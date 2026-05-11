यूपी बीजेपी में बड़े बदलाव के संकेत: छूटे चेहरों को संगठन में मिलेगी जगह, जातीय समीकरण फिट करने की कवायद तेज

विशाल सिंह/लखनऊ: यूपी में अब भाजपा की नई टीम का फार्मूला तय हो गया है. नई प्रदेश इकाई में जातीय गणित दुरुस्त रखते हुए सभी 6 क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा. नए क्षेत्रीय अध्यक्षों के जरिए भी बीजेपी जातीय समीकरणों को सजाएगी. जिन क्षेत्रों से मंत्री ज्यादा हैं, वहां के चेहरों की संगठन में भागीदारी कम की जा सकती है. इसके अलावा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की टीम में यूपी के चार चेहरों को शामिल करने की चर्चा जोरों पर है.

भाजपा संगठन में बड़े बदलाव की तैयारी

यूपी मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अब भाजपा संगठन में बड़े बदलाव की तैयारी की जा रही है. पंकज चौधरी की 45 सदस्यीय नई टीम पर 15 मई तक फैसला संभव है. मिशन 2027 को ध्यान में रखकर सभी छह क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व देने की रणनीति तैयार की जा रही है.

सपा के PDA समीकरण की काट निकालने पर फोकस

ब्राह्मण समाज को साधने और सपा के PDA समीकरण की काट निकालने पर फोकस रहेगा. भाजपा संगठन में लंबे समय से पदों पर बैठे चेहरों की छुट्टी तय मानी जा रही है. प्रदेश टीम में नए महामंत्री, उपाध्यक्ष, मंत्री और क्षेत्रीय अध्यक्ष बनाए जाएंगे. संगठन में एक तिहाई महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने की भी तैयारी चल रही है. नई टीम चुनावी प्रबंधन संभालने के साथ केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं जनता तक पहुंचाएगी. वर्तमान प्रदेश टीम में 7 महामंत्री, 18 उपाध्यक्ष और 16 मंत्री शामिल हैं, बड़े बदलाव के संकेत हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

किस मंत्री को मिलेगा कौन सा विभाग

भूपेन्द्र सिंह चौधरी और मनोज कुमार पांडेय को महत्वपूर्ण विभाग मिलना तय हो गया है. वहीं राज्यमंत्री से प्रमोशन पाने वालों में डा. सोमेन्द्र तोमर और अजीत सिंह पाल को भी अहम जिम्मेदारियां दी जाएंगी. सोमेन्द्र तोमर अभी तक ऊर्जा राज्यमंत्री थे. ऐसे में उन्हें प्रमोशन मिलने के बाद इसी विभाग का राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया जा सकता है. अभी ऊर्जा और नगर विकास जैसे दोनों बड़े विभाग एके शर्मा के पास हैं

आज और कल जिलाध्यक्षों की मीटिंग

आज और कल उत्तर प्रदेश भाजपा की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जा रही है. जिलाध्यक्षों के साथ बैठक करके अभियानों की समीक्षा की जाएगी. बूथ प्रबंधन को मजबूत करने पर सबसे ज्यादा जोर रहेगा. 98 संगठनात्मक जिलों के अध्यक्ष इसमें शामिल होंगे.

सोशल इंजीनियरिंग

भाजपा का फोकस गैर-यादव ओबीसी और गैर-जाटव दलितों के साथ-साथ उन सवर्ण वर्गों पर भी है जो संगठन में अपनी मजबूत भूमिका चाहते हैं. संगठन में नए चेहरों को जगह देते समय क्षेत्रीय संतुलन (पश्चिम, ब्रज, अवध, काशी, गोरखपुर और कानपुर क्षेत्र) का विशेष ध्यान रखा जाएगा. लंबे समय से समर्पित कार्यकर्ताओं को आयोगों, निगमों और बोर्डों के साथ-साथ संगठन के भीतर महत्वपूर्ण पदों पर एडजस्ट किया जाएगा.

शुभेंदु अधिकारी के सहयोगी की हत्या का 'यूपी कनेक्शन': SIT ने 3 आरोपियों को दबोचा, मर्डर के पीछे की साजिश से उठेगा पर्दा

यूपी बनेगा देश का 'डीप टेक कैपिटल': सीएम योगी ने गिनाईं उपलब्धियां, कहा- अब प्रदेश में बन रही ब्रह्मोस मिसाइल

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी। उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड.