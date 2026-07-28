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यूपी चुनाव में जीत के लिए BJP का मास्टर प्लान! विधायकों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट तय करेगी टिकट; सर्वे में पूछे जाएंगे ये 8 बड़े सवाल

UP Election 2027: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत के लिए बीजेपी ने मास्टर प्लान तैयार कर लिया है. पार्टी विधायकों के परफॉर्मेंस का फिर से नए सिरे से सर्वे होगा. नए सर्वे के आधार पर जिताऊ उम्मीदवार को मैदान में उतारा जाएगा. जानिए क्या है पूरा डिटेल?

Written ByPooja Singh
Published: Jul 28, 2026, 08:01 AM IST|Updated: Jul 28, 2026, 08:15 AM IST
यूपी चुनाव में जीत के लिए BJP का मास्टर प्लान! विधायकों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट तय करेगी टिकट; सर्वे में पूछे जाएंगे ये 8 बड़े सवाल
Image Credit: UP Election 2027

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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