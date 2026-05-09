Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3211032
Zee UP-UttarakhandUP Politics

बंगाल में 'योगी मॉडल' से टूटेगी अपराधियों की कमर: दानिश अंसारी

लखनऊः पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के शासन को जनता ने नकार दिया और भाजपा को प्रचंड बहुमत के साथ राज्य की कमान सौंपी है. 9 मई को सुवेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के सीएम पद की शपथ ली.

Written By  Gunateet Ojha|Last Updated: May 09, 2026, 10:45 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बंगाल में 'योगी मॉडल' से टूटेगी अपराधियों की कमर: दानिश अंसारी

लखनऊः पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के शासन को जनता ने नकार दिया और भाजपा को प्रचंड बहुमत के साथ राज्य की कमान सौंपी है. 9 मई को सुवेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के सीएम पद की शपथ ली. इस मौके पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सुवेंदु अधिकारी को भगवा अंगवस्त्र पहनाया. सोशल मीडिया पर इसे लेकर खूब चर्चाएं हो रही हैं. बंगाल में सत्ता परिवर्तन को यूपी सरकार में राज्यमंत्री दानिश आजाद अंसारी ने ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में भी भाजपा सरकार यूपी की तरह कानून का राज स्थापित करेगी.

भगवा अंगवस्त्र- बंगाल की नई पहचान की स्थापना
राज्यमंत्री ने कहा कि हमारी पार्टी की प्राथमिकता राज्य में सुशासन और कानून व्यवस्था बनाए रखना है. शपथ ग्रहण समारोह के दौरान जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंच पर बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी को भगवा अंगवस्त्र पहनाया, वो बंगाल की नई पहचान को स्थापित करता है. यह संदेश देता है कि जिस तरह से पीएम मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार ने सुशासन को यूपी में स्थापित किया, वैसे ही बंगाल में भी डबल इंजन सरकार का मकसद कानून का राज स्थापित करना है.

ममता बनर्जी ने हिंदू और मुस्लिमों के बीच पैदा की खाई
दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि सुवेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. यह बंगाल में एक नए युग की शुरुआत है. ममता बनर्जी ने अपने पूरे कार्यकाल में हिंदू और मुस्लिमों के बीच खाई पैदा करने का काम किया. ममता सरकार ने जनता पर अत्याचार किया, लोगों को बांटने का काम किया.

Add Zee News as a Preferred Source

यूपी जैसे बदलाव की हवा बंगाल में भी
उन्होंने कहा कि 2017 में जब मुख्यमंत्री योगी जी को यूपी की कमान मिली थी तो लूट, दंगे, अपराध, भ्रष्टाचार व माफियाओं का बोलबाला था. ठीक ऐसी स्थिति ममता बनर्जी के शासनकाल में बंगाल में भी बनी. लेकिन जिस तरह यूपी में बदलाव हुआ, वही हवा अब बंगाल में भी है. हमारा नारा बिना भेदभाव सबका साथ-सबका विकास का है.

मुस्लिम समाज को तुष्टिकरण की जरूरत नहीं
राज्यमंत्री ने कहा कि मुस्लिम समाज को तुष्टिकरण की जरूरत नहीं है. हमें शिक्षा की जरूरत है, रोजगार की जरूरत है. मुस्लिमों को इन मूल आवश्यकताओं से पीछे धकेलने का काम ममता बनर्जी ने किया था. उन्होंने अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकीं, लेकिन आज बंगाल में सत्ता बदलने के साथ ही उसका अंत हो गया है. सीएम योगी ने यूपी को जिस तरह से सजाया है, उसी यूपी मॉडल से हम पश्चिम बंगाल को भी सजाएंगे.

TAGS

​​ UP news

Trending news

Hapur News
महाराणा प्रताप जयंती की बाइक रैली में बवाल, हापुड़ में जमकर पथराव-तोड़फोड़
Agra Aligarh Greenfield Expressway
आगरा-अलीगढ़ ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए जमीन अधिग्रहण शुरू, लेकिन किसान नाराज
Maharajganj News
तरबूज खाने की 'सजा' में बछड़े पर चाकू से हमला, महाराजगंज में भड़के लोग
amethi accident news
बेटी की विदाई से पहले पिता और चाचा की उठी अर्थी, सड़क दुर्घटना में दर्दनाक मौत
Gorakhpur News
इश्क, शक और खौफनाक कत्ल, गोरखपुर में प्रेमिका को जंगल ले जाकर उतारा मौत के घाट
Gorakhpur News
3 महीने पहले बसी थी दुनिया... खाने को लेकर विवाद बना खूनी संघर्ष
ayodhya viral news
अयोध्या में दबंगों की गुंडई, बारात में दबंगों ने किया हमला, ₹40 हजार लेकर भागे
balrampur news
कागजों में विकास, जमीन पर सन्नाटा,बलरामपुर में भ्रष्टाचार के आरोपों से गरमाई राजनीति
Balrampur Viral News
खलवा में जल जीवन मिशन की बड़ी लापरवाही, घरों और सड़क किनारे हो रहा पानी का रिसाव
UP assembly elections 2027
2027 की जंग के लिए मैदान में उतरी BSP! बंगाल मॉडल पर नजर