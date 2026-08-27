मिशन 2027: वफादार रहें या बागी? भाजपा के सामने खड़ा हुआ टिकट बंटवारे का सबसे बड़ा सवाल

UP Election 2027/ विशाल रघुवंशी: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले भारतीय जनता पार्टी के सामने कुछ सीटों पर टिकट को लेकर मुश्किल स्थिति बनती दिखाई दे रही है. 2024 के राज्यसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी से बगावत कर बीजेपी के पक्ष में खड़े हुए सात विधायक अब आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट की उम्मीद लगाए हुए हैं. दूसरी ओर, इन्हीं सीटों पर पार्टी के पुराने नेता और पूर्व प्रत्याशी लंबे समय से अपनी दावेदारी मजबूत करने में जुटे हैं. ऐसे में पार्टी नेतृत्व के सामने नए आए बागी नेताओं और पुराने कार्यकर्ताओं के बीच संतुलन साधना एक बड़ा धर्मसंकट बन गया है.