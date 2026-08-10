2027 चुनाव की तैयारी तेज, यूपी के 4 मंडलों में संगठन मजबूत करेगी BJP, तैयार हुआ खास ब्लूप्रिंट

विशाल सिंह/UP BJP Plan: उत्तर प्रदेश में आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने अभी से अपनी बिसात बिछानी शुरू कर दी है. वर्ष 2017 में 312 सीटें जीतने वाली बीजेपी को 2022 के विधानसभा चुनाव में 18 जिलों में हार का सामना करना पड़ा था. इसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव परिणामों ने भी पार्टी को नए सिरे से रणनीति बनाने पर मजबूर कर दिया है. इसी कड़ी में भाजपा ने अब राज्य के चार प्रमुख मंडलों-सहारनपुर, मुरादाबाद, अयोध्या और आजमगढ़ के लिए एक विशेष प्लान तैयार किया है.