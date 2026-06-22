रुचि वीरा को बताया फाइटर

अपने पोस्ट में बेबी रानी मौर्य ने लिखा, 'प्रिय रुचि जी, मुझे सूचना मिली है कि आप परेशान हैं, आपका मन व्यथित है और आपका दम घुट रहा है. वैसे आप जहां हैं, वहां यह होना स्वाभाविक है.' उन्होंने आगे तंज कसते हुए कहा कि उन्हें यह जानकर अच्छा लगा कि रुचि वीरा ऐसे लोगों से लड़ रही हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि 'हसन' साहब 'कमाल' के 'आजम' हैं. बेबी रानी मौर्य ने इसे तीन व्यक्तित्वों से लड़ाई बताते हुए कहा कि यह आसान काम नहीं है. भाजपा नेता ने अपनी पोस्ट में रुचि वीरा की तारीफ भी की और उन्हें फाइटर बताते हुए लिखा कि जीतोगे भी आप ही.