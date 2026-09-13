Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • उत्तर प्रदेश न्यूज़
  • /UP Politics
  • /2024 की चूक, 2027 में नहीं दोहराएगी बीजेपी! हाथ से निकले 18,900 बूथों को रिपेयर का प्लान; पूर्वांचल से अवध तक बिछी बिसात

2024 की चूक, 2027 में नहीं दोहराएगी बीजेपी! हाथ से निकले 18,900 बूथों को रिपेयर का प्लान; पूर्वांचल से अवध तक बिछी बिसात

UP Assembly Elections 2027: यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अभी से अपनी रणनीतिक बिसात बिछाना शुरू कर दिया है. 2024 के लोकसभा चुनावों में लगे झटकों से सबक लेते हुए बीजेपी का मुख्य ध्यान अब ग्राउंड लेवल यानी 'बूथ प्रबंधन' पर है. पार्टी का खास फोकस उन बूथों पर है, जो 2022 के विधानसभा चुनाव में उसके पास थे, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में हाथ से निकल गए. जानिए पूरी डिटेल...

Written ByPooja Singh
Published: Sep 13, 2026, 11:34 AM IST|Updated: Sep 13, 2026, 11:34 AM IST
2024 की चूक, 2027 में नहीं दोहराएगी बीजेपी! हाथ से निकले 18,900 बूथों को रिपेयर का प्लान; पूर्वांचल से अवध तक बिछी बिसात
Image Credit: UP Assembly Elections 2027

About the Author

Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
2024 की चूक, 2027 में नहीं दोहराएगी बीजेपी! पूर्वांचल से अवध तक बिछी बिसात
2
3
4
5