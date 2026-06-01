सूर्या की हत्या पर चुप्पी क्यों? ओपी राजभर का अखिलेश यादव और सपा पर बड़ा हमला

Surya Chauhan Murder Case: गाजियाबाद के खोड़ा क्षेत्र में हुए सूर्या चौहान हत्याकांड और उसके बाद हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में बयानबाजी का दौर लगातार जारी है. इसी क्रम में प्रदेश सरकार में मंत्री और सुभासपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी और उसके नेतृत्व पर तीखा हमला बोला है. राजभर ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक लंबी पोस्ट लिखते हुए सवाल उठाया कि सूर्या चौहान की हत्या के समय विपक्ष की ओर से अपेक्षित संवेदना क्यों नहीं दिखाई गई. उन्होंने इस मुद्दे को लेकर सीधे समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव को भी निशाने पर लिया.

सोशल मीडिया पोस्ट से साधा निशाना

ओम प्रकाश राजभर ने अपनी पोस्ट में कहा कि राजनीतिक दलों और उनके प्रवक्ताओं को किसी भी घटना पर प्रतिक्रिया देते समय मानवीय संवेदनाओं को प्राथमिकता देनी चाहिए. उन्होंने लिखा कि किसी भी पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करना सबसे पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए. राजभर ने आरोप लगाया कि सूर्या चौहान की हत्या के मामले में विपक्ष की ओर से अपेक्षित प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिली. वहीं पुलिस एनकाउंटर के बाद कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए जाने लगे.

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एनकाउंटर के बाद उठे सवालों पर जताई आपत्ति

अपने बयान में राजभर ने कहा कि आरोपी के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के बाद कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आईं जिनमें कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए गए. उन्होंने पूछा कि आखिर विपक्ष किस प्रकार की व्यवस्था की अपेक्षा करता है. राजभर का कहना है कि किसी भी घटना पर प्रतिक्रिया देते समय पीड़ित परिवार और उसके दर्द को प्राथमिकता दी जानी चाहिए. उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष के रवैये पर सवाल उठाए.

पीडीए को लेकर फिर कसा तंज

ओम प्रकाश राजभर ने अपनी पोस्ट में समाजवादी पार्टी के पीडीए फार्मूले पर भी टिप्पणी की. उन्होंने पहले की तरह इस मुद्दे पर तंज कसते हुए अपनी अलग व्याख्या पेश की. पिछले कुछ महीनों में भी राजभर कई बार पीडीए की अवधारणा को लेकर सवाल उठाते रहे हैं. इस बार भी उन्होंने उसी मुद्दे को आगे बढ़ाते हुए विपक्ष पर निशाना साधा.

अखिलेश यादव की चुप्पी पर उठाए सवाल

राजभर ने अपनी पोस्ट में यह भी कहा कि सूर्या चौहान के परिवार के प्रति सार्वजनिक रूप से संवेदना व्यक्त करने की जरूरत थी. उन्होंने आरोप लगाया कि इस मामले में समाजवादी पार्टी नेतृत्व की ओर से वैसी प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिली जिसकी अपेक्षा की जा रही थी. उन्होंने कहा कि किसी भी गंभीर आपराधिक घटना में राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर पीड़ित परिवार के साथ खड़ा होना चाहिए.

वोट बैंक की राजनीति का भी किया जिक्र

अपने बयान में राजभर ने वोट बैंक की राजनीति का मुद्दा भी उठाया. उनका कहना था कि कई बार राजनीतिक दल कुछ घटनाओं पर मुखर दिखाई देते हैं जबकि दूसरी घटनाओं पर अपेक्षाकृत कम प्रतिक्रिया देते हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसी स्थिति से लोगों के बीच अलग-अलग तरह की धारणाएं बनती हैं. इसी कारण राजनीतिक दलों को सभी मामलों में एक समान दृष्टिकोण अपनाना चाहिए.

कई जिलों का किया उल्लेख

सोशल मीडिया पोस्ट में राजभर ने प्रदेश के कुछ अन्य जिलों का भी जिक्र किया. उन्होंने दावा किया कि विभिन्न घटनाओं पर राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया में अंतर दिखाई देता है. हालांकि विपक्षी दल इन आरोपों को खारिज करते रहे हैं और उनका कहना है कि वे हर महत्वपूर्ण मुद्दे पर अपनी बात रखते हैं.

लगातार हमलावर बने हुए हैं राजभर

यह पहला अवसर नहीं है जब ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर इस तरह का हमला बोला हो. पिछले कई महीनों से वह विभिन्न मुद्दों पर लगातार सपा नेतृत्व को निशाने पर लेते रहे हैं. चाहे पीडीए की राजनीति का सवाल हो या कानून व्यवस्था से जुड़े मुद्दे, राजभर कई बार सार्वजनिक मंचों और सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी राय व्यक्त कर चुके हैं. हाल के दिनों में उनके और समाजवादी पार्टी के बीच जुबानी हमले और तेज हुए हैं.