Add Zee Business As A Preferred Source
App

मिशन 2027: वफादार रहें या बागी? भाजपा के सामने खड़ा हुआ टिकट बंटवारे का सबसे बड़ा सवाल

UP Election 2027: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले भारतीय जनता पार्टी के सामने टिकट बंटवारे को लेकर बड़ा धर्मसंकट खड़ा हो गया है. समाजवादी पार्टी से बगावत कर भाजपा के पक्ष में आए 7 बागी विधायकों को आगामी चुनाव में टिकट देने की उम्मीदें हैं, जो पार्टी के पुराने नेताओं और कार्यकर्ताओं की नाराजगी का कारण बन सकती हैं. नेतृत्व के लिए बागियों और पुराने कार्यकर्ताओं के बीच संतुलन साधना मुश्किल हो रहा है. पढ़िए ये रिपोर्ट

Written ByPooja Singh
Published: Aug 27, 2026, 11:18 AM IST|Updated: Aug 27, 2026, 11:18 AM IST
मिशन 2027: वफादार रहें या बागी? भाजपा के सामने खड़ा हुआ टिकट बंटवारे का सबसे बड़ा सवाल
Image Credit: UP Election 2027

About the Author

Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
‘नौकरी का ऐलान अच्छा, लेकिन बैकलॉग भर्ती का क्या?’ BSP ने सरकार से मांगा जवाब
2
3
4
5