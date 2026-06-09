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UP BJP Mission 2027: क्षेत्रीय अध्यक्षों पर मंथन तेज, 15 जून तक हो सकती है घोषणा; कई क्षेत्रों में बदल सकता है जातीय समीकरण

UP BJP: यूपी बीजेपी के क्षेत्रीय अध्यक्षों और नए पदाधिकारियों की सूची 15 जून के आसपास जारी हो सकती है. मिशन 2027 के लिए यूपी भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्षों का जातीय समीकरण लगभग तय है.

Edited By:Preeti Chauhan
Published: Jun 09, 2026, 08:38 AM IST|Updated: Jun 09, 2026, 08:38 AM IST
UP BJP Mission 2027: क्षेत्रीय अध्यक्षों पर मंथन तेज, 15 जून तक हो सकती है घोषणा; कई क्षेत्रों में बदल सकता है जातीय समीकरण
Image Credit: UP Politics

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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