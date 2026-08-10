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2027 चुनाव की तैयारी तेज, यूपी के 4 मंडलों में संगठन मजबूत करेगी BJP, तैयार हुआ खास ब्लूप्रिंट

BJP Strategy For 2027: उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने नई चुनावी रणनीति बनानी शुरू कर दी है. 2022 के विधानसभा चुनाव में 18 जिलों में मिली हार और 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद पार्टी ने कमजोर क्षेत्रों पर विशेष फोकस बढ़ा दिया है.

Edited ByPreeti Chauhan
Published: Aug 10, 2026, 11:33 AM IST|Updated: Aug 10, 2026, 11:33 AM IST
2027 चुनाव की तैयारी तेज, यूपी के 4 मंडलों में संगठन मजबूत करेगी BJP, तैयार हुआ खास ब्लूप्रिंट
Image Credit: UP BJP

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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