Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • उत्तर प्रदेश न्यूज़
  • /UP Politics
  • /यूपी में NDA का सीट शेयरिंग फॉर्मूला तैयार! सिंबल सहयोगी का, प्रत्याशी बीजेपी का... जानें 403 सीटों का गणित

यूपी में NDA का सीट शेयरिंग फॉर्मूला तैयार! सिंबल सहयोगी का, प्रत्याशी बीजेपी का... जानें 403 सीटों का गणित

UP Election 2027: उत्तर प्रदेश में सीट बंटवारे को लेकर अब एनडीए में चर्चा तेज हो गई है. प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2027 से पहले सत्ताधारी गठबंधन के घटक दलों ने हिस्सेदारी बढ़ाने की भी कसरत तेज कर दी है. 2022 के चुनाव में भाजपा के साथ मिलकर चुनाव न लड़ने वाले सुभासपा और राष्ट्रीय लोकदल भी इस बार साथ है तो सीटों को लेकर प्लान तैयार हो रहा है.

Written ByPooja Singh
Published: Aug 29, 2026, 11:10 AM IST|Updated: Aug 29, 2026, 11:10 AM IST
यूपी में NDA का सीट शेयरिंग फॉर्मूला तैयार! सिंबल सहयोगी का, प्रत्याशी बीजेपी का... जानें 403 सीटों का गणित
Image Credit: UP Election 2027

About the Author

Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
UP चुनाव का शेयरिंग फॉर्मूला! सिंबल सहयोगी का, कैंडिडेट BJP का... जानें NDA का प्लान
2
3
4
5