यूपी विधानसभा से जुड़ी बड़ी खबर, 19 से 24 दिसंबर तक चलेगा शीतकालीन सत्र, SIR पर सरकार को घेरेगा विपक्ष
UP Assembly Winter Session Date: उत्तर विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तारीखें आ गई है. यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर से शुरु होगा, जाहिर SIR की प्रक्रिया का विरोध कर रहा विपक्ष सत्र की कार्यवाही में इसे बड़ा मुद्दा बनाएगा.
