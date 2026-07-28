/यूपी चुनाव में जीत के लिए BJP का मास्टर प्लान! विधायकों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट तय करेगी टिकट; सर्वे में पूछे जाएंगे ये 8 बड़े सवाल

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UP Election 2027/ विशाल रघुवंशी: उत्तर प्रदेश में भाजपा विधायकों के परफॉर्मेंस का फिर से नए सिरे से सर्वे होगा. नए सर्वे के आधार पर जिताऊ उम्मीदवार को मैदान में उतारा जाएगा. प्रदेश में अभी 403 में से पार्टी के 258 विधायक हैं, लेकिन पार्टी सर्वे सभी 403 सीटों पर कराएगी. इनमें सहयोगी दल रालोद, सुभासपा, अपना दल (एल) और निषाद पार्टी के हिस्से वाली सीटें भी शामिल हैं.
आरएसएस के लोगों से भी संपर्क
प्रत्याशी चयन के लिए नए सर्वे की रिपोर्ट को प्राथमिकता दी जाएगी. फील्ड से रिपोर्ट सही आए इसके लिए गुप्त सर्वे तीन स्तर पर होगा. इससे किसी एक विधायक या दावेदार का ही पक्ष आने की संभावना भी नहीं रहेगी. सर्वेयर जिले में भाजपा के छोटे पदाधिकारियों के साथ आरएसएस के लोगों से भी संपर्क करेंगे.
165 सीटों पर नए चेहरों को मौका
सर्वेयर फील्ड में जाकर सार्वजनिक स्थानों पर जनता के बीच जाकर वहां पर चुनावी मुद्दों पर बात शुरू करते हुए फिर भाजपा के मौजूदा विधायक या हारे हुए प्रत्याशी के बारे में बात करेंगे. विधानसभा चुनाव- 2022 से पहले भाजपा ने जार्विस और एबीएम से चुनावी सर्वे कराया था. दोनों कंपनियों के सर्वे रिपोर्ट के आधार पर ही भाजपा ने 403 में से 165 सीटों पर नए चेहरों को मौका दिया था.
चुनावी मुद्दों पर तैयार होगी रिपोर्ट
120 से अधिक विधायकों के टिकट काटे गए थे. एजेंसी के सर्वेयर विधानसभा क्षेत्रों में जिलाध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, 2022 और 2024 में विस्तारक रहे कार्यकर्ताओं, दुकानदारों, छोटे-छोटे सामाजिक संगठनों, वकीलों, डॉक्टर्स, शिक्षक, युवा और महिलाओं से भी बातचीत करेंगे. कंपनी हर विधानसभा क्षेत्र में जाकर भाजपा के मौजूदा विधायक की छवि से लेकर वैकल्पिक दावेदारों और जनता के बीच चुनावी मुद्दों पर रिपोर्ट तैयार करेगी.
चुनावी सर्वे में जिन विधायकों की छवि या कार्यशैली पर नेगेटिव रिपोर्ट मिलती है. उनका टिकट कटना लगभग तय होता है. मुस्लिम बाहुल्य सीट पर मुफ्त राशन जैसी योजनाओं पर विधायकों के क्षेत्र के लाभार्थियों की भी जानकारी ली जाएगी.
सर्वे के दौरान हो सकते हैं ये सवाल
सवाल सर्वे के दौरान ये हो सकता है. विधायक की छवि कैसी है? क्या विधायक जनता के बीच रहते हैं, जनता की बात सुनते हैं? बीते साढ़े चार साल में विधायक ने कितने विकास कार्य कराए हैं? विधायक की अपनी जाति या पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच कैसी छवि है? विधायक को लेकर कोई बड़ा विवाद हुआ है या नहीं? विधायक पर भ्रष्टाचार या अनियमितता का कोई आरोप लगा है क्या? यदि मौजूदा विधायक को फिर से टिकट दिया जाए तो क्या वह जीत सकते हैं? यदि चुनाव नहीं जीत सकते हैं तो विकल्प कौन होना चाहिए ?
हारी हुई सीटों पर होगा सर्वे
इसके अलावा पार्टी 61 हारी हुई सीटों पर प्रत्याशी के अलावा अलग से सर्वे होगा. इन 61 सीटों पर पिछले तीन चुनावों, 2012, 2017 और 2022 में लगातार पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है. पार्टी अब इन सीटों पर मजबूत उम्मीदवारों के लिए सर्वे करवाएगी. भाजपा इन 61 सीटों से विस्तृत चुनावी डेटा, जातीय समीकरण और बूथ-स्तर का फीडबैक भी सर्वे के दौरान इकट्ठा करेगी.
इन सीटों पर बीजेपी का महामंथन
जिन 61 सीटों पर भाजपा महामंथन में जुटी हैं, उनमें 22 पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्थित हैं. ये सीटें विशेष रूप से आज़मगढ़, मऊ, जौनपुर, गाज़ीपुर और मिर्ज़ापुर जिलों में हैं. इनके अलावा 13 सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हैं, जिनमें सहारनपुर, मुरादाबाद और बिजनौर जिलों की विधानसभा सीटें शामिल हैं. पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की इन 35 सीटों में से समाजवादी पार्टी ने 2022 के विधानसभा चुनावों में 27 सीटें जीती थीं, तब रालोद सपा के साथ थी.
इनके अलावा ओमप्रकाश राजभर की पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने इनमे से तीन सीटों पर जीत दर्ज की थी. उस वक्त राजभर ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा था. 2022 में राजभर के अलावा राष्ट्रीय लोक दल ने भी सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था. अब दोनो भाजपा के साथ है.
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