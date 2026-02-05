Advertisement
महोबा में विधायक-मंत्री विवाद से आलाकमान नाराज! विधानसभा चुनाव की तैयारियों में बताया रोड़ा, BJP ने पढ़ाया अनुशासन का पाठ

UP Politics: पिछले दिनों महोबा में बीजेपी विधायक बृजभूषण राजपूत ने यूपी सरकार के मंत्री स्वतंत्र देव को जनसमस्याओं को लेकर खुलेआम घेर लिया. इस घटना से लाेगाें में गलत संदेश गया.

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Amitesh Pandey |Last Updated: Feb 05, 2026, 06:41 PM IST
फाइल फोटो
फाइल फोटो

UP BJP News: यूपी बीजेपी में बढ़ रही अनुशासनहीनता की घटनाओं को रोकने को लेकर पार्टी आलाकमान सख्त हो गया है. पार्टी अनुशासनहीनता के ऐसे मामलों को आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारी में बड़ा रोड़ा मान रही है. अनुशासनहीनता के मामलों से बचने के लिए पार्टी नेतृत्व ने खासी सख्त तैयारी की है. साथ ही प्रदेशभर के विधायक, मंत्री और सांसदों को कड़े निर्देश भी दे दी है. 

आलाकमान ने सुनाया ये फरमान 
यूपी में भाजपा ने सभी मंत्री, विधायकों और पदाधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं कि किसी को भी पार्टी और सरकार की लाइन के खिलाफ सार्वजनिक बयान और किसी तरह की ऐसी गतिविधि नहीं करनी है. जिससे सार्वजनिक रूप से गलत संदेश जाए और पार्टी का अनुशासन टूटे. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल ने सभी मंत्री, विधायकों और पार्टी पदाधिकारियों को इस बाबत निर्देश जारी किए हैं. 

पार्टी नेतृत्व से करें शिकायत
बीजेपी प्रवक्ता अवनीश ने बताया कि इन निर्देशों में सीधे तौर पर कहा है कि अगर किसी पार्टी पदाधिकारी, विधायक, सांसद और मंत्री को समस्या है तो सीधे पार्टी फोरम पर अपनी बात रखे. यानी कि पार्टी नेतृत्व को अपनी समस्या की जानकारी दे, ना कि सीधे सार्वजनिक रूप से बयानबाजी और विवाद करें. राजनीतिक जानकार मानते हैं कि यह इसलिए भी जरूरी है क्योंकि पार्टी में मतभेद ज्यादा ना बढ़े. 

महोबा की घटना ताजा उदाहरण
वहीं, पॉलिटिकल एनालिस्ट विजय उपाध्याय ने बताया कि पार्टी आलाकमान ने यह भी कहा है कि बीजेपी के जो सहयोगी दल हैं, उनके नेताओं या पार्टी के बारे में कोई टिप्पणी सीधे सार्वजनिक तौर पर ना करें. दरअसल पिछले दिनों जिस तरह से बीजेपी से विधायक और मंत्री अनिल राजभर ने सुभासपा चीफ ओपी राजभर पर टिप्पणी की जिसके बाद ओपी राजभर ने प्रतिक्रिया दी जिससे टकराव की चर्चाएं तेज हुईं. वहीं, पिछले दिनों महोबा में बीजेपी विधायक बृजभूषण राजपूत ने यूपी सरकार के मंत्री स्वतंत्र देव को जनसमस्याओं को लेकर खुलेआम घेर लिया, जिससे पार्टी गलत संदेश मान रही है. 

विधायक और मंत्री का वीडियो हो रहा वायरल 
बता दें कि पिछले दिनों जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह पिछले दिनों महोबा दौरे पर थे. इस दौरान महोबा के चरखारी विधायक बृजभूषण राजपूत ने मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को खुलेआम रोक लिया था. इतना ही नहीं विधायक और मंत्री के बीच टकराव की स्थिति बन गई थी. दोनों नेताओं के बीच कहासुनी का वीडियो भी सामने आया है. 

