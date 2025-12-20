खरमास के बाद बनेगी यूपी भाजपा की नई टीम, जातीय समीकरण साधेंगे नए कैप्टन पंकज चौधरी

UP Politics: यूपी बीजेपी को लंबे इंतजार के बाद नया अध्यक्ष मिल चुका है. अब पार्टी की नई प्रदेश टीम के गठन की हलचल शुरू हो गई है. नए साल में नई टीम का ऐलान हो सकता है.
BJP Team Formation: उत्तर प्रदेश भाजपा को नया अध्यक्ष पंकज चौधरी मिलने के बाद अब नई प्रदेश टीम के गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई है. यूपी में खरमास के बाद यानी 14 जनवरी मकर संक्रांति के बाद यूपी भाजपा की नई टीम बनेगी. यूपी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पकंज चौधरी ने इसके संकेत दिए हैं.
खरमास के बाद नई टीम का गठन- पंकज चौधरी
नई टीम के गठन के सवाल पर पंकज चौधरी ने कहा है कि अभी खरमास चल रहा है. कोडीन सिरप मामले पर उन्होंने कहा कि कार्यवाही लगातार जारी है. इसमें शामिल कोई भी अपराधी बच नही पाएगा. आर के चौधरी के बयान पर पंकज चौधरी ने कहा कि कौन क्या कह रहा है ये विषय नहीं है. सरकार हर विषय पर चीज़ों को ध्यान रखकर काम कर रही है.
एक्सपर्ट्स की मानें तो उनका मानना है कि यह नई टीम आगामी पंचायत और विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए बनाई जाएगी. इसमें जातीय और क्षेत्रीय संतुलन को विशेष महत्व दिया जाएगा ताकि पार्टी सभी वर्गों को साधा जा सके. माना जा रहा है कि नई टीम में कुछ युवा और ऊर्जावान चेहरों को जगह मिल सकती है. वहीं, कुछ पुराने और लंबे समय से पद पर बने पदाधिकारियों को बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है, या फिर उनकी मौजूदा भूमिका में बदलाव किया जा सकता है. बीजेपी के तत्कालीन अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने मार्च 2025 में अपनी प्रदेश टीम बनाई थी। उन्हें यह टीम बनाने में करीब सात महीने का समय लगा था.
संगठन और सरकार दोनों का अनुभव
पंकज चौधरी BJP के उन नेताओं में शुमार हैं, जिनके पास संगठन और सरकार दोनों का काफी लंबा अनुभव है. पकंज सात बार के सांसद रह चुके हैं और कुर्मी समाज से आते हैं. उनका राजनीतिक सफर जमीन से जुड़ा रहा है, जिसे भाजपा संगठन में उनकी बड़ी ताकत माना जा रहा है. राजनीतिक विश्लेषकों की मानें तो पंकज चौधरी का प्रदेश अध्यक्ष बनना केवल संगठनात्मक फैसला नहीं बल्कि सामाजिक और चुनावी रणनीति का भी हिस्सा है.