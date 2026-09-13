/2024 की चूक, 2027 में नहीं दोहराएगी बीजेपी! हाथ से निकले 18,900 बूथों को रिपेयर का प्लान; पूर्वांचल से अवध तक बिछी बिसात

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UP Assembly Elections 2027/ विशाल रघुवंशी: उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) बूथ स्तर पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए पूरी ताकत लगा रही है. पार्टी का बूथ प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करने के साथ ही उन बूथों पर खास फोकस होगा, जो 2022 और 2024 के बीच उसके हाथ से निकल गए थे. भाजपा सूत्रों का कहना है कि राज्य में ऐसे लगभग 18900 बूथ हैं, जिन्हें पार्टी ने 2022 के विधानसभा चुनावों में जीता था, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनावों में हार गई.
18,900 'हारे हुए' बूथों पर फोकस
2024 के लोकसभा चुनावों में भाजपा को यूपी में काफी झटका लगा, जब वे 33 सीटों पर सिमट गई थी, जबकि 2019 में भाजपा ने 62 सीटों पर कब्जा किया था. इस तरह ये अंतर काफी बढ़ गया था. दूसरी ओर समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें जीतीं, जो कि 2019 में जीती 5 सीटों के मुकाबले बहुत बड़ा अंतर था. भाजपा के लिए बूथ स्तर पर सबसे बड़ा नुकसान ग्रामीण क्षेत्रों में हुआ. इन बूथों में से लगभग 80 प्रतिशत ग्रामीण इलाकों में हैं.
अवध और पूर्वांचल में सबसे ज्यादा नुकसान
आंकड़ों पर गौर करें तो भाजपा को सबसे अधिक बूथों का नुकसान अवध और पूर्वांचल क्षेत्रों में हुआ है. 2022 के विधानसभा चुनावों में भाजपा ने अवध क्षेत्र की 154 सीटों में से 101 और पूर्वांचल की 102 सीटों में से 53 सीटों पर जीत दर्ज की थी. अवध में भाजपा को अमेठी, फैजाबाद, कन्नौज, सुल्तानपुर और सीतापुर में बूथ स्तर पर भारी नुकसान उठाना पड़ा. पूर्वांचल में, गैर-यादव ओबीसी वोटों का एक बड़ा हिस्सा सपा की ओर खिसक गया. जिसकी वजह से जौनपुर, गाजीपुर, मछलीशहर, चंदौली और ग्रामीण प्रयागराज में बूथों का नुकसान हुआ.
पश्चिम यूपी और बुंदेलखंड का गणित
पश्चिम यूपी और रुहेलखंड की 128 विधानसभा सीटों में से भाजपा ने 2022 में 87 सीटें जीती थीं. 2024 के लोकसभा चुनावों में पार्टी केवल 65 विधानसभा सीटों पर ही अपनी बढ़त बनाए रख सकी. बुंदेलखंड में भाजपा ने 2022 की 19 विधानसभा सीटों में से 14 पर जीत दर्ज की थी, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी केवल नौ सीटों पर ही बढ़त बनाई. एंटी-इनकंबेंसी के अलावा, बुंदेलखंड में स्थानीय मुद्दे बड़े कारक रहे जिसकी वजह से पार्टी ने अपनी पकड़ खो दी. सपा के पीडीए (पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक) कार्ड की वजह से भाजपा के पारंपरिक कुर्मी, कुशवाहा और अन्य ओबीसी वोटों में भी सेंध लगी.
समय रहते चुनावी मशीनरी दुरुस्त करने की कवायद
2027 के विधानसभा चुनाव से काफी पहले जिस तरह बीजेपी अपने संगठन को सक्रिय कर रही है, उससे साफ संकेत हैं कि पार्टी समय रहते अपने चुनावी तंत्र को मजबूत कर लेना चाहती है. आने वाले दिनों में बूथ समीक्षा बैठकों के जरिए रणनीति को और धार दी जाएगी.
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