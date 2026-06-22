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सपा में अंदरूनी कलह दिखी! PDA कार्यक्रम से गायब रहीं सांसद रुचि वीरा, योगी की मंत्री ने बोला हमला

Lucknow News: सपा सांसद रुचि वीरा के पीडीए के कार्यक्रम से गायब रहने पर योगी सरकार की मंत्री ने निशाना साधा है.

Written ByZee Media Bureau
Published: Jun 22, 2026, 10:45 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 10:45 PM IST
सपा में अंदरूनी कलह दिखी! PDA कार्यक्रम से गायब रहीं सांसद रुचि वीरा, योगी की मंत्री ने बोला हमला
Image Credit: SP MP Ruchi Veera

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