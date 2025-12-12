Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3038891
Zee UP-UttarakhandUP Politics

यूपी विधानसभा से जुड़ी बड़ी खबर, 19 से 24 दिसंबर तक चलेगा शीतकालीन सत्र, SIR पर सरकार को घेरेगा विपक्ष

UP Assembly Winter Session Date: उत्तर विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तारीखें आ गई है. यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर से शुरु होगा, जाहिर SIR की प्रक्रिया का विरोध कर रहा विपक्ष सत्र की कार्यवाही में इसे बड़ा मुद्दा बनाएगा. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Dec 12, 2025, 07:56 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

यूपी विधानसभा से जुड़ी बड़ी खबर, 19 से 24 दिसंबर तक चलेगा शीतकालीन सत्र, SIR पर सरकार को घेरेगा विपक्ष

Lucknow: उत्तर विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तारीखें आ गई है. यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर से शुरु होगा, जाहिर SIR की प्रक्रिया का विरोध कर रहा विपक्ष सत्र की कार्यवाही में इसे बड़ा मुद्दा बनाएगा. 

खबर लिखी जा रही है...

 

Add Zee News as a Preferred Source

TAGS

UP Assembly Winter sessionLucknow latest news

Trending news

IPS Transfer
उत्तराखंड में 15 IPS अफसरों का तबादला, नए साल से पहले बड़ा प्रशासनिक फेरबदल
Hapur News
यूपी का ये जिला भरेगा विकास की उड़ान, निवेश के साथ खुलेंगे रोजगार के नए रास्ते
UP BJP president
कौन हैं पूर्वांचल के कद्दावर नेता पंकज चौधरी? बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनना तय!
up industrial defence corridor
UP में आएगी नौकरियों की बहार! डिफेंस कॉरिडोर के लिए हो रहा 35 हजार करोड़ का निवेश
Sonbhadra News
20 साल जेल, 50 हजार जुर्माना...सोनभद्र में नाबालिग से रेप केस में कोर्ट का फैसला
Hardoi News
यूपी के इस जिले का GRP थाना होगा हाईटेक, पूरे प्रदेश के लिए बनेगा नजीर
Nainital Accident
नैनीताल घूमने आया गाजियाबाद का परिवार हादसे का शिकार, दो की मौत, पांच घायल
Sonbhadra News
मजदूरी मांगना युवक को पड़ा भारी, खंभे से बांधकर पीटा, गर्म लोहे की रॉड से जलाया
Lucknow latest news
'मौत के मांझे' की चपेट में आया फिर एक युवक! बाइक रोकने का भी मौका नहीं मिला
Ayodhya SIR News
सनातन के रंग में रंगा SIR Form, मां के कॉलम में जानकी, कौशल्या और सुमित्रा का नाम