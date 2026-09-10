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एंटी-इनकंबेंसी को लेकर बीजेपी का खास प्लान, जानिए कैसे BJP 'सड़क, बिजली और पानी' से साधेगी निशाना

UP Politics: बीजेपी 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर खास प्लान तैयार कर ली है. बीजेपी अगले महीने से बुनियादी मुद्दों जैसे सड़क, बिजली और पानी पर फोकस करने जा रही है.

Written ByVishal singh Raghuvanshi
Published: Sep 10, 2026, 04:19 PM IST|Updated: Sep 10, 2026, 04:19 PM IST
एंटी-इनकंबेंसी को लेकर बीजेपी का खास प्लान, जानिए कैसे BJP 'सड़क, बिजली और पानी' से साधेगी निशाना

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