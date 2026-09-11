/2027 मिशन! बीएल संतोष और विनोद तावड़े की मौजूदगी में कोर ग्रुप की बैठक, CM योगी और दोनों डिप्टी CM रहेंगे मौजूद

UP BJP Core Group Meeting: खनऊ में आज उत्तर प्रदेश बीजेपी की अहम कोर ग्रुप बैठक होने जा रही है. प्रदेश बीजेपी मुख्यालय में शाम 7 बजे आयोजित इस बैठक में राष्ट्रीय महामंत्री (संगठन) बीएल संतोष और यूपी प्रभारी विनोद तावड़े शामिल होंगे. बैठक को 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों और संगठनात्मक रणनीति के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है. भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बी एल संतोष तीन दिवसीय दौरे लखनऊ में हैं. शनिवार और रविवार को कानपुर में पार्टी की बैठक लेंगे फिर रविवार शाम दिल्ली वापस लौटेंगे. भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन का पश्चिमी उत्तर प्रदेश का दौरा टल गया है , जल्द नई तारीखें जारी होंगीं.