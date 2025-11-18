2027 पर नजर, यूपी BJP में बड़े बदलाव की बयार! जल्द होगा प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान

लखनऊ/विशाल: बिहार चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में भाजपा संगठन में बदलाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है. जल्दी ही प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर ऐलान हो सकता है. माना जा रहा है कि किसी नए ओबीसी नेता को मौका मिल सकता है. इसके अलावा यूपी बीजेपी टीम में भी बड़ा बदलाव होगा. मोर्चो के अध्यक्ष भी बदले जाएंगे. निगम आयोग बोर्ड में भी संगठन में बदलाव के बाद तुरंत तैनाती होगी.

कौन बनेगा यूपी का प्रदेश अध्यक्ष

भाजपा यूपी में किसी पिछड़े लीडर को अध्यक्ष बना सकती है. अब तक अध्यक्ष रहे भूपेंद्र सिंह जाट बिरादरी से आते हैं. अब किसी नए ओबीसी नेता को मौका दिया जा सकता है. इन नेताओं में पशुपालन मंत्री धर्मपाल सिंह का नाम आगे है. इसके अलावा केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा, जलशक्ति मंत्री स्वतंत्रदेव सिंह के नाम पर भी चर्चा में हैं.

कभी भी हो सकता है नाम का ऐलान

98 में से 70 जिलाध्यक्ष नियुक्त होने के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चुनाव के लिए कोरम पूरा हो चुका है ऐसे में अब इसी महीने नाम की घोषणा हो सकती है.

नए प्रदेश अध्यक्ष के इंतजार में निगम, आयोग और बोर्डों में राजनीतिक नियुक्तियां भी अटकी हुई हैं वो भी अगले महीने तक हो जाएंगी.

असमंजस में 28 जिलों के जिलाध्यक्ष

भाजपा के 28 जिलाध्यक्षों की नियुक्ति पर भी नया प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद ही निर्णय होगा. ऐसे में 28 जिलों के जिलाध्यक्ष भी असमंजस में हैं कि उन्हें फिर मौका मिलेगा या उनकी जगह कोई नया अध्यक्ष बनेगा. प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति के साथ ही यूपी से 80 राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों की नियुक्ति भी होगी.

हर महीने संगठन की सरकारी बैठक

संगठन-सरकार की बड़ी कवायद शुरू हो गई है. हर महीने संगठन की सरकारी बैठक होगी. संगठन, विधायक, मंत्री और अफसर की बैठक होगी. समन्वय और समाधान की प्रक्रिया में तेजी आएगी.

पार्टी उत्तर प्रदेश में काफी समय से नए प्रदेशाध्यक्ष की तलाश में है. मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह ने पिछले साल जून में इस्तीफ़े की पेशकश की थी. उन्हें नए अध्यक्ष के चुनाव तक पद पर बने रहने को कहा गया है. लेकिन अब इसे भी एक साल से अधिक समय हो गया है. लेकिन अध्यक्ष का चयन नहीं हो पाया है.

