SC/ST और OBC ने धर्म परिवर्तन किया....धर्मांतरण पर पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्या का बड़ा बयान

UP Politics: पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्या का बड़ा बयान सामने आया है. धर्मांतरण के मुद्दे पर स्वामी प्रसाद मौर्या ने कहा कि भेदभाव ऊंच-नीच और छुआ छूत की वजह से धर्म परिवर्तन हुआ. देश के एससी-एसटी और ओबीसी समाज ने धर्म परिवर्तन किया है. मुसलमान, सिख और ईसाई कभी एससी-एसटी और ओबीसी थे. स्‍वामी प्रसाद मौर्या ने कहा कि उत्पीड़न और भेदभाव के चलते एससी-एसटी और ओबीसी ने धर्म परिवर्तन कर मुसलमान, ईसाई और सिख बन गए. उन्‍होंने कहा देश में धर्म परिवर्तन न रुका है और आगे भी नहीं रुकेगा.

'आगे भी धर्म परिवर्तन होता रहेगा'

प्रयागराज पहुंचे पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्या ने धर्मांतरण के मुद्दे पर बड़ा बयान दिया है. स्वामी प्रसाद मौर्या ने कहा कि यहां का सबसे पुराना धर्म बौद्ध और जैन धर्म है. उसके बाद ब्राह्मण धर्म यहां पर आया, जिसका जिक्र पुराणों में भी है. उन्होंने कहा है कि इस देश में रहने वाला मुसलमान, सिख और ईसाई कभी दलित, आदिवासी और पिछड़ा था, लेकिन सम्मान और स्वाभिमान के चलते इन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया. स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि यह धर्मांतरण समय-समय पर होता रहा है और आगे भी होता रहेगा. इसको कोई कभी नहीं रोक सकता है.

'भेदभाव के चलते लोगों ने धर्म परिवर्तन किया'

स्वामी प्रसाद ने कहा कि जाति पात छुआ छूत और ऊंच नीच के भेदभाव के चलते इन लोगों ने धर्म परिवर्तन किया. स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि यहां का ईसाई जर्मनी, फ्रांस और अमेरिका से नहीं आया है, मुसलमान भी कहीं दूसरे देश से नहीं आया है, बल्कि यहीं के रहने वाले एससी/एसटी और ओबीसी ने धर्म परिवर्तन कर मुसलमान, ईसाई और सिख बन गया है. स्वामी प्रसाद मौर्या ने कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के साथ भी भेदभाव किया गया. इसलिए उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था. स्वामी प्रसाद ने कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने धर्म परिवर्तन के समय कहा था कि मैं हिन्दू धर्म में पैदा हुआ ये मेरे बस में नहीं था, लेकिन हिंदू धर्म में रहकर मरना नहीं चाहता हूं, यह हमारे बस में है, इसीलिए उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कार लिया था.

'हिंदू कोई धर्म नहीं है, सब सनातन धर्म की बात करते हैं'

स्वामी प्रसाद मौर्या ने हिन्दू धर्म को लेकर भी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि देश के तमाम हिंदू धर्म गुरुओं ने स्वीकार किया है कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, इसलिए अब सनातन धर्म की बात करते हैं. स्वामी प्रसाद मौर्या ने कहा कि सनातन की बात करने वालों को पता ही नहीं है कि सनातन शब्द आया कहां से?, स्वामी प्रसाद मौर्य ने दावा किया कि यह शब्द महात्मा गौतम बुद्ध का दिया हुआ शब्द है. स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि सनातन को समझने की जरूरत है, तोता की तरह रटने से सनातन की रक्षा नहीं होगी. स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि वह सबका सम्मान करने का काम करता हूं, जो आरोप लगाए जा रहें हैं वह बेसिर पैर के हैं. बीजेपी की सरकार में जो भी गुंडे, अराजकतत्व हैं, वह जान लें कि जब भी कभी यूपी में सत्ता बदलेगी तो इन्हें जेल जाना पड़ेगा. सड़कों पर यह नहीं दिखाई देंगे.

