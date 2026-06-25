पूजा पाल और प्रियंका रावत को मिली नई जिम्मेदारी

बीजेपी ने सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन को मजबूत करने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण नियुक्तियां की हैं. पूर्व में समाजवादी पार्टी से जुड़ी रहीं पूजा पाल को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है. वहीं बाराबंकी की नेता प्रियंका रावत को पदोन्नति देते हुए उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है. इससे पार्टी ने महिला नेतृत्व और दलित वर्ग में अपनी पकड़ मजबूत करने का संदेश देने की कोशिश की है.