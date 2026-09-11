/2027 मिशन! बीएल संतोष और विनोद तावड़े की मौजूदगी में कोर ग्रुप की बैठक, CM योगी और दोनों डिप्टी CM रहेंगे मौजूद

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UP BJP Core Group Meeting: खनऊ में आज उत्तर प्रदेश बीजेपी की अहम कोर ग्रुप बैठक होने जा रही है. प्रदेश बीजेपी मुख्यालय में शाम 7 बजे आयोजित इस बैठक में राष्ट्रीय महामंत्री (संगठन) बीएल संतोष और यूपी प्रभारी विनोद तावड़े शामिल होंगे. बैठक को 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों और संगठनात्मक रणनीति के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है. भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बी एल संतोष तीन दिवसीय दौरे लखनऊ में हैं. शनिवार और रविवार को कानपुर में पार्टी की बैठक लेंगे फिर रविवार शाम दिल्ली वापस लौटेंगे. भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन का पश्चिमी उत्तर प्रदेश का दौरा टल गया है , जल्द नई तारीखें जारी होंगीं.
इन दिग्गजों की मौजूदगी
शाम 7 बजे होने वाली इस हाई-प्रोफाइल बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, उप-मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक समेत यूपी बीजेपी कोर कमेटी के सभी प्रमुख सदस्य मौजूद रहेंगे. सूत्रों के मुताबिक, बैठक में संगठन विस्तार, बूथ स्तर की मजबूती, सदस्यता अभियान, आगामी राजनीतिक कार्यक्रमों और चुनावी तैयारियों पर चर्चा हो सकती है. राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष अपने लखनऊ दौरे के दौरान कई वरिष्ठ नेताओं और संघ पदाधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे.
चुनावी रणनीति और अनुशासन पर जोर
बैठक का मुख्य एजेंडा बूथ स्तर के प्रबंधन को मजबूत करना, सरकार और संगठन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना और आगामी सांगठनिक कार्यक्रमों की रूपरेखा तय करना है. इस महत्वपूर्ण बैठक को 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी के 'मिशन मोड' का औपचारिक आगाज माना जा रहा है. बीजेपी नेतृत्व की यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब पार्टी 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर जमीनी स्तर पर संगठन को और मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रही है. ऐसे में लखनऊ की यह बैठक राजनीतिक दृष्टि से काफी अहम मानी जा रही है.
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