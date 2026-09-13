/2024 की चूक, 2027 में नहीं दोहराएगी बीजेपी! हाथ से निकले 18,900 बूथों को रिपेयर का प्लान; पूर्वांचल से अवध तक बिछी बिसात

पश्चिम यूपी और बुंदेलखंड का गणित

पश्चिम यूपी और रुहेलखंड की 128 विधानसभा सीटों में से भाजपा ने 2022 में 87 सीटें जीती थीं. 2024 के लोकसभा चुनावों में पार्टी केवल 65 विधानसभा सीटों पर ही अपनी बढ़त बनाए रख सकी. बुंदेलखंड में भाजपा ने 2022 की 19 विधानसभा सीटों में से 14 पर जीत दर्ज की थी, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी केवल नौ सीटों पर ही बढ़त बनाई. एंटी-इनकंबेंसी के अलावा, बुंदेलखंड में स्थानीय मुद्दे बड़े कारक रहे जिसकी वजह से पार्टी ने अपनी पकड़ खो दी. सपा के पीडीए (पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक) कार्ड की वजह से भाजपा के पारंपरिक कुर्मी, कुशवाहा और अन्य ओबीसी वोटों में भी सेंध लगी.