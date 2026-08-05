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पूर्वांचल तय करेगा लखनऊ का सिंहासन? 125 से ज्यादा सीटों को साधने के लिए योगी सरकार का बड़ा दांव

UP Politics: यूपी 2027 विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की पूर्वांचल की 125 से ज्यादा सीटों पर खास नजर है. योगी सरकार ने अनुपूरक बजट में पूर्वांचल को बड़ा तोहफा दिया है.

Written ByVishal singh RaghuvanshiEdited ByAmitesh Pandey
Published: Aug 05, 2026, 06:14 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 06:14 PM IST
पूर्वांचल तय करेगा लखनऊ का सिंहासन? 125 से ज्यादा सीटों को साधने के लिए योगी सरकार का बड़ा दांव

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