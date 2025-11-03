UP BJP strategy: पंचायत चुनाव से पहले MLC चुनावों पर फोकस करेगी BJP, जानिए क्या है भाजपा की 'माइक्रो प्लानिंग'!

विशाल सिंह/लखनऊ: उत्तर प्रदेश में आगामी शिक्षक-स्नातक एमएलसी चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों में हलचल तेज हो गई है. विपक्षी समाजवादी पार्टी ने लगभग सभी सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है. वहीं सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी चुनावी रणनीति को मजबूत करने के लिए बैठकों का दौर शुरू कर दिया है. यूपी में भाजपा नेतृत्व ने प्रदेश से लेकर जिला स्तरीय सभी पदाधिकारियों को शिक्षक ,स्नातक क्षेत्र के लिए होने वाले एमएलसी चुनाव में माइक्रो प्लानिंग के साथ जुटने के निर्देश दिए हैं.

धर्मपाल सिंह ने पार्टी नेताओं को दिया 'माइक्रो प्लानिंग' का मंत्र

रविवार को बीजेपी प्रदेश महामंत्री (संगठन) धर्मपाल सिंह ने पार्टी नेताओं के साथ महत्वपूर्ण बैठक की और चुनावी विजय के लिए 'माइक्रो प्लानिंग' का मंत्र दिया. उन्होंने जोर दिया कि बूथ स्तर तक सूक्ष्म योजना से ही सफलता सुनिश्चित की जा सकती है.

क्या-क्या दिए गए निर्देश

एमएलसी निर्वाचन के लिए क्षेत्रवार समीक्षा करते हुए धर्मपाल सिंह ने क्षेत्र व जिला के संयोजकों, सहसंयोजको से संवाद करते हुए माइक्रो प्लानिंग का मंत्र भी दिया. बूथ स्तर पर मजबूत चुनाव प्रबंधन करने के साथ ही अधितम मतदाता बनाने और उनसे लगातार संवाद और संपर्क करने पर फोकस करने के भी निर्देश दिए हैं. क्षेत्र और जिला के संयोजकों, सहसंयोजको को माइक्रो प्लानिंग का मंत्र दिया गया. बूथ स्तर पर माइक्रो प्लानिंग से चुनाव प्रबंधन करना होगा, ताकि संख्यात्मक तथा गुणात्मक दृष्टि से परिणाम अनुकूल हों. वोटिंग वाले दिन अधिकतम लोगों का मतदान कराने की रणनीति पर काम करने की भी तैयारी होनी चाहिए. क्षेत्र, जिला से लेकर विधानसभा, मंडल तथा बूथ स्तर तक सक्रियता, समन्वय तथा संवाद के साथ ही समीक्षा के फार्मूले पर काम करना है. शिक्षक-एमएलसी चुनाव के लिए विश्वविद्यालय, महाविद्यालय तथा विद्यालयों में पहुंचकर मतदाता बनाने का लक्ष्य रखा गया है. कॉलेजो की सूची तैयार करके टीम वर्क से मतदाता बनाने में जुटने के लिए कहा गया है.

उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल 11 एमएलसी सीटों पर चुनाव

उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल 11 एमएलसी सीटों पर चुनाव होने हैं, जिनमें 5 स्नातक और 6 शिक्षक सीटें शामिल हैं. यह चुनाव पूरी तरह प्रबंधन और संगठन की ताकत पर निर्भर करेगा, जहां वोटर निर्माण और मतदान प्रतिशत ही निर्णायक भूमिका निभाएंगे.