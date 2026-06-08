Add Zee Business As A Preferred Source
App

यूपी विधानसभा चुनाव की बिछने लगी बिसात, 62 सीटों पर सुभासपा की नजर; बीजेपी का बड़ा इम्तिहान

UP Vidhansabha Election 2027: यूपी विधानसभा चुनाव की आहट सुन सुभासपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर भी बिसात बिछाने में जुट गए हैं. उनकी नजर उन 62 सीटों पर है, जिस पर उनके समर्थन से जीत कर विधायक चुने गए हैं. ओपी राजभर एनडीए से उन्हीं सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा पेश करेंगे. हालांकि, सुभासपा टिकट के फैसले पर बीजेपी के फैसले को अंतिम मानेगी. पढ़िए ये रिपोर्ट....

Written ByPooja Singh
Published: Jun 08, 2026, 11:43 AM IST|Updated: Jun 08, 2026, 11:43 AM IST
यूपी विधानसभा चुनाव की बिछने लगी बिसात, 62 सीटों पर सुभासपा की नजर; बीजेपी का बड़ा इम्तिहान
Image Credit: UP Vidhansabha Election

About the Author

Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
यूपी विधानसभा चुनाव की बिछने लगी बिसात, 62 सीटों पर सुभासपा की नजर; BJP का इम्तिहान
UP Vidhansabha Election 20271 min ago
2
Varanasi News8 min ago
3
Lucknow news28 min ago
4
prayagraj news43 min ago
5
Shahjahanpur News50 min ago