/यूपी चुनाव में जीत के लिए BJP का मास्टर प्लान! विधायकों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट तय करेगी टिकट; सर्वे में पूछे जाएंगे ये 8 बड़े सवाल

सर्वे के दौरान हो सकते हैं ये सवाल

सवाल सर्वे के दौरान ये हो सकता है. विधायक की छवि कैसी है? क्या विधायक जनता के बीच रहते हैं, जनता की बात सुनते हैं? बीते साढ़े चार साल में विधायक ने कितने विकास कार्य कराए हैं? विधायक की अपनी जाति या पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच कैसी छवि है? विधायक को लेकर कोई बड़ा विवाद हुआ है या नहीं? विधायक पर भ्रष्टाचार या अनियमितता का कोई आरोप लगा है क्या? यदि मौजूदा विधायक को फिर से टिकट दिया जाए तो क्या वह जीत सकते हैं? यदि चुनाव नहीं जीत सकते हैं तो विकल्प कौन होना चाहिए ?