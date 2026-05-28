Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3231564
Zee UP-UttarakhandUP Politics

यूपी BJP ने जारी किए 5 जिलाध्यक्षों के नाम, राम सकल पटेल बने वाराणसी के जिलाध्यक्ष

UP BJP District Presidents List:  यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने पांच जिलों के जिलाध्यक्षों के नाम की घोषणा कर दी है. जल्द ही नई कार्यकारिणी की भी घोषणा कर सकते हैं. 

Written By  Amitesh Pandey |Last Updated: May 28, 2026, 07:14 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फाइल फोटो
फाइल फोटो

UP BJP District Presidents List: यूपी बीजेपी से बड़ी खबर सामने आ रही है. बीजेपी ने यूपी के पांच जिलाध्यक्षों के नामों की घोषणा कर दी है. इसमें अम्बेडकर अगर, वाराणसी, चंदौली, गोरखपुर महानगर और देवरिया के जिलाध्यक्ष के नाम घोषित किए गए हैं. संभावना है जल्द ही प्रदेश पदाधिकारियों की सूची जारी की जाएगी. 

काली प्रसाद को देवरिया का जिलाध्यक्ष बनाया गया
वहीं, दिलीप देव पटेल को अंबेडकरनगर का जिलाध्यक्ष बनाया गया है. राम सकल पटेल को वाराणसी का जिला अध्यक्ष बनाया गया है. काशीनाथ सिंह को चंदौली का जिलाध्यक्ष बनाया गया है. रमेश प्रसाद गुप्ता को गोरखपुर महानगर का अध्यक्ष बनाया गया है. काली प्रसाद को देवरिया का जिलाध्यक्ष बनाया गया है. 

fallback

Add Zee News as a Preferred Source

फरवरी में इन जिलों के जिलाध्यक्ष नियुक्त किए गए थे 
बता दें कि इससे पहले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पंकज चौधरी ने फरवरी महीने में जिलाध्यक्षों की सूची जारी की थी. रामजी लाल कश्यप को शामली का जिलाध्यक्ष बनाया गया था. उदय गिरि गोस्वामी को अमरोहा का जिलाध्यक्ष बनाया गया था. सअजीत सिंह राणा को सहारनपुर का ​जिलाध्यक्ष बनाया गया था. नीरज शर्मा को बागपत का जिलाध्यक्ष बनाया गया था. गोकुल प्रसाद मौर्य को पीलीभीत का जिलाध्यक्ष बनाया गया था. 

यहां भी बनाए गए थे जिलाध्यक्ष
अरविंद गुप्ता को लखीमपुर खीरी का जिलाध्यक्ष बनाया गया था. इकबाल बहादुर तिवारी को गोंडा का जिलाध्यक्ष बनाया गया था. राधे श्याम ​त्यागी को अयोध्या का जिलाध्यक्ष बनाया गया था. कमलेश श्रीवास्तव को अयोध्या महानगर अध्यक्ष बनाया गया था. लाल बहादुर सरोज को मीरजापुर का जिला अध्यक्ष बनाया गया था. दीपक मौर्य को सिद्धार्थनगर का ​जिला अध्यक्ष बनाया गया था.  

कभी भी हो सकती है नई कार्यकारिणी की घोषणा 
बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आगामी 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी नई टीम की घोषणा कर सकते हैं. आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक कई दौर की बैठकों के बाद नई टीम का खाका तैयार कर लिया गया है. क्षेत्रीय इकाइयों और मोर्चों की कमान तय करने में अति पिछड़ा, गैरयादव पिछड़ा और अगड़ा वर्ग में संतुलन स्थापित किया जाएगा. नई कार्यकारिणी में 40 से 50 फीसदी नए चेहरे भी शामिल हो सकते हैं. इसमें पीडीए का भी ख्याल रखा जाएगा. 

यह भी पढ़ें : UP Panchayat Chunav: यूपी में आज खत्म हो रहा पंचायतों का कार्यकाल, मौजूदा प्रधान ही 6 महीने तक संभालेंगे कमान

यह भी पढ़ें :  यूपी से दिल्ली तक हलचल! युवा से लेकर अल्पसंख्यक मोर्चा तक बदलेंगे चेहरे; 6 क्षेत्रीय अध्यक्षों की नियुक्ति पर दिल्ली में फाइनल मंथन

TAGS

UP BJP

Trending news

Chandauli News
महिला सपा नेता पर घर में घुसकर हमला, सामने आया CCTV वीडियो
UP BJP
यूपी BJP ने जारी किए 5 जिलाध्यक्षों के नाम, राम सकल पटेल बने वाराणसी के जिलाध्यक्ष
bundelkhand weather alert
बुंदेलखंड में बदला मौसम का मिजाज! नौतपा की आग के बीच छाए बादल,अब आंधी-ओलों का अलर्ट
IPL 2026
क्रिकेट प्रेमियों की चांदी! गाजीपुर में पहली बार दिखेगा IPL का महामुकाबला
Ayodhya news
उजाले अपनी यादों के छोड़ गए बशीर बद्र, जानें यूपी में कहां से थे
ghaziabad weather forecast
तपिश से तड़पा गाजियाबाद, अब आंधी-बारिश देगी राहत! पश्चिमी यूपी के लिए IMD का अलर्ट
jalaun news
'बेटी को बचा लीजिए साहब…' जालौन अस्पताल में बेबस पिता की पुकार सुन छलक पड़े आंसू
Lalitpur news
ललितपुर के लोगों को मिली बड़ी सौगात, निजी अस्पतालों की दौड़ खत्म
jalaun news
जालौन में धर्मांतरण की आशंका पर बवाल, बस रोककर ग्रामीणों ने किया हंगामा
Shamli news
'बचाओ-बचाओ, चिल्लाते रहे इंजीनियर साहब...' ग्रामीणों ने बेरहमी से पीटा