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विशाल सिंह/लखनऊ: उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी (BJP) संगठन में बहुत जल्द एक बड़ा और व्यापक फेरबदल देखने को मिल सकता है. आगामी सांगठनिक बदलावों को लेकर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक मंथन का दौर पूरा हो चुका है. सूत्रों के मुताबिक, पार्टी इस बार पश्चिम, ब्रज और कानपुर-बुंदेलखंड क्षेत्र में पूरी तरह से 'जातीय कार्ड' बदलने की तैयारी में है, जबकि अवध, गोरखपुर और काशी क्षेत्र में पुराने जातीय समीकरणों को बरकरार रखते हुए सिर्फ नए चेहरों को कमान सौंपने पर चर्चा चल रही है. प्रदेश संगठन और क्षेत्रीय अध्यक्षों के नामों की आधिकारिक घोषणा 15 जून के आसपास की जा सकती है, जिसके लिए फिलहाल दिल्ली से हरी झंडी मिलने की प्रतीक्षा है.
जानिए किस क्षेत्र में क्या है पार्टी का नया प्लान
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की लोकसभा सीट वाराणसी की वजह से 71 विधान सभा सीटों वाले काशी क्षेत्र पर राजनीतिक पंडितों की दृष्टि बनी हुई है. वर्तमान में ओबीसी चेहरा दिलीप पटेल क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं, जिनके विकल्प के रूप में ओबीसी समाज से किसी दूसरी जाति के हाथ कमान दी जा सकती है. सर्वाधिक 82 विधान सभा सीटों वाले अवध क्षेत्र की कमान युवा कमलेश मिश्र के हाथ में है, जहां इस बार विकल्प के रूप में दो अन्य ब्राह्मण चेहरों का नाम चर्चा में है.अवध क्षेत्र के अंतर्गत प्रदेश सरकार एवं संगठन का मुख्यालय होने से इस क्षेत्र का राजनीतिक महत्व अधिक रहा है.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी दोनों 62 विधान सभा सीटों वाले गोरखपुर क्षेत्र से आते हैं, जहां सहजानंद राय अध्यक्ष हैं. यहां पर जातीय समीकरण पहले की तरह रखते हुए दो अन्य भूमिहार चेहरों के बीच मुकाबला है.
71 विधान सभा सीटों वाले पश्चिम क्षेत्र में क्षत्रिय चेहरा सतेंद्र शिशौदिया की जगह इस बार गुर्जर एवं वैश्य में से किसी एक फैक्टर पर दांव खेलने की तैयारी है. 52 विधान सभा सीटों वाले कानपुर-बुंदेलखंड क्षेत्र की कमान प्रकाश पाल के हाथ में है, जिनकी जगह इस बार क्षत्रिय चेहरे को भूमिका देने की तैयारी है. 65 विधान सभा सीटों वाले ब्रज क्षेत्र में दुर्गविजय शाक्य क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं, जिनके विकल्प के रूप में दो लोध चेहरों के बीच समीकरण बनाया जा रहा है. यह क्षेत्र पार्टी के हार्डकोर हिन्दुत्व का बड़ा गढ़ है.
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