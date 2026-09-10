एंटी-इनकंबेंसी को लेकर बीजेपी का खास प्लान, जानिए कैसे BJP 'सड़क, बिजली और पानी' से साधेगी निशाना

राज्य चुनें
UP Politics: यूपी में विधानसभा चुनाव को लेकर एक साल से भी कम का समय बचा हुआ है. चुनाव को लेकर सियासी दलों ने प्लानिंग शुरू कर दिया है. सत्ताधारी दल बीजेपी ने चुनाव में संभावित सत्ता विरोधी लहर यानी एंटी-इनकंबेंसी को लेकर खासा प्लानिंग की है. बीजेपी यूपी में BSP पर फोकस कर रही है. यानी B से बिजली, S से सड़क और P से पानी... आइए जानते हैं बीजेपी का BSP प्लान क्या है?...
बिजली, सड़क और पानी पर फोकस
यूपी में करीब 10 सालों से बीजेपी की सरकार है. जो कि अब तक यूपी में बीजेपी का रिकॉर्ड है. सीएम योगी के नेतृत्व में बीजेपी ने 2017 और 2022 में जीत दर्ज की और सरकार बनाई. 10 साल तक सरकार में रहने के बाद एंटी-इनकंबेंसी को लेकर बीजेपी ने अब इससे निपटने को लेकर प्लानिंग की है. बीजेपी जनता की जनसमस्याओं और मूलभूत सुविधाओं को लेकर फोकस कर रही है. इससे लोगों के बीच जब चुनाव में जाएं तो किसी तरह की शिकायत का सामना नहीं करना पड़े. इसके लिए बीजेपी 'BSP' बिजली, सड़क और पानी जैसी मूलभूत समस्याओं को पहले फोकस कर रही है.
अगले महीने से शुरू होगा मरम्मत कार्य
यूपी के अधिकारियों को मानसून खत्म होने के बाद अक्टूबर से सड़क मरम्मत अभियान शुरू करने का निर्देश दिया गया है. बिजली वितरण घाटे (लाइन लॉस) को कम करने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं. वहीं, प्रदेश के जिन गांवों में पानी की सप्लाई शुरू कर दी गई है, अगर वहां किसी भी तरह की कोई समस्या आती है तो अधिकारी और कर्मचारी 24 घंटे के भीतर समस्या का समाधान करें, जिससे ग्रामीणों को जलापूर्ति संबंधी किसी भी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े.
पांच मोर्चे पर वालंटियर नियुक्त होंगे
वहीं, बीजेपी पांच मोर्चे (युवा, किसान, ओबीसी, महिला एवं एससी-एसटी) हर बूथ पर 10-10 वालंटियर नियुक्त करने जा रही है. बूथों पर जिन जातियों की संख्या ज्यादा होगी, उसी जाति के वालंटियर रखे जाएंगे. महिला मोर्चा भी बूथों पर 10-10 कार्यकर्ताओं को तैनात करेगी. बाद में विशेष समिति की निगरानी में मोर्चों की ओर से सम्मेलन कराया जाएगा, जिसमें प्रदेश एवं केंद्रीय टीम के वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे.
संगठन का बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं पर फोकस
भाजपा के 98 संगठनात्मक जिलों के 1918 मंडलों में 1.77 लाख बूथ माने जाते हैं. 2027 विधान सभा चुनाव को देखते हुए भाजपा माइक्रोमैनेजमेंट पर जोर दे रही है. पिछले दिनों एक साथ सभी बूथों पर बैठकें हुईं. बूथ समितियों का दो स्तरों पर सत्यापन किया गया. कुल मिलाकर बीजेपी 2027 विधानसभा चुनाव से पहले बूथ मैनेजमेंट को और मजबूत करने में जुट गई है. संगठन भी बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने में जुटा है.