Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3008423
Zee UP-UttarakhandUP Politics

2027 पर नजर, यूपी BJP में बड़े बदलाव की बयार! जल्द होगा प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान

UP Politics: यूपी के विधानसभा चुनाव में केवल डेढ़ साल का समय बचा है. इसे देखते हुए बीजेपी संगठन और सरकार में बड़े बदलाव पर विचार कर रही है.

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Nov 18, 2025, 11:26 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

UP BJP
UP BJP

लखनऊ/विशाल: बिहार चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में भाजपा संगठन में बदलाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है. जल्दी ही प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर ऐलान हो सकता है. माना जा रहा है कि किसी नए ओबीसी नेता को मौका मिल सकता है.  इसके अलावा यूपी बीजेपी टीम में भी बड़ा बदलाव होगा. मोर्चो के अध्यक्ष भी बदले जाएंगे. निगम आयोग बोर्ड में भी संगठन में बदलाव के बाद तुरंत तैनाती होगी. 

कौन बनेगा यूपी का प्रदेश अध्यक्ष
भाजपा यूपी में किसी पिछड़े लीडर को अध्यक्ष बना सकती है. अब तक अध्यक्ष रहे भूपेंद्र सिंह जाट बिरादरी से आते हैं. अब किसी नए ओबीसी नेता को मौका दिया जा सकता है. इन नेताओं में पशुपालन मंत्री धर्मपाल सिंह का नाम आगे है. इसके अलावा केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा, जलशक्ति मंत्री स्वतंत्रदेव सिंह के नाम पर भी चर्चा में हैं. 

कभी भी हो सकता है नाम का ऐलान
98 में से 70 जिलाध्यक्ष नियुक्त होने के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चुनाव के लिए कोरम पूरा हो चुका है ऐसे में अब इसी महीने नाम की घोषणा हो सकती है. 
नए प्रदेश अध्यक्ष के इंतजार में निगम, आयोग और बोर्डों में राजनीतिक नियुक्तियां भी अटकी हुई हैं वो भी अगले महीने तक हो जाएंगी.

Add Zee News as a Preferred Source

असमंजस में 28 जिलों के जिलाध्यक्ष
भाजपा के 28 जिलाध्यक्षों की नियुक्ति पर भी नया प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद ही निर्णय होगा.  ऐसे में 28 जिलों के जिलाध्यक्ष भी असमंजस में हैं कि उन्हें फिर मौका मिलेगा या उनकी जगह कोई नया अध्यक्ष बनेगा. प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति के साथ ही यूपी से 80 राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों की नियुक्ति भी होगी. 

हर महीने संगठन की सरकारी बैठक 
संगठन-सरकार की बड़ी कवायद शुरू हो गई है. हर महीने संगठन की सरकारी बैठक होगी. संगठन, विधायक, मंत्री और अफसर की बैठक होगी. समन्वय और समाधान की प्रक्रिया में तेजी आएगी.

पार्टी उत्तर प्रदेश में काफी समय से नए प्रदेशाध्यक्ष की तलाश में है. मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह ने पिछले साल जून में इस्तीफ़े की पेशकश की थी. उन्हें नए अध्यक्ष के चुनाव तक पद पर बने रहने को कहा गया है. लेकिन अब इसे भी एक साल से अधिक समय हो गया है. लेकिन अध्यक्ष का चयन नहीं हो पाया है. 

 

SIR पर कांग्रेस ने कसी कमर, लखनऊ में दिल्ली के एक्सपर्ट देंगे ट्रेनिंग, पार्टी बोली नहीं दोहराने देंगे बिहार
 

TAGS

UTTAR PRADESHUP BJPUP assembly elections 2027UP BJP President Election

Trending news

UTTAR PRADESH
2027 पर नजर, यूपी BJP में बड़े बदलाव की बयार!जल्द होगा प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान
kaushambi news
जिंदा शख्स को कागजों में दिखाया मरा, फिर हड़पी जमीनें; कौशांबी में चौंकाने वाला खेल
 UP Encounter
आजमगढ़ में पुलिस के हत्थे चढ़े 3 कुख्यात अपराधी, सहारनपुर-आगरा में भी कई बदमाश पकड़े
Lucknow news
SIR पर कांग्रेस ने कसी कमर, लखनऊ में ट्रेनिंग, पार्टी बोली नहीं दोहराने देंगे बिहार
Agra Lucknow Expressway Road Accident
आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा,बेकाबू डबल डेकर बस पलटी,3 की मौत;24+ यात्री घायल
Ghaziabad News
गाजियाबाद पुलिस की डिजिटल उड़ान, घर बैठे मोबाइल पर एक क्लिक में ट्रैक होगा कोर्ट केस
haridwar ardh kumbh 2027
हरिद्वार अर्धकुंभ 2027 की तैयारियां शुरू, 700 करोड से होंगे स्थाई और अस्थाई निर्माण
groom girlfriend high voltage drama
बॉयफ्रेंड की बारात में आ धमकी प्रेमिका, दुल्हन के सामने ही खोल दिया सारा काला चिट्ठा
Kanpur Looteri Dulhan
दरोगा से लेकर बैंक मैनेजर तक बने शिकार, इस लुटेरी दुल्हन की कहानी कर देगी हैरान!
Sonbhadra mine accident
सोनभद्र खनन हादसे में अब तक 7 की मौत, रेस्क्यू अभियान जारी,चट्टान में दबी कई जिंदगी!