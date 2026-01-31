Advertisement
UP BJP: यूपी बीजेपी ने 5 फरवरी तक होल्ड किए जी रामजी अभियान समेत सभी कार्यक्रम, जानें क्यों हुए स्थगित?

UP BJP: आज से  मतदाता पंजीकरण शुरू हो रहा है जिसके चलते यूपी BJP ने  सभी कार्यक्रम स्थगित कर दिए हैं.  पार्टी ने हर कार्यकर्ता को 10 नए वोटर बनाने का लक्ष्य दिया है.

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Jan 31, 2026, 10:38 AM IST
विशाल सिंह/लखनऊ: भारतीय जनता पार्टी ने यूपी में चल रहे अपने सभी अभियान होल्ड कर दिए हैं. पार्टी सूत्रों के मुताबिक  पहले एसआईआर की प्रक्रिया पूरी करनी है और उसके बाद बीजेपी अन्य अभियान शुरू करेगी. प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह इसकी निगरानी कर रहे हैं, जबकि अन्य पदाधिकारी विभिन्न जिलों में सक्रिय हैं. 

कार्यकर्ताओं को विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को लेकर लक्ष्य 
भाजपा ने उत्तर प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को लेकर कार्यकर्ताओं को लक्ष्य दिया है. पार्टी का लक्ष्य आज यानी 31 जनवरी को प्रत्येक कार्यकर्ता द्वारा 10 नए वोट बनवाना है, जिससे कुल 20 लाख नए मतदाता जुड़ें.  ये अभियान 5 फरवरी तक चलेगा, जिसमें फर्जी वोटों को हटाने पर भी जोर है.

जी रामजी अभियान जैसे अन्य अभियान 5 फरवरी तक होल्ड 
बीजेपी के महामंत्री संगठन धर्मपाल ने यूपी बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा है कि कोई भी पार्टी नेता पदाधिकारी बीजेपी राज्य मुख्यालय या मंत्री बड़े नेताओं के यहां परिक्रमा नहीं करेगा. सभी पार्टी पदाधिकारियों को अपने जिला मुख्यालयों पर रुककर एसआईआर अभियान में जुटना है.

हर जिले में पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी की ड्यूटी 
बीजेपी महामंत्री संगठन धर्मपाल ने निर्देश दिए हैं कि हर बूथ पर अभियान चला के एसआईआर कैंप लगाने हैं. हर बूथ पर कम से कम 30 फॉर्म एसआईआर के भरने हैं जिससे वोटरों की संख्या बढ़ाई जा सके. इस विशेष अभियान के लिए हर जिले में पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी की ड्यूटी लगाई गई है जिनके नेतृत्व में एसआईआर बूथ कैंप अभियान संचालित किया जाएगा. 

बीजेपी के 14 जिलाध्यक्ष की घोषणा 
बीजेपी के जिला महामंत्री जिला उपाध्यक्ष समेत अन्य जिला कमेटी गठित करने के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए लेकिन अब इस प्रक्रिया को होल्ड किया गया है. बीजेपी के 14 जिलाध्यक्ष की घोषणा होल्ड पर है. बीजेपी के क्षेत्रीय अध्यक्ष और प्रदेश महामंत्री प्रदेश उपाध्यक्ष समेत अन्य संगठन पुनर्गठन की प्रकिया रोकी गई.

