यूपी विधानसभा से जुड़ी बड़ी खबर, 19 से 24 दिसंबर तक चलेगा शीतकालीन सत्र, SIR पर सरकार को घेरेगा विपक्ष

Lucknow: उत्तर विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तारीखें आ गई है. यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर से शुरु होगा, जाहिर SIR की प्रक्रिया का विरोध कर रहा विपक्ष सत्र की कार्यवाही में इसे बड़ा मुद्दा बनाएगा.

खबर लिखी जा रही है...