यूपी BJP ने जारी किए 5 जिलाध्यक्षों के नाम, राम सकल पटेल बने वाराणसी के जिलाध्यक्ष

UP BJP District Presidents List: यूपी बीजेपी से बड़ी खबर सामने आ रही है. बीजेपी ने यूपी के पांच जिलाध्यक्षों के नामों की घोषणा कर दी है. इसमें अम्बेडकर अगर, वाराणसी, चंदौली, गोरखपुर महानगर और देवरिया के जिलाध्यक्ष के नाम घोषित किए गए हैं. संभावना है जल्द ही प्रदेश पदाधिकारियों की सूची जारी की जाएगी.

काली प्रसाद को देवरिया का जिलाध्यक्ष बनाया गया

वहीं, दिलीप देव पटेल को अंबेडकरनगर का जिलाध्यक्ष बनाया गया है. राम सकल पटेल को वाराणसी का जिला अध्यक्ष बनाया गया है. काशीनाथ सिंह को चंदौली का जिलाध्यक्ष बनाया गया है. रमेश प्रसाद गुप्ता को गोरखपुर महानगर का अध्यक्ष बनाया गया है. काली प्रसाद को देवरिया का जिलाध्यक्ष बनाया गया है.

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फरवरी में इन जिलों के जिलाध्यक्ष नियुक्त किए गए थे

बता दें कि इससे पहले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पंकज चौधरी ने फरवरी महीने में जिलाध्यक्षों की सूची जारी की थी. रामजी लाल कश्यप को शामली का जिलाध्यक्ष बनाया गया था. उदय गिरि गोस्वामी को अमरोहा का जिलाध्यक्ष बनाया गया था. सअजीत सिंह राणा को सहारनपुर का ​जिलाध्यक्ष बनाया गया था. नीरज शर्मा को बागपत का जिलाध्यक्ष बनाया गया था. गोकुल प्रसाद मौर्य को पीलीभीत का जिलाध्यक्ष बनाया गया था.

यहां भी बनाए गए थे जिलाध्यक्ष

अरविंद गुप्ता को लखीमपुर खीरी का जिलाध्यक्ष बनाया गया था. इकबाल बहादुर तिवारी को गोंडा का जिलाध्यक्ष बनाया गया था. राधे श्याम ​त्यागी को अयोध्या का जिलाध्यक्ष बनाया गया था. कमलेश श्रीवास्तव को अयोध्या महानगर अध्यक्ष बनाया गया था. लाल बहादुर सरोज को मीरजापुर का जिला अध्यक्ष बनाया गया था. दीपक मौर्य को सिद्धार्थनगर का ​जिला अध्यक्ष बनाया गया था.

कभी भी हो सकती है नई कार्यकारिणी की घोषणा

बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आगामी 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी नई टीम की घोषणा कर सकते हैं. आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक कई दौर की बैठकों के बाद नई टीम का खाका तैयार कर लिया गया है. क्षेत्रीय इकाइयों और मोर्चों की कमान तय करने में अति पिछड़ा, गैरयादव पिछड़ा और अगड़ा वर्ग में संतुलन स्थापित किया जाएगा. नई कार्यकारिणी में 40 से 50 फीसदी नए चेहरे भी शामिल हो सकते हैं. इसमें पीडीए का भी ख्याल रखा जाएगा.

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