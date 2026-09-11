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2027 मिशन! बीएल संतोष और विनोद तावड़े की मौजूदगी में कोर ग्रुप की बैठक, CM योगी और दोनों डिप्टी CM रहेंगे मौजूद

UP BJP Core Group Meeting: बीजेपी राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष तीन दिवसीय यूपी दौरे पर शुक्रवार को राजधानी लखनऊ में हैं. वे यहां पार्टी की चुनावी तैयारियों को परखेंगे. रकार और संगठन दोनों के साथ आगामी रणनीति पर मंथन करेंगे। वे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में होने वाली कोर कमेटी की बैठक में शामिल होंगे.

Edited ByPreeti Chauhan
Published: Sep 11, 2026, 07:57 AM IST|Updated: Sep 11, 2026, 07:57 AM IST
2027 मिशन! बीएल संतोष और विनोद तावड़े की मौजूदगी में कोर ग्रुप की बैठक, CM योगी और दोनों डिप्टी CM रहेंगे मौजूद
Image Credit: lucknow news

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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