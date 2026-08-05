पूर्वांचल तय करेगा लखनऊ का सिंहासन? 125 से ज्यादा सीटों को साधने के लिए योगी सरकार का बड़ा दांव

दिल्ली तक कनेक्टिविटी मिलेगी

बता दें कि विंध्य एक्सप्रेसवे 117 किलोमीटर लंबा होगा. यह उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (UPEIDA) द्वारा बनाया जा रहा है. यह एक्सप्रेसवे प्रयागराज, मीरजापुर, वाराणसी, चंदौली और सोनभद्र जैसे 6 जिलों को जोड़ेगा. सोनभद्र और मीरजापुर जैसे दूरदराज के जिलों तक भी बेहतर कनेक्टिविटी हो जाएगी. सोनभद्र को विंध्य एक्सप्रेसवे के साथ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के माध्यक से लखनऊ और दिल्ली से कनेक्टिविटी मिलेगी.