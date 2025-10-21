Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2969884
Zee UP-UttarakhandUP Politics

भगवान और देवी-देवता केवल काल्पनिक... अब ये क्या बोल गए स्वामी प्रसाद मोर्या? संतों और विरोधियों के आएंगे निशाने पर

Swami Prasad Maurya: वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर विवादित बयान देकर सुर्खिया बटोरी हैं. उन्होंने कहा कि भगवान जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं और जो देवी-देवताओं की पूजा भारत में की जाती है, वह केवल मानव काल्पनिक रचना हैं. 

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Oct 21, 2025, 02:37 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Swami Prasad Maurya
Swami Prasad Maurya

Swami Prasad Maurya: उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है. उन्होंने कहा कि भगवान जैसी कोई चीज वास्तविकता में नहीं है. उनका कहना है कि भारत में जो पूजा की जाती है, जैसे मां लक्ष्मी, वह भगवान विष्णु की पत्नी थीं. स्वामी प्रसाद मौर्य ने तर्क दिया कि अगर किसी की पत्नी की पूजा करनी है, तो अपनी पत्नी की पूजा क्यों न की जाए.

इस दौरान उन्होंने कहा कि भगवान विष्णु हों या मां लक्ष्मी, ये कोई भगवान नहीं हैं. ये अपने समय के साधारण व्यक्ति थे, जिन्होंने अपने आप को काल्पनिक रूप में इस तरह प्रस्तुत किया कि उन्हें भगवान माना गया. 

बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह भी कहा कि यदि मां लक्ष्मी सचमुच से सुख, समृद्धि और धन देतीं, तो भारत सबसे गरीब देशों की सूची में क्यों होता. उन्होंने अमेरिका, जापान और चीन का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां लक्ष्मी का नाम भी नहीं जाता, लेकिन वे देश आर्थिक रूप से अत्यंत प्रगति कर चुके हैं. उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में काफी चर्चा शुरू हो गई है. 

Add Zee News as a Preferred Source

और पढे़ं: मायावती ने 2027 के लिए खेला 'युवा कार्ड', आकाश आनंद और कपिल मिश्रा पर खेला दांव! कहा- "एक पार्टी का भविष्य, दूसरा भरोसोमंद..."  

बिहार में NDA को झटका, यूपी में आजम खान को लुभावना ऑफर....राजभर परिवार का नया सियासी पैंतरा

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास,क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !

TAGS

Swami Prasad MauryaLucknow news

Trending news

Hardoi
हरदोई में रिश्ते तार तार, छोटे भाई ने की बड़े भाई की हत्या, पुलिस ने किया गिरफ्तार
Agra News
घर में सब सो गए...भाभी ने देवर को कमरे में बुलाया और फिर कर दी युवक की जिंदगी तबाह
Gorakhpur News
हमको न्याय चाहिए...मूर्ति विसर्जन बवाल में मारे गए युवक की पत्नी का फूट पड़ा दर्द
Jhansi News
Jhansi News: दुष्कर्म के आरोपी ने लाठी डंडे से पीट पीटकर युवक को उतारा मौत के घाट
aligarh news
अलीगढ़ में बाइक शोरूम में लगी भीषण आग, आधा दर्जन बाइक जलकर खाक, लाखों का नुकसान
Agra News
दिवाली की खुशियां मातम में बदली! आगरा में बुजुर्ग महिला की दिनदहाड़े गला रेतकर हत्या
Sonbhadra News
घर वालों ने दिवाली की मांग नहीं की पूरी तो टॉवर पर चढ़ा युवक, नीचे उतरने रखी ये शर्त
Govardhan 2025
इस पर्वत की परिक्रमा करने पर मिलता है 4 धाम का पुण्य,श्रीकृष्ण ने दिखाई थीं लीलाएं!
aligarh news
अलीगढ़ में दर्दनाक सड़क हादसा, बस की टक्कर से दो की मौत, दो गंभीर घायल
Rishikesh news
ऋषिकेश कुंभ में इस बार नहीं दिखेगा एक भी बिजली तार,अंडरग्राउंड होंगी बिजली लाइन