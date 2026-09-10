एंटी-इनकंबेंसी को लेकर बीजेपी का खास प्लान, जानिए कैसे BJP 'सड़क, बिजली और पानी' से साधेगी निशाना

बिजली, सड़क और पानी पर फोकस

यूपी में करीब 10 सालों से बीजेपी की सरकार है. जो कि अब तक यूपी में बीजेपी का रिकॉर्ड है. सीएम योगी के नेतृत्व में बीजेपी ने 2017 और 2022 में जीत दर्ज की और सरकार बनाई. 10 साल तक सरकार में रहने के बाद एंटी-इनकंबेंसी को लेकर बीजेपी ने अब इससे निपटने को लेकर प्लानिंग की है. बीजेपी जनता की जनसमस्याओं और मूलभूत सुविधाओं को लेकर फोकस कर रही है. इससे लोगों के बीच जब चुनाव में जाएं तो किसी तरह की शिकायत का सामना नहीं करना पड़े. इसके लिए बीजेपी 'BSP' बिजली, सड़क और पानी जैसी मूलभूत समस्याओं को पहले फोकस कर रही है.