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Lucknow: उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रदेश संगठन में बड़ा बदलाव किया है. पार्टी नेतृत्व ने नई प्रदेश टीम की घोषणा करते हुए 46 पदाधिकारियों को विभिन्न जिम्मेदारियां सौंपी हैं. नई टीम में कई नए चेहरों को अवसर दिया गया है, जबकि कुछ अनुभवी नेताओं पर दोबारा भरोसा जताया गया है.
राजनाथ सिंह के बेटे नीरज सिंह बने प्रदेश उपाध्यक्ष
नई सूची में सबसे अधिक चर्चा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के छोटे बेटे नीरज सिंह को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए जाने की है. इससे पहले यह जिम्मेदारी उनके बड़े भाई और नोएडा विधायक पंकज सिंह संभाल रहे थे. संगठन में यह बदलाव पार्टी की भविष्य की रणनीति का अहम हिस्सा माना जा रहा है.
पूजा पाल और प्रियंका रावत को मिली नई जिम्मेदारी
बीजेपी ने सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन को मजबूत करने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण नियुक्तियां की हैं. पूर्व में समाजवादी पार्टी से जुड़ी रहीं पूजा पाल को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है. वहीं बाराबंकी की नेता प्रियंका रावत को पदोन्नति देते हुए उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है. इससे पार्टी ने महिला नेतृत्व और दलित वर्ग में अपनी पकड़ मजबूत करने का संदेश देने की कोशिश की है.
महामंत्री पद पर नए चेहरे, संगठन को मिलेगी नई धार
प्रदेश संगठन में संजय राय पर एक बार फिर भरोसा जताया गया है और उन्हें दोबारा प्रदेश महामंत्री बनाया गया है. उनके साथ विधायक राजेश चौधरी को भी महामंत्री पद की जिम्मेदारी देकर संगठनात्मक गतिविधियों को मजबूती देने का प्रयास किया गया है.
युवाओं पर विशेष फोकस, रोहित मिश्रा को बड़ी जिम्मेदारी
युवा वर्ग को पार्टी से जोड़ने और आगामी चुनावी अभियान को नई ऊर्जा देने के लिए रोहित मिश्रा को भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है. पार्टी नेतृत्व को उम्मीद है कि उनके नेतृत्व में युवाओं के बीच संगठन का विस्तार और प्रभाव बढ़ेगा.
चुनावी रणनीति और सामाजिक संतुलन पर जोर
राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बीजेपी की नई प्रदेश टीम में जातीय और सामाजिक प्रतिनिधित्व का विशेष ध्यान रखा गया है. पार्टी ने विभिन्न वर्गों और क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व देकर 2027 के विधानसभा चुनाव और 2029 के लोकसभा चुनाव के लिए अपनी संगठनात्मक तैयारियों को नई दिशा देने का प्रयास किया है.