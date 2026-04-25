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'अखिलेश के समय मिल मालिकों की चांदी थी, योगी राज में किसानों की'

UP News: उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने शनिवार को राजधानी लखनऊ में विपक्ष पर जमकर हमला बोला. उन्होंने आंकड़ों के साथ दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जोड़ी ने यूपी के किसानों की तकदीर बदल दी है.

Written By  Gunateet Ojha|Last Updated: Apr 25, 2026, 10:42 PM IST
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'अखिलेश के समय मिल मालिकों की चांदी थी, योगी राज में किसानों की'

UP News: उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने शनिवार को राजधानी लखनऊ में विपक्ष पर जमकर हमला बोला. उन्होंने आंकड़ों के साथ दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जोड़ी ने यूपी के किसानों की तकदीर बदल दी है. शाही के मुताबिक जिस किसान की सालाना आय पहले महज 52 हजार रुपये के आसपास हुआ करती थी. वह अब बढ़कर 1.20 लाख रुपये तक पहुंच गई है. उन्होंने साफ कहा कि यह बदलाव किसी जादू से नहीं.. सही नीतियों और किसानों के प्रति ईमानदारी की वजह से आया है.

अखिलेश सरकार पर वार

सूर्य प्रताप शाही ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके दौर में किसान बदहाली के आंसू रो रहा था. कृषि मंत्री ने आरोप लगाया कि सपा सरकार में मिल मालिकों के साथ सरकार की ऐसी साठगांठ थी कि किसानों को अपने ही हक के पैसे के लिए बरसों इंतजार करना पड़ता था. शाही ने चुटकी लेते हुए कहा कि अखिलेश यादव सत्ता में थे तो सोए हुए थे. उनके जमाने में 34-34 महीनों तक गन्ना किसानों का भुगतान नहीं होता था. आज योगी सरकार में 8 से 10 दिन के भीतर पैसा किसानों के खाते में पहुंच रहा है.

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गन्ना किसानों के लिए 'बंपर' योजनाएं और एथेनॉल का जादू

कृषि मंत्री ने बताया कि गन्ना किसानों को अब तक 3 लाख 15 हजार करोड़ रुपये का रिकॉर्ड भुगतान किया जा चुका है. उन्होंने पुरानी यादें ताजा करते हुए कहा कि सपा राज में गन्ना मूल्य 300 रुपये था जो तीन किस्तों में मिलता था, जिससे किसानों का शोषण होता था. योगी सरकार ने इसे बढ़ाकर 400 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंचाया है. इसके पीछे की बड़ी वजह गन्ने से एथेनॉल बनाने की तकनीक है. एथेनॉल की वजह से चीनी मिलें आर्थिक रूप से मजबूत हुई हैं. जिसका सीधा फायदा किसानों को समय पर भुगतान के रूप में मिल रहा है.

'कुछ वीआईपी जिलों में ही आती थी लाइट'

बिजली के मुद्दे पर सूर्य प्रताप शाही ने अखिलेश यादव को घेरते हुए कहा कि उनकी सरकार में भेदभाव चरम पर था. इटावा, कन्नौज और रामपुर जैसे कुछ 'वीआईपी' जिलों को ही 24 घंटे बिजली मिलती थी. जबकि बाकी यूपी अंधेरे में डूबा रहता था. उन्होंने याद दिलाया कि इस भेदभाव पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने भी सख्त नाराजगी जताई थी. उन्होंने कहा कि आज योगी सरकार ने 16 लाख से ज्यादा किसानों के बिजली बिल माफ किए हैं और बिना किसी भेदभाव के हर गांव को भरपूर बिजली मिल रही है.

अधूरी परियोजनाओं को मिली नई जिंदगी

कृषि मंत्री ने सरयू परियोजना का विशेष उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि जो प्रोजेक्ट दशकों से लटका हुआ था. उसे योगी सरकार ने पूरा किया जिससे 14 लाख हेक्टेयर जमीन की सिंचाई मुमकिन हो पाई है. एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) पर रिकॉर्ड खरीद का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि आज उत्तर प्रदेश गेहूं, चावल, आलू और तिलहन के उत्पादन में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है. तिलहन में तो इस साल 48 लाख मीट्रिक टन का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है.

'काठ की हांडी बार-बार नहीं चढ़ती'

अंत में शाही ने अखिलेश यादव के वादों को 'घड़ियाली आंसू' करार दिया. उन्होंने कहा कि सत्ता से बाहर होने के बाद बड़े-बड़े वादे करना आसान है. क्योंकि सपा जानती है कि उनकी सरकार दोबारा नहीं बनने वाली. शाही ने तल्ख लहजे में कहा कि अखिलेश यादव जान लें कि जनता एक बार उनकी सरकार की परेशानियां भुगत चुकी है. काठ की हांडी बार-बार नहीं चढ़ती. उन्होंने भरोसा जताया कि किसानों का विश्वास मोदी-योगी की सरकार पर अटूट है और प्रदेश कृषि के क्षेत्र में नित नए कीर्तिमान स्थापित करता रहेगा.

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