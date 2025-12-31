Advertisement
UP Politics: योगी कैबिनेट विस्तार के संकेत, मकर संक्रांति के बाद बीजेपी की नई प्रदेश कार्यकारिणी का गठन, जानिये क्यों है अहम?

UP Politics: जल्द ही यूपी में योगी सरकार में बड़े बदलाव होने की उम्मीद है. राज्य मंत्रिमंडल में उलटफेर के साथ बीजेपी की नई प्रदेश कार्यकारिणी का गठन किया जा सकता है. इस बदलाव में बीजेपी संगठन और सरकार के बीच अदला-बदली का फार्मूला अपनाया जाएगा. जानिये पूरी डिटेल...

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Dec 31, 2025, 11:25 AM IST
UP Politics: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में मकर संक्रांति के बाद बड़े बदलाव हो सकते हैं. योगी कैबिनेट में फेरबदल के साथ-साथ बीजेपी नई प्रदेश कार्यकारिणी का गठन भी होगा. बीजेपी संगठन और सरकार के बीच अदला-बदली का फॉर्मूला इस बदलाव में अपनाया जाएगा. दरअसल, मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास पर पहली कोर कमेटी की बैठक हुई. 

2027 के चुनाव के लिए अहम
इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ ही दोनों उप मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री में मौजूद थे. जिसमें इस बदलाव पर चर्चा हुई. जिसके बाद पार्टी, संगठन और मंत्रिमंडल फेरबदल के कयास तेज हो गई है. वहीं यह बैठक 2027 के विधानसभा चुनाव की दृष्टि से अहम माना जा रहा है.

बीजेपी प्रदेश संगठन में बदलाव
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, जल्द ही भारतीय जनता पार्टी प्रदेश संगठन में बदलाव होगा. नई कार्यकारिणी का गठन भी होगा और मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो सकता है. कुछ लोगों को सरकार से संगठन और कुछ को संगठन से सरकार में भेजा जा सकता है. आपको बता दें, योगी मंत्रिमंडल में 54 मंत्री बनाए गए थे. 6 पद खाली थे, लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 के बाद दो और योगी के मंत्रियों को केंद्र में मंत्री बनाया गया.

मंत्रिमंडल में कई पद खाली
जिन योगी के मंत्रियों को केंद्र में जगह मिली है, उनमें जितेंद्र प्रसाद और अनूप प्रधान के नाम शामिल है. ऐसे में मंत्रिमंडल में कई पद खाली है. माना जा रहा है कि प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को नई मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है. इसके अलावा कई मंत्रियों को संगठन में और कुछ संगठन के चेहरों को सरकार में लाया जा सकता है.
 
बढ़ सकती है पश्चिम की भागीदारी
कुछ राज्य मंत्रियों का कद बढ़ सकता है, जिन्हें स्वतंत्र प्रभार दिया जा सकता है. बोर्ड और निगमों में भी कई चेहरों का समायोजन होगा. माना जा रहा है कि पश्चिम की भागीदारी बढ़ सकती है, क्योंकि पूरब से ही मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष हैं. ऐसे में पश्चिम के चेहरे बढ़ाए जा सकते हैं. हाल में ब्राह्मण विधायकों की बैठक का असर भी दिखाई दे सकता है. 2027 में होने वाले चुनाव को देखते हुए कुछ चेहरों को शामिल किया जा सकता है.
 

