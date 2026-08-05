पूर्वांचल तय करेगा लखनऊ का सिंहासन? 125 से ज्यादा सीटों को साधने के लिए योगी सरकार का बड़ा दांव

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UP Politics: उत्तर प्रदेश की राजनीति में पूर्वांचल क्षेत्र आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए सबसे बड़ा और अहम रणक्षेत्र बनकर उभरा है. इस क्षेत्र में लगभग 25 से 26 जिले और 125 से अधिक विधानसभा सीटें आती हैं, जो लखनऊ की सत्ता तय करने में निर्णायक भूमिका निभाती हैं. ऐसे में इस बार के अनुपूरक बजट में पूर्वांचल पर विशेष फोकस किया गया है.
पूर्वांचल की सीटों पर नजर
पूर्वांचल की चुनावी चालें तय करती हैं कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी?. वाराणसी, गोरखपुर और महराजगंज क्षेत्र बीजेपी के मजबूत गढ़ माने जाते हैं. वहीं, आजमगढ़, गाजीपुर और जौनपुर में समाजवादी पार्टी का अच्छा प्रभाव है. ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार ने पूर्वांचल को साधते हुए वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 59,019.54 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट विधानसभा में पेश किया है.
विंध्य एक्सप्रेसवे
इसमें विंध्य एक्सप्रेसवे-पूर्वांचल लिंक स्पार (सोनभद्र, चंदौली और गाजीपुर से होकर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जोड़ना) के लिए 80 करोड़ तथा भूमि अधिग्रहण के लिए 2,300 करोड़ रुपये का प्रावधान करते हुए पूर्वांचल क्षेत्र के बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी पर विशेष जोर दिया गया.
पूर्वांचल के कई जिलों में 2022 की स्थिति
वाराणसी : 8 सीटें भाजपा ने जीतीं
आजमगढ़ : 10 सीटें सपा को मिलीं
बलिया : भाजपा को 2, सपा-सुभासपा को 4, बसपा को 1
मऊ : सपा को 3, भाजपा को 1 सीट
गाजीपुर : सपा-सुभासपा को 6 सीटें
सोनभद्र : 4 सीटें भाजपा ने जीतीं
मीरजापुर : 5 सीटें भाजपा की झोली में
जौनपुर : सपा-सुभासपा को 5, भाजपा को 4 सीटें
चंदौली : भाजपा को 3, सपा-सुभासपा को 1 सीट
भदोही : भाजपा को 2, सपा-सुभासपा को 1 सीट
सीएम योगी और पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र भी
पूर्वांचल पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कर्मभूमि गोरखपुर का इलाका भी है. इसलिए भाजपा के लिए इसका राजनीतिक महत्व काफी ज्यादा है इसीलिए बजट में पूर्वांचल का विशेष महत्व रखा गया है.
दिल्ली तक कनेक्टिविटी मिलेगी
बता दें कि विंध्य एक्सप्रेसवे 117 किलोमीटर लंबा होगा. यह उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (UPEIDA) द्वारा बनाया जा रहा है. यह एक्सप्रेसवे प्रयागराज, मीरजापुर, वाराणसी, चंदौली और सोनभद्र जैसे 6 जिलों को जोड़ेगा. सोनभद्र और मीरजापुर जैसे दूरदराज के जिलों तक भी बेहतर कनेक्टिविटी हो जाएगी. सोनभद्र को विंध्य एक्सप्रेसवे के साथ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के माध्यक से लखनऊ और दिल्ली से कनेक्टिविटी मिलेगी.
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