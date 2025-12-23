Advertisement
UP Assembly Session: शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन, यूपी विधानसभा में अनुपूरक बजट पर चर्चा

UP Vidhan Sabha: यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र की कार्यवाही का आज तीसरा दिन है. आज भी सदन में सपा द्वारा हंगामे के आसार हैं.

Dec 23, 2025, 08:22 AM IST
UP Vidhan Sabha Winter Session 2025: उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन है. सरकार की ओर से सदन में कल 24, 496 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश हुआ था. आज भी इस पर चर्चा होगी. सीएम योगी भी चर्चा में  शामिल होंगे. सपा आज भी सदन में हंगामा कर सकती है. उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत 19 दिसंबर को हुई थी. पहले दिन घोसी के दिवंगत विधायक सुधाकर सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित कर सभा का समापन कर दिया गया था. सोमवार को कोडीन कफ सिरप मामले में विपक्ष की ओर से जोरदार हंगामा हुआ. इसके  साथ ही,  यूपी विधानसभा में वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर चर्चा की गई

सीएम योगी ने की बहस की शुरुआत
यूपी विधानसभा में वंदे मातरम पर चर्चा की शुरुआत सीएम योगी आदित्यनाथ ने की. इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि देश को आजादी दिलाने में वंदे मातरम की बड़ी भूमिका रही है. वंदे मातरम से उत्तर प्रदेश गहराई से जुड़ा रहा है.  इसलिए, यूपी की विधानसभा में इस पर चर्चा होनी चाहिए. वंदे मातरम् पर CM योगी ने सबको सुनाते हुए कहा कि वंदे मातरम् का विरोध करने वाले माफी मांगे. कुछ लोग विभाजनकारी पौधे को सींच रहे है. देश में 1937 वाला जहर घोलने की साजिश की जा रही है.सीएम योगी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि 'अंश हटाने पर कांग्रेस मांगे देश से माफी'. दोनों डिप्टी सीएम विपक्ष पर बरसे.

यूपी में कोडीन कफ सिरप से एक भी मौत नहीं हुई- सीएम योगी
 सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को विधानसभा में कोडिन कफ सिरप मामले पर सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि कोडिन कफ सिरप से यूपी में एक भी मौत नहीं हुई है. कोडीन युक्त कफ सिरप के मुद्दे पर मौतों का आरोप लगाते हुए विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया. सीएम योगी ने कहा कि वाराणसी कैंट से सपा नेता अमित यादव के कोडीन कफ सिरप मामले के मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल के कारोबारी संबंध हैं

UP Assembly Session: योगी सरकार आज पेश करेगी अनुपूरक बजट, इन परियोजनाओं को मिल सकती रफ्तार! 'वंदे मातरम' पर भी चर्चा
 

