विशाल सिंह/लखनऊ: उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी (BJP) संगठन में बहुत जल्द एक बड़ा और व्यापक फेरबदल देखने को मिल सकता है. आगामी सांगठनिक बदलावों को लेकर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक मंथन का दौर पूरा हो चुका है. सूत्रों के मुताबिक, पार्टी इस बार पश्चिम, ब्रज और कानपुर-बुंदेलखंड क्षेत्र में पूरी तरह से 'जातीय कार्ड' बदलने की तैयारी में है, जबकि अवध, गोरखपुर और काशी क्षेत्र में पुराने जातीय समीकरणों को बरकरार रखते हुए सिर्फ नए चेहरों को कमान सौंपने पर चर्चा चल रही है. प्रदेश संगठन और क्षेत्रीय अध्यक्षों के नामों की आधिकारिक घोषणा 15 जून के आसपास की जा सकती है, जिसके लिए फिलहाल दिल्ली से हरी झंडी मिलने की प्रतीक्षा है.