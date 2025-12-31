UP Politics: योगी कैबिनेट विस्तार के संकेत, मकर संक्रांति के बाद बीजेपी की नई प्रदेश कार्यकारिणी का गठन, जानिये क्यों है अहम?

UP Politics: जल्द ही यूपी में योगी सरकार में बड़े बदलाव होने की उम्मीद है. राज्य मंत्रिमंडल में उलटफेर के साथ बीजेपी की नई प्रदेश कार्यकारिणी का गठन किया जा सकता है. इस बदलाव में बीजेपी संगठन और सरकार के बीच अदला-बदली का फार्मूला अपनाया जाएगा. जानिये पूरी डिटेल...
UP Politics: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में मकर संक्रांति के बाद बड़े बदलाव हो सकते हैं. योगी कैबिनेट में फेरबदल के साथ-साथ बीजेपी नई प्रदेश कार्यकारिणी का गठन भी होगा. बीजेपी संगठन और सरकार के बीच अदला-बदली का फॉर्मूला इस बदलाव में अपनाया जाएगा. दरअसल, मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास पर पहली कोर कमेटी की बैठक हुई.
इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ ही दोनों उप मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री में मौजूद थे. जिसमें इस बदलाव पर चर्चा हुई. जिसके बाद पार्टी, संगठन और मंत्रिमंडल फेरबदल के कयास तेज हो गई है. वहीं यह बैठक 2027 के विधानसभा चुनाव की दृष्टि से अहम माना जा रहा है.
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, जल्द ही भारतीय जनता पार्टी प्रदेश संगठन में बदलाव होगा. नई कार्यकारिणी का गठन भी होगा और मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो सकता है. कुछ लोगों को सरकार से संगठन और कुछ को संगठन से सरकार में भेजा जा सकता है. आपको बता दें, योगी मंत्रिमंडल में 54 मंत्री बनाए गए थे. 6 पद खाली थे, लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 के बाद दो और योगी के मंत्रियों को केंद्र में मंत्री बनाया गया.