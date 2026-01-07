Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3066892
Zee UP-UttarakhandUP Politics

Explainer: पूर्वांचल फतेह की कवायद शुरू! 164 सीटों का सियासी संग्राम, BJP में निर्णायक साबित होंगे पंकज चौधरी?

UP Poliics: पूर्वांचल की राजनीति अलग है. बड़ी जनसंख्या और जातियों में बंटे सामाजिक ताने-बाने में तमाम राजनीतिक समीकरण धरे रह जाते हैं. 2024 में बीजेपी को पूर्वांचल से झटका लग चुका है.  

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Amitesh Pandey |Last Updated: Jan 07, 2026, 07:00 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

CM Yogi Adityanath and Pankaj Chaudhary
CM Yogi Adityanath and Pankaj Chaudhary

UP Poliics: यूपी की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी का दबदबा भले ही पश्चिम में अधिक दिखता हो, लेकिन सत्ता का सूरज पूर्वांचल से ही निकलता दिखा है. पंकज चौधरी के सामने सबसे बड़ी चुनौती 2026 का पंचायत चुनाव और यूपी चुनाव 2027 है. ऐसे में अब यूपी के नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने अपना पूरा फोकस पूर्वांचल पर कर लिया है. 

पूर्वांचल की तरफ लौटती बीजेपी
दरअसल, पूर्वांचल की राजनीति अलग है. बड़ी जनसंख्या और जातियों में बंटे सामाजिक ताने-बाने में तमाम राजनीतिक समीकरण धरे रह जाते हैं. 2024 में कद्दावर जातीय नेताओं के शामिल किए जाने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी को इस क्षेत्र में बड़ी सफलता नहीं मिल पाई थी. लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौतियां खड़ी की तो पार्टी एक बार फिर पूर्वांचल की तरफ लौटती दिखी है. 

16 में से 10 पूर्वांचल से चुने गए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष 
भाजपा के 45 साल में यूपी में 16 प्रदेश अध्यक्ष बन चुके हैं. इनमें से 10 पूर्वांचल से आते हैं. अगर प्रयागराज को भी इसमें से अलग कर दिया जाए तो खांटी पूर्वांचल के आठ प्रदेश अध्यक्ष चुने गए हैं. पूर्वांचल से बने पिछले 7 प्रदेश अध्यक्षों के हाथों में पार्टी की कमान 22 सालों तक रही है. पूर्वांचल की बात करें तो यूपी में सहयोगी दल के तौर पर निषाद पार्टी सुभाषपा और अपना दल एस भी पूर्वांचल में अपनी वोट बैंक की राजनीति करते हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

पंकज चौधरी के कंधों पर जिम्मेदारी
भाजपा के साथ अभी पूर्वांचल की राजनीति में दमदार पकड़ रखने वाले अपना दल एस, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, निषाद पार्टी सहयोगी के तौर पर हैं. भाजपा अगर इनके साथ समीकरण मजबूत कर चुनाव में उतरती है तो फिर जातीय समीकरणों को साध कर एक बार फिर प्रदेश की सत्ता में लौटने की कोशिश को अमली जामा पहनाया जा सकता है. इसकी जिम्मेदारी पंकज चौधरी पर होगी. 

पूर्वांचल दौरे पर निकले पंकज चौधरी
भाजपा को इन्हीं दलों के बीच अपनी मजबूत पैठ इन इलाकों में बनानी है, जिसको लेकर खुद पंकज चौधरी पूर्वांचल के गोरखपुर, मऊ, वाराणसी दौरे पर निकले हैं. सूबे की 33 फीसदी सीटें इसी इलाके की हैं. यूपी के 28 जिले पूर्वांचल में आते हैं, जिनमें कुल 164 विधानसभा सीटें हैं.

पूर्वांचल फतेह का रास्ता खोजने निकले पंकज चौधरी
पूर्वांचल के जातीय समीकरण की वजह से भाजपा इस क्षेत्र पर भरोसा जताती रही है. पश्चिम और प्रदेश के अन्य हिस्सों के मुकाबले पूर्वांचल का राजनीतिक समीकरण बिल्कुल उलट दिखता है. जातियों की संख्या की बहुलता इसे अधिक जटिल बनाती है. तमाम जातियों को पार्टी के पाले में लाने के लिए बीजेपी लगातार प्रयोग करती रही है. अब पंकज चौधरी भी इसी प्रयोग का हिस्सा हैं. कुर्मी जाति से आने वाले पंकज चौधरी प्रदेश की राजनीति में पार्टी का चेहरा बनकर उभरे हैं. ऐसे में अब पंकज चौधरी खुद पूर्वांचल फतेह का रास्ता खोजने निकले हैं.

यह भी पढ़ें : Maharajganj News: मंच पर भाषण देते-देते भावुक हुए यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी, विपक्ष पर बोला हमला कहा, जातीय पार्टियां बहुत दिन तक जीवित नहीं रहतीं

यह भी पढ़ें : EXPLAINER: एक दौरा कई संकेत! दिल्ली से बदलेगा यूपी का पावर स्ट्रक्चर? योगी दौरे के मायने समझिए

TAGS

pankaj chaudhary

Trending news

pankaj chaudhary
पूर्वांचल की 164 सीटों का सियासी संग्राम, BJP में निर्णायक साबित होंगे पंकज चौधरी?
Noida News
एक ही आंख पर दो-दो ऑपरेशन! नोएडा जिला अस्पताल की लापरवाही ने खोली सिस्टम की पोल
Assistant professor bharti
असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा रदृद, योगी सरकार का बड़ा फैसला
Varanasi News
निगम के कार्रवाई से दुकानदारों का 'दम निकला' दालमंडी में अवैध अतिक्रमण पर चला हथौड़ा
Neha Singh Rathore
नेहा सिंह राठौर की गिरफ्तारी होगी या नहीं? लोक गायिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला
Greater Noida Breaking news
ग्रेटर नोएडा में पीने का पानी बना जानलेवा! सीवर मिला पानी पीने से कई की तबीयत बिगड़ी
Agra News
7 घंटे में 1 करोड़ की चोरी का खुलासा ! आरोपियों को देख दुकान मालिक भी हैरान
Sir
22 साल में आबादी बढ़ी पर मतदाता घट गए! SIR के बाद बदली संगमनगरी की चुनावी तस्वीर
dehradun news
BJP नेता दुष्यंत कुमार को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, INC और AAP को फटकार, जानें मामला
YouTuber Anurag Dwivedi
9वीं पास, 6 साल में करोड़ों का साम्राज्य: कैसे ED के जाल में फंसा अनुराग द्विवेदी?