन्हें पता नहीं यहां राजभर हैं. हम परमाणु बम बना रहे हैं. यहां संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल और राजभर हम लोग इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं.
सुभासपा कार्यकर्ता की पिटाई पर दिया जवाब
वहीं, गाजीपुर में हुए सुभासपा कार्यकर्ता की पिटाई को लेकर ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि हमारा कार्यकर्ता फोटो खिंचाने के चक्कर में पीटा गया. उत्साहित होकर कार्यकर्ता आगे निकलने के चक्कर में पीटा गया. दारोगा समझ नहीं पाईं. सैकड़ों लोग गए थे, नौजवान जोश में रहता है, फोटो खिंचवाने के चक्कर में सिपाही और इंस्पेक्टर के बीच में निकल पड़ा. इसी वजह से ऐसा हुआ. और कोई वजह नहीं है.
अखिलेश यादव को लिया निशाने पर
पीला गमछा पहनने पर हुई कार्यकर्ता की पिटाई पर राजभर ने कहा कि सैकड़ों लोग गए थे, केवल उसी के साथ ऐसा क्यों हुआ, अगर सबके साथ हुआ होता तो हम आपकी बात से सहमत होते. थोड़ी से कमजोरी थी वो भावना में चला गया, इंस्पेकर समझ नहीं सकी और उसके साथ ऐसा हो गए. अखिलेश यादव के ओपी राजभर और पार्टी कार्यकर्ता की पिटाई का वीडियो ट्वीट कर तंज करने के सवाल पर सुभासपा अध्यक्ष ने कहा कि अखिलेश की सरकार में जीते हुए प्रधान को फेंकवा दिया जाता था. सपा सरकार में जिला पंचायत और प्रमुख को हरवा दिया जाता था. उन्हें गुंडों की सरकार कहा जाता था. अपराधी छुट्टा सांड़ की तरह घूमते थे. अखिलेश के पास कोई काम है नहीं. पूर्व की सरकारों में दंगों और कर्फ्यू होते थे, उससे लोगों को निजात मिली है.
