/यूपी में NDA का सीट शेयरिंग फॉर्मूला तैयार! सिंबल सहयोगी का, प्रत्याशी बीजेपी का... जानें 403 सीटों का गणित

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UP Election 2027/ विशाल रघुवंशी: उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव की बिसात बिछाई जाने लगी है. बीजेपी प्रदेश की सभी 403 सीटों पर सीट बंटवारा प्लान तैयार करने में जुट गई है. एनडीए की अगुआई कर रही भाजपा पश्चिम में रालोद, जबकि पूर्वांचल में निषाद पार्टी एवं सुभासपा को सीटें देने की तैयारी कर रही है. जबकि काशी और मिर्जापुर के आसपास अपना दल-एस को वरीयता दी जा सकती है. फिलहाल भाजपा सभी को साथ लेकर चलने की बात कह रही है.
सूत्रों के हवाले से खबर है कि 403 विधानसभा सीटों के लिए भाजपा का सीट प्लान तैयार हो रहा है. जिसमें यूपी में भाजपा 300 से ज्यादा सीटों पर खुद चुनाव लड़ने का मन बना रही है. करीब 20 से 30 सीट पर प्रत्याशी भाजपा का होगा, लेकिन सिंबल सहयोगी दलों का हो सकता है.
यूपी में सहयोगियों को दे सकती है 70 से 80 सीटें
सूत्रों के मुताबिक, रालोद, निषाद , सुभासपा, अपना दल (एस) को अलग-अलग विधानसभा में सीट देगी. अंतिम मुहर से पहले कई अलग-अलग राउंड में सहयोगी दलों के साथ भाजपा शीर्ष नेतृत्व की बैठक होगी. नवंबर या दिसंबर तक सहयोगियों की सीटें तय होगी. एनडीए के साथ सहयोगी दल राष्ट्रीय लोकदल ,अपना दल (एस), सुहेलदेव समाजवादी पार्टी और निषाद पार्टी ने भी भाजपा के सामने ज्यादा से ज्यादा सीटों की मांग रखने की योजना बनाई है. विशेष रूप से इन दलों ने क्षेत्रवार ऐसी सीटों पर दावा किया है, जहां भाजपा कभी नहीं जीती या लंबे समय से हार रही है.
2022 में किसने कितनी सीटों पर मारी थी बाजी
पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो 2022 में भाजपा ने 376 सीटों पर चुनाव लड़ा और सहयोगी दलों को 27 सीटें दीं. भाजपा 255 जीती, अपना दल 17 में 12, निषाद पार्टी 10 में 6 सीटें जीतीं. विपक्षी गठबंधन के घटक दल सपा और कांग्रेस अलग-अलग लड़े. सपा का गठबंधन रालोद और अन्य से था. सपा 111 सीटें जीतीं और तब रालोद सपा के गठबंधन में 33 में 8 सीट जीता. सुभासपा ने इसी गठबंधन में 19 में 6 पर जीत दर्ज की. अपना दल कमेरावादी 6 में 1 सीट जीता. अब सुभासपा और रालोद भाजपा के साथ हैं.
उत्तर प्रदेश में चुनाव होने में 6 महीने से कम समय बचा है, ऐसे में घटक दलों ने राजनीतिक जमीन मजबूत कर अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाने पर फोकस किया है. ऐसे में भाजपा ने भी सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर चर्चा शुरू कर दी है.
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