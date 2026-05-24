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यूपी से दिल्ली तक हलचल! युवा से लेकर अल्पसंख्यक मोर्चा तक बदलेंगे चेहरे; 6 क्षेत्रीय अध्यक्षों की नियुक्ति पर दिल्ली में फाइनल मंथन

UP Politics: उत्तर प्रदेश भाजपा संगठन में बड़े बदलाव को लेकर दिल्ली में हाई-लेवल बैठकों का सिलसिला जारी है, जो अगले दो दिन और चल सकता है. 

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: May 24, 2026, 08:47 AM IST
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तुषार श्रीवास्तव/UP BJP: उत्तर प्रदेश में योगी कैबिनेट विस्तार के बाद अब यूपी भाजपा संगठन की नई टीम के गठन की उल्टी गिनती शुरू हो गई है. कल के बाद कभी भी यूपी भाजपा संगठन में बड़ा फेरबदल हो सकता है. दिल्ली में यूपी भाजपा संगठन को लेकर निर्णायक बैठक हो सकती है. भाजपा प्रदेश संगठन में बदलाव को लेकर चल रही बैठकों का दौर अभी दो दिन और चलेगा.  

दिग्गजों का महामंथन
प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह ने राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े के साथ दो घंटे से अधिक समय तक यूपी संगठन की सूची को लेकर मंथन कर चुके हैं.

कभी भी आ सकती है लिस्ट
सूत्रों के अनुसार, आज होने वाली अंतिम बैठक में संगठन की नई सूची पर अंतिम मुहर लग सकती है, जिसे सोमवार या मंगलवार तक आधिकारिक तौर पर जारी किया जा सकता है

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लखनऊ से लेकर दिल्ली तक कई दौर की बैठकें
प्रदेश स्तर पर संगठन में महामंत्री, उपाध्यक्ष मंत्री के अलावा प्रवक्ता, मीडिया और युवा, अल्पसंख्यक और किसान मोर्चा के अध्यक्षों के साथ ही छह क्षेत्रीय अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर लखनऊ से लेकर दिल्ली तक कई दौर की बैठकें हो चुकी है.  प्रस्तावित नामों की सूची पर अंमित मुहर लगवाने के लिए प्रदेश अध्यक्ष और महामंत्री संगठन पिछले तीन दिनों से दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं.

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 40 से 50 फीसदी नए चेहरों को जगह
 इस बार प्रदेश टीम में 40 से 50 फीसदी नए चेहरों को जगह मिल सकती है. लंबे समय से संगठन में जमे कई नेताओं की छुट्टी भी हो सकती है भाजपा विधानसभा चुनाव- 2027 को देखते हुए जातीय और क्षेत्रीय संतुलन साधने में जुटी है. पंकज चौधरी ने 14 दिसंबर, 2025 को भाजपा यूपी अध्यक्ष का पद संभाला था. इसके बाद से ही नई टीम के गठन को लेकर लगातार मंथन चल रहा है. पंकज चौधरी और धर्मपाल सिंह अब तक 12 से ज्यादा बार दिल्ली जाकर केंद्रीय नेताओं से चर्चा कर चुके हैं. यूपी भाजपा की मौजूदा संगठनात्मक टीम 25 मार्च, 2023 में बनी थी.

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