UP Vidhansabha Election 2027: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर सभी राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में पूरी तरह से जुट गए हैं. ऐसे में ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभासपा भी अपने लिए नए सियासी जमीनों की तलाश में जुट गई है. पूर्वांचल के पिछड़ा वर्ग को धुरी मानकर राजनीति करने वाले सुभासपा सुप्रीमो ओमप्रकाश राजभर की नजर यूपी की 62 सीट पर है. ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि वे यूपी की सभी सीटों पर मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनके द्वारा चिह्नित की गई 62 सीटों पर उनकी खास नजर है. हालांकि, भाजपा जितनी सीट देगी, उनकी पार्टी उसपर चुनाव लड़ेगी.



पिछले चुनावों में कितनी मिली सीटें?

अब अगर बात करें पिछले चुनावों की तो 2012 के चुनाव में ओम प्रकाश राजभर ने यूपी के 52 विधानसभा सीटों पर अपना प्रत्याशी उतारा था, लेकिन इनके प्रत्याशी मात्र 477330 वोटों में ही सिमटकर रह गई. वहीं 2017 के चुनाव में सुभासपा की राह कुछ आसान हो गई और पहली बार अपने चार विधायक और खुद को मंत्री बनाने में ओपी राजभर कामयाब हो गए, लेकिन यह गठबंधन लंबे समय तक नहीं चल सका. जबकि, 2022 के विधानसभा चुनावों में ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी से गठबंधन कर 17 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारा, जिसमें उन्हें महज 6 सीटों पर सफलता हाथ लगी.