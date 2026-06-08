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UP Vidhansabha Election 2027: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर सभी राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में पूरी तरह से जुट गए हैं. ऐसे में ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभासपा भी अपने लिए नए सियासी जमीनों की तलाश में जुट गई है. पूर्वांचल के पिछड़ा वर्ग को धुरी मानकर राजनीति करने वाले सुभासपा सुप्रीमो ओमप्रकाश राजभर की नजर यूपी की 62 सीट पर है. ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि वे यूपी की सभी सीटों पर मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनके द्वारा चिह्नित की गई 62 सीटों पर उनकी खास नजर है. हालांकि, भाजपा जितनी सीट देगी, उनकी पार्टी उसपर चुनाव लड़ेगी.
पिछले चुनावों में कितनी मिली सीटें?
अब अगर बात करें पिछले चुनावों की तो 2012 के चुनाव में ओम प्रकाश राजभर ने यूपी के 52 विधानसभा सीटों पर अपना प्रत्याशी उतारा था, लेकिन इनके प्रत्याशी मात्र 477330 वोटों में ही सिमटकर रह गई. वहीं 2017 के चुनाव में सुभासपा की राह कुछ आसान हो गई और पहली बार अपने चार विधायक और खुद को मंत्री बनाने में ओपी राजभर कामयाब हो गए, लेकिन यह गठबंधन लंबे समय तक नहीं चल सका. जबकि, 2022 के विधानसभा चुनावों में ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी से गठबंधन कर 17 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारा, जिसमें उन्हें महज 6 सीटों पर सफलता हाथ लगी.
इस बार किन सीटों पर है नजर?
इस बार पूर्वांचल के गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी, चंदौली, भदोही, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, कुशीनगर और महाराजगंज पर सुभासपा की नजर है. जबकि, अवध क्षेत्र के अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, बाराबंकी के अलावा मध्य यूपी के हरदोई और सीतापुर, जबकि बुंदेलखंड में बांदा पर सुभासपा की नजर है. इतना ही नहीं पश्चिमी यूपी के शामली, बिजनौर, मुरादाबाद और फिरोजाबाद जैसे जिलों पर भी सुभासपा आंखें गड़ाए हुए है.
ये हैं कुछ प्रमुख सीट
अब अगर बात करें प्रमुख सीटों की तो जहूराबाद, जखनिया, मऊ सदर, जाफराबाद, महादेवा, केराकत , रसड़ा , सकलडीहा, सिकंदरपुर , फेफना, भदोही सदर , फूलपुर पवई , दीदारगंज , आजमगढ़ सदर ,मेंहनगर , मुहम्मदाबाद गोहना , अकबरपुर, जलालपुर टांडा, रुधौली , मुरादाबाद ग्रामीण, शिकोहाबाद, बबेरू, नजीबाबाद, इसौली, फरेंदा, राम नगर, डुमरियागंज, बस्ती सदर, शामली की थानाभवन सीट, आजमगढ़ की अतरौलिया सीट, जालौन की कालपी, अजगरा, बांसडीह, रामकोला, रुद्रपुर, संडीला, रामपुर कारखाना, महोली बेहद अहम है.
रामदास आठवले ने भी दावा ठोका
इस बीच यूपी में एनडीए के सहयोगी दल रिपब्लिकन पार्टी के अध्यक्ष रामदास आठवले ने भी यूपी में कई सीट को लेकर दावा ठोक दिया है. फिलहाल लगातार सहयोगी दलों के अपने-अपने दावों के बीच बीजेपी यह साफ कर रही है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा ने अपनी पूरी तैयारी की हुई है और चुनाव में वह सपा को एक बार फिर से हराएगी. फिलहाल यूपी चुनाव की सुगबुगाहट तेज होते ही यूपी में एनडीए के सहयोगी दलों की दावेदारी भी तेज हो गई है.