राज्यसभा में यूपी के 10 सांसद हो रहे रिटायर, बीजेपी के इतने उम्मीदवारों की जीत पक्की! जानिए क्या है नंबर गेम

Rajya Sabha Election UP: सियासी घटनाओं के लिहाज से साल 2026 उत्तर प्रदेश के लिए खास रहने वाला है. एक तरफ पंचायत चुनाव प्रस्तावित हैं तो दूसरी ओर 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भी राजनीतिक दल अपनी ताकत झोंकते नजर आएंगे.

UP Rajya Sabha Seats Election: सियासी घटनाओं के लिहाज से साल 2026 उत्तर प्रदेश के लिए खास रहने वाला है. एक तरफ पंचायत चुनाव प्रस्तावित हैं तो दूसरी ओर 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भी राजनीतिक दल अपनी ताकत झोंकते नजर आएंगे. इसके साथ ही राज्यसभा में यूपी की 10 सीटें खाली हो रही हैं. जिसमें सबसे बड़ा नुकसान बसपा होने वाला है. जो संसद में अब 'जीरो' हो जाएगी.

यूपी के 10 सांसद हो रहे रिटायर
राज्यसभा से साल 2026 में उत्तर प्रदेश के कुल 10 सांसद रिटायर हो रहे हैं. इसमें भारतीय जनता पार्टी के 8 सांसद और बसपा और समाजवादी पार्टी का एक-एक सांसद शामिल हैं. बीजेपी से सांसद बृजलाल, सीमा द्विवेदी, दिनेश शर्मा, नीरज शेखर, चंद्रप्रभा, हरदीप सिंह पुरी, अरुण सिंह और बीएल वर्मा का नाम शामिल है. जबिक वहीं सपा के राम गोपाल यादव और बसपा के रामजी गौतम का कार्यकाल भी नवंबर 2026 खत्म होगा. जिसके लिए चुनाव कराया जाएगा.

विधानसभा का गणित
विधानसभा में नंबर गेम देखें तो बीजेपी को इसमें फायदा होता दिखाई दे रहा है. 403 विधानसभा सीटों में अभी एक सीट खाली है. 402 सीटों में से बीजेपी के पास 258 विधायक, सपा के 103 विधायक, अपना दल के 13 विधायक, आरएलडी के 9 विधायक, सुभासपा के 6 और निषाद पार्टी के 5 विधायक हैं. इसके अलावा कांग्रेस के 2, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के 2 और बसपा का एक विधायक है. सपा के 3 बागी विधायक हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

किसे कितनी सीटें संभव?
चुनावी गणित को देखें तो राज्यसभा की एक सीट जीतने के लिए 37 विधायकों के समर्थन की जरूरत होगी. इसके आधार पर बीजेपी को स्पष्ट बढ़त मिलती हुई दिख रही है. यानी बीजेपी अपने दम पर 8 सीटें जीतने की  स्थिति में है जबकि सपा को 2 सीटें मिलने की संभावना है. 

बसपा को बड़ा नुकसान
सबसे करारा झटका बसपा को लगने वाला है. बसपा के सांसद रामजी गौतम राज्यसभा में पार्टी का प्रतिनिधित्व करते दिखते थे. लेकिन नवंबर 2026 में रिटायर होने के बाद बसपा का लोकसभा के साथ राज्यसभा में एक भी सांसद नहीं रहेगा. 36 साल बाद यह पहला मौका होगा जब संसद में बसपा का कोई प्रतिनिधि नहीं होगा. लोकसभा चुनाव में बसपा एक भी सीट जीतने में कामयाब नहीं हुई थी. वहीं, राज्यसभा के चुनावी समीकरण के हिसाब से भी बसपा का कोई प्रतिनिधि जीतने की स्थिति में नहीं है. 2027 में बसपा के सामने ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने की चुनौती होगी. जिससे पार्टी की आवाज लोकसभा और राज्यसभा में उठाई जा सके.

 

 

