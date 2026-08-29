/यूपी में NDA का सीट शेयरिंग फॉर्मूला तैयार! सिंबल सहयोगी का, प्रत्याशी बीजेपी का... जानें 403 सीटों का गणित

यूपी में सहयोगियों को दे सकती है 70 से 80 सीटें

सूत्रों के मुताबिक, रालोद, निषाद , सुभासपा, अपना दल (एस) को अलग-अलग विधानसभा में सीट देगी. अंतिम मुहर से पहले कई अलग-अलग राउंड में सहयोगी दलों के साथ भाजपा शीर्ष नेतृत्व की बैठक होगी. नवंबर या दिसंबर तक सहयोगियों की सीटें तय होगी. एनडीए के साथ सहयोगी दल राष्ट्रीय लोकदल ,अपना दल (एस), सुहेलदेव समाजवादी पार्टी और निषाद पार्टी ने भी भाजपा के सामने ज्यादा से ज्यादा सीटों की मांग रखने की योजना बनाई है. विशेष रूप से इन दलों ने क्षेत्रवार ऐसी सीटों पर दावा किया है, जहां भाजपा कभी नहीं जीती या लंबे समय से हार रही है.