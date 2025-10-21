भगवान और देवी-देवता केवल काल्पनिक... अब ये क्या बोल गए स्वामी प्रसाद मोर्या? संतों और विरोधियों के आएंगे निशाने पर

Swami Prasad Maurya: उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है. उन्होंने कहा कि भगवान जैसी कोई चीज वास्तविकता में नहीं है. उनका कहना है कि भारत में जो पूजा की जाती है, जैसे मां लक्ष्मी, वह भगवान विष्णु की पत्नी थीं. स्वामी प्रसाद मौर्य ने तर्क दिया कि अगर किसी की पत्नी की पूजा करनी है, तो अपनी पत्नी की पूजा क्यों न की जाए.

इस दौरान उन्होंने कहा कि भगवान विष्णु हों या मां लक्ष्मी, ये कोई भगवान नहीं हैं. ये अपने समय के साधारण व्यक्ति थे, जिन्होंने अपने आप को काल्पनिक रूप में इस तरह प्रस्तुत किया कि उन्हें भगवान माना गया.

बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह भी कहा कि यदि मां लक्ष्मी सचमुच से सुख, समृद्धि और धन देतीं, तो भारत सबसे गरीब देशों की सूची में क्यों होता. उन्होंने अमेरिका, जापान और चीन का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां लक्ष्मी का नाम भी नहीं जाता, लेकिन वे देश आर्थिक रूप से अत्यंत प्रगति कर चुके हैं. उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में काफी चर्चा शुरू हो गई है.

