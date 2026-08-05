/क्या राजनीति छोड़ रहे हैं स्पीकर सतीश महाना? सदन में सपा के हंगामे से दुखी होकर बोले- यह मेरे राजनीतिक जीवन का आखिरी दौर

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में राम मंदिर से जुड़े चंदा और चढ़ावे के कथित गड़बड़ी के मुद्दे को लेकर सत्ता और विपक्ष के बीच टकराव लगातार जारी है. समाजवादी पार्टी इस विषय पर सदन में चर्चा की मांग कर रही है और इसी को लेकर लगातार तीसरे दिन भी विधानसभा के भीतर और बाहर जोरदार विरोध देखने को मिला. कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने अपने तेवर बरकरार रखे, जिसके बीच विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना का भावुक बयान चर्चा का केंद्र बन गया.
सतीश महाना बोले- "राजनीतिक जीवन के अंतिम चरण में हूं"
सदन को संबोधित करते हुए विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने मंगलवार को हुई घटनाओं पर गहरी नाराजगी और दुख जताया. उन्होंने कहा कि यदि उनके किसी व्यवहार से किसी सदस्य को ठेस पहुंची हो तो वह उसके लिए क्षमा चाहते हैं. साथ ही उन्होंने कहा कि वह अपने राजनीतिक जीवन के अंतिम चरण में हैं और सदन की गरिमा बनाए रखना हमेशा उनकी प्राथमिकता रही है.
महाना ने कहा कि पिछले चार वर्षों में उन्होंने विधानसभा की कार्यप्रणाली और उसकी छवि को बेहतर बनाने का प्रयास किया. उनका मानना है कि विपक्ष का दायित्व मुद्दे उठाना है, जबकि सरकार की जिम्मेदारी उन्हें सुनना है, लेकिन सदन की गरिमा हर परिस्थिति में बनी रहनी चाहिए.
हंगामे के बाद स्पीकर ने जताई निराशा
विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि मंगलवार को जो घटनाएं हुईं, उनसे उन्हें गहरा दुख पहुंचा. उन्होंने यह भी संकेत दिए कि वह इस बात पर आत्ममंथन करेंगे कि क्या वह इस जिम्मेदारी के अनुरूप हैं. उन्होंने सदस्यों से अपील की कि राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर लोकतांत्रिक परंपराओं और संसदीय मर्यादाओं का सम्मान करें, क्योंकि आने वाली पीढ़ियां भी इन्हीं उदाहरणों से सीखेंगी.
उन्होंने यह भी आपत्ति जताई कि उनकी मनाही के बावजूद सदन की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किए गए, जो संसदीय नियमों के अनुरूप नहीं है.
विपक्ष ने चर्चा की मांग दोहराई
सपा विधायक संग्राम सिंह यादव ने कहा कि विपक्ष केवल राम मंदिर के चढ़ावे और चंदे से जुड़े मुद्दे पर चर्चा चाहता था. उनका आरोप था कि विपक्ष को पर्याप्त अवसर नहीं मिला. इस पर सतीश महाना ने जवाब दिया कि उन्होंने बार-बार विपक्ष को चर्चा का अवसर देने की बात कही थी, लेकिन व्यवधान के कारण स्थिति सामान्य नहीं हो सकी.
नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय ने सुझाव दिया कि यदि इस विषय पर कुछ समय के लिए चर्चा करा दी जाती तो विवाद समाप्त हो सकता था. वहीं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना और कांग्रेस विधायक आराधना मिश्रा ने भी सदन की गरिमा बनाए रखने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत संवाद जारी रखने की आवश्यकता पर जोर दिया.
सदन की कार्यवाही पर कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा बोली
कांग्रेस विधान मंडल दल की नेता आराधना मिश्रा मोना ने कहा कि आज सतीश माहना जी भावुक है. हम सब उनके साथ हैं उनका सम्मान करते हैं. उन्होंने भी हमेशा से सबको बराबरी का मौका दिया अगर उनके मन में कोई दर्द है तो हम उनके साथ खड़े हैं. संभल हिंसा की रिपोर्ट पर चर्चा न होने पर आराधना ने कहा कि बिल्कुल इस पर चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन इन लोगों ने अचानक इसको पटल पर रखा पहले से कोई जानकारी नहीं दी. जबरदस्ती तमाम प्रस्ताव ध्वनि मत से पारित कर लिए जिनके बारे में जानकारी नहीं दी गई. मदरसों के शिक्षा संबंधी प्रस्ताव खारिज होने पर उन्होंने कहा कि सरकार भेदभाव की राजनीति कर रही है.