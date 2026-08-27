मिशन 2027: वफादार रहें या बागी? भाजपा के सामने खड़ा हुआ टिकट बंटवारे का सबसे बड़ा सवाल

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UP Election 2027/ विशाल रघुवंशी: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले भारतीय जनता पार्टी के सामने कुछ सीटों पर टिकट को लेकर मुश्किल स्थिति बनती दिखाई दे रही है. 2024 के राज्यसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी से बगावत कर बीजेपी के पक्ष में खड़े हुए सात विधायक अब आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट की उम्मीद लगाए हुए हैं. दूसरी ओर, इन्हीं सीटों पर पार्टी के पुराने नेता और पूर्व प्रत्याशी लंबे समय से अपनी दावेदारी मजबूत करने में जुटे हैं. ऐसे में पार्टी नेतृत्व के सामने नए आए बागी नेताओं और पुराने कार्यकर्ताओं के बीच संतुलन साधना एक बड़ा धर्मसंकट बन गया है.
इन 7 सीटों पर बन रहे हैं जटिल राजनीतिक समीकरण
सपा छोड़कर आए नेताओं और बीजेपी के पारंपरिक दावेदारों के बीच कई प्रमुख सीटों पर सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा है. अमेठी की गौरीगंज, अयोध्या की गोसाईगंज, बदायूं की बिसौली, जालौन की कालपी, अंबेडकर नगर की जलालपुर, रायबरेली की ऊंचाहार और कौशांबी की चायल सीट पर टिकट को लेकर अलग-अलग समीकरण बन रहे हैं.
1. गौरीगंज (अमेठी): बागी विधायक राकेश प्रताप सिंह के सामने भाजपा के पूर्व प्रत्याशी चंद्र प्रकाश मिश्रा 'मटियारी' की मजबूत दावेदारी है.
2. गोसाईगंज (अयोध्या): अभय सिंह की दावेदारी के खिलाफ पूर्व विधायक खब्बू तिवारी का खेमा सक्रिय है.
3. बिसौली (बदायूं): आशुतोष मौर्य के सामने कुशाग्र सागर अपनी दावेदारी मजबूती से रख रहे हैं.
4. कालपी (जालौन): विनोद चतुर्वेदी के अलावा निषाद पार्टी से जुड़े छोटे सिंह का समीकरण भी बेहद अहम माना जा रहा है.
5. जलालपुर (अंबेडकर नगर): राकेश पांडे और उनके सांसद बेटे रितेश पांडे के साथ-साथ भाजपा के पुराने स्थानीय नेता भी टिकट की होड़ में हैं.
6. ऊंचाहार (रायबरेली): मनोज कुमार पांडे के सामने भाजपा ने अपने वरिष्ठ नेता अमरपाल मौर्य को दूसरी राजनीतिक जिम्मेदारियां दी हैं, जिससे यहां की तस्वीर अन्य सीटों से कुछ अलग दिख रही है.
7. चायल (कौशांबी): पूजा पाल की स्थिति थोड़ी भिन्न है। भाजपा संगठन में नई जिम्मेदारी मिलने के बाद ओबीसी मतदाताओं के बीच उनकी पकड़ को पार्टी के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
जीत के साथ संगठन के भीतर असंतोष को संभालना बड़ी चुनौती
इन दावेदारी के बीच अन्य सीटों पर बीजेपी के पुराने नेता टिकट की उम्मीद लगाए बैठे हैं. पोलिटिकल एनालिस्ट राजीव रंजन के मुताबिक, भाजपा के लिए यह सिर्फ चुनाव जीतने का गणित नहीं, बल्कि संगठन के भीतर संभावित अंदरूनी नाराजगी को साधने की परीक्षा है. अगर सपा से आए बागी विधायकों को टिकट दिया जाता है, तो पार्टी यह संदेश तो दे सकती है कि वह अपने साथ आए नेताओं का ख्याल रखती है, लेकिन इससे बरसों से पार्टी का झंडा उठाने वाले स्थानीय नेताओं और कैडर कार्यकर्ताओं में असंतोष पनप सकता है.
वहीं दूसरी तरफ, अगर इन विधायकों का टिकट कटता है, तो उनके राजनीतिक भविष्य और भाजपा के साथ उनके समीकरणों पर सवाल खड़े हो जाएंगे. ऐसे में 2027 के चुनाव से पहले भाजपा को जातीय समीकरणों और संगठनात्मक संतुलन को ध्यान में रखकर बेहद फूंक-फूंककर कदम रखना होगा.
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