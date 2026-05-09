बंगाल में 'योगी मॉडल' से टूटेगी अपराधियों की कमर: दानिश अंसारी

लखनऊः पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के शासन को जनता ने नकार दिया और भाजपा को प्रचंड बहुमत के साथ राज्य की कमान सौंपी है. 9 मई को सुवेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के सीएम पद की शपथ ली. इस मौके पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सुवेंदु अधिकारी को भगवा अंगवस्त्र पहनाया. सोशल मीडिया पर इसे लेकर खूब चर्चाएं हो रही हैं. बंगाल में सत्ता परिवर्तन को यूपी सरकार में राज्यमंत्री दानिश आजाद अंसारी ने ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में भी भाजपा सरकार यूपी की तरह कानून का राज स्थापित करेगी.

भगवा अंगवस्त्र- बंगाल की नई पहचान की स्थापना

राज्यमंत्री ने कहा कि हमारी पार्टी की प्राथमिकता राज्य में सुशासन और कानून व्यवस्था बनाए रखना है. शपथ ग्रहण समारोह के दौरान जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंच पर बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी को भगवा अंगवस्त्र पहनाया, वो बंगाल की नई पहचान को स्थापित करता है. यह संदेश देता है कि जिस तरह से पीएम मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार ने सुशासन को यूपी में स्थापित किया, वैसे ही बंगाल में भी डबल इंजन सरकार का मकसद कानून का राज स्थापित करना है.

ममता बनर्जी ने हिंदू और मुस्लिमों के बीच पैदा की खाई

दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि सुवेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. यह बंगाल में एक नए युग की शुरुआत है. ममता बनर्जी ने अपने पूरे कार्यकाल में हिंदू और मुस्लिमों के बीच खाई पैदा करने का काम किया. ममता सरकार ने जनता पर अत्याचार किया, लोगों को बांटने का काम किया.

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यूपी जैसे बदलाव की हवा बंगाल में भी

उन्होंने कहा कि 2017 में जब मुख्यमंत्री योगी जी को यूपी की कमान मिली थी तो लूट, दंगे, अपराध, भ्रष्टाचार व माफियाओं का बोलबाला था. ठीक ऐसी स्थिति ममता बनर्जी के शासनकाल में बंगाल में भी बनी. लेकिन जिस तरह यूपी में बदलाव हुआ, वही हवा अब बंगाल में भी है. हमारा नारा बिना भेदभाव सबका साथ-सबका विकास का है.

मुस्लिम समाज को तुष्टिकरण की जरूरत नहीं

राज्यमंत्री ने कहा कि मुस्लिम समाज को तुष्टिकरण की जरूरत नहीं है. हमें शिक्षा की जरूरत है, रोजगार की जरूरत है. मुस्लिमों को इन मूल आवश्यकताओं से पीछे धकेलने का काम ममता बनर्जी ने किया था. उन्होंने अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकीं, लेकिन आज बंगाल में सत्ता बदलने के साथ ही उसका अंत हो गया है. सीएम योगी ने यूपी को जिस तरह से सजाया है, उसी यूपी मॉडल से हम पश्चिम बंगाल को भी सजाएंगे.