कौन बनेगा यूपी भाजपा का नया प्रदेशाध्यक्ष? OBC चेहरे दौड़ में सबसे आगे, खरमास से पहले तस्वीर हो जाएगी साफ

UP Politics/विशाल सिंह/तुषार श्रीवास्तव: 2026 के पंचायत चुनाव और 2027 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में संगठनात्मक तैयारियों की रफ्तार बढ़ा दी है. प्रदेश में नया संगठनात्मक ढांचा अंतिम चरण में पहुंच चुका है. देर रात पार्टी ने 84 जिलों से 327 प्रदेश परिषद सदस्यों की सूची जारी कर दी. प्रदेश चुनाव अधिकारी डॉ. महेंद्रनाथ पांडेय के निर्देश पर जिलों के चुनाव अधिकारियों ने यह घोषणा की.

प्रदेश अध्यक्ष चयन की प्रक्रिया हुई तेज

सूत्रों के अनुसार नया प्रदेश अध्यक्ष 16 दिसंबर से पहले घोषित हो सकता है, क्योंकि इसी दिन से खरमास शुरू हो रहा है. मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी का कार्यकाल समाप्त हो चुका है. अब प्रांतीय परिषद बन जाने के बाद प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव औपचारिक रूप से संभव हो गया है.

वोटर लिस्ट और मतदाताओं की संरचना

बीजेपी संविधान के अनुसार प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव में प्रदेश परिषद सदस्य, विधानमंडल दल के सदस्यों का 10% और यूपी कोटे के लोकसभा एवं राज्यसभा सांसदों का 10% मतदान करेंगे. यूपी में बीजेपी के पास वर्तमान में 258 विधायक, 79 एमएलसी, 33 लोकसभा सांसद और 24 राज्यसभा सांसद हैं. हर विधानसभा क्षेत्र से एक परिषद सदस्य चुना गया है.

जिलाध्यक्षों और मंडल अध्यक्षों की स्थिति

98 संगठनात्मक जिलों में से बीजेपी 84 जिलों में नए जिलाध्यक्ष घोषित कर चुकी है, साथ ही इन्हीं जिलों में प्रदेश परिषद सदस्यों की सूची भी जारी की गई है. 14 जिलों में जिलाध्यक्षों की नियुक्ति अभी बाकी है. पार्टी संविधान के अनुसार 50% जिलाध्यक्ष घोषित होना आवश्यक है, जो पूरा हो चुका है. दूसरी ओर, 1918 मंडलों में से लगभग 1600 मंडलों में अध्यक्ष नियुक्त हो चुके हैं, जबकि 300 से अधिक मंडल अध्यक्षों की घोषणा अभी की जानी है. यह प्रक्रिया संगठन विस्तार की अहम कड़ी है.

कौन बन सकता है नया प्रदेश अध्यक्ष?

सूत्रों के अनुसार इस बार ओबीसी चेहरा बनाए जाने की सबसे ज्यादा संभावना है, क्योंकि 2027 चुनाव को देखते हुए पार्टी सबसे बड़े ओबीसी वर्ग को साधना चाहती है.

ओबीसी दावेदारों में प्रमुख नाम

धर्मपाल सिंह (कैबिनेट मंत्री)

स्वतंत्र देव सिंह (पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, जल शक्ति मंत्री)

अमरपाल मौर्य (प्रदेश महामंत्री)

बीएल वर्मा (केंद्रीय मंत्री)

बाबूराम निषाद (सांसद)

दलित समाज से नाम

जुगल किशोर (पूर्व सांसद, बसपा से आए)

विद्यासागर सोनकर (पूर्व सांसद)

ब्राह्मण चेहरे में चर्चित नाम

दिनेश शर्मा (पूर्व डिप्टी सीएम)

श्रीकांत शर्मा (पूर्व मंत्री)

विजय बहादुर पाठक (प्रदेश उपाध्यक्ष)

गोविंद नारायण शुक्ला (महामंत्री)

अगला कदम?

अब प्रदेश अध्यक्ष के औपचारिक चुनाव के लिए केंद्रीय चुनाव अधिकारी पीयूष गोयल के कार्यक्रम का इंतज़ार है. पार्टी के भीतर तेजी से चर्चाएं चल रही हैं और उम्मीद है कि यूपी बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष 16 दिसंबर से पहले मिल जाएगा.