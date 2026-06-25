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2027 की तैयारी में बीजेपी का बड़ा दांव! नई टीम में राजनाथ सिंह के बेटे नीरज सिंह, 19 उपाध्यक्ष और 8 महामंत्री के नाम का ऐलान

UP BJP New List: भारतीय जनता पार्टी ने अगले साल होने जा रहे यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर यूपी बीजेपी की नई टीम का ऐलान कर दिया है. नई टीम में 19 उपाध्यक्ष और 8 महामंत्रियों के नामों का ऐलान किया गया है.

Written ByPradeep Kumar Raghav
Published: Jun 25, 2026, 12:43 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 01:13 PM IST
2027 की तैयारी में बीजेपी का बड़ा दांव! नई टीम में राजनाथ सिंह के बेटे नीरज सिंह, 19 उपाध्यक्ष और 8 महामंत्री के नाम का ऐलान
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Pradeep Kumar Raghav

Pradeep Kumar Raghav

प्रदीप कुमार राघव ज़ी न्यूज में पत्रकार हैं, 2022 से संस्थान से जुड़े हैं. वर्तमान में ज़ी यूपी-यूके डिजिटल टीम में ट्रेंडिंग टॉपिक पर स्पेशल स्टोरी, क्राइम, राजनीति, करंट अफेयर्स और हाइपर लोकल की खबरें लिखते हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में स्नातक के बाद पत्रकारिता व जन संचार में स्नातकोत्तर किया है.

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