UP Cabinet Expansion: चुनाव से पहले योगी का मास्टरस्ट्रोक! पढ़िए नए मंत्रियों के प्रोफाइल, जिनसे सधेगा 2027 का समीकरण!

UP Cabinet Expansion: योगी सरकार 2.0 का दूसरा मंत्रिमंडल विस्तार रविवार को होगा. दोपहर बाद जनभवन में छह विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी. अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले हो रहे मंत्रिमंडल विस्तार में जातीय समीकरण भी साधने की कोशिश होगी.

पढ़िए शपथ ग्रहण करने वाले भावी मंत्रियों के प्रोफाइल

1.मनोज पांडेय

मनोज पांडेय रायबरेली की ऊंचाहार विधानसभा सीट से विधायक हैं. 2012-17 में सपा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे. 2022 में सपा के टिकट पर विधायक चुने गए. विधानसभा में सपा के मुख्य सचेतक भी रहे. मनोज पांडेय अवध और पूर्वांचल में बड़े ब्राह्मण नेता हैं.

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2. पूजा पाल

पूजा पाल 2022 में सपा के टिकट पर कौशांबी की चायल विधानसभा सीट से विधायक बनीं. वह इलाहाबाद पश्चिम के पूर्व विधायक राजू पाल की पत्नी हैं, जिनकी 2004 के चुनावों में अशरफ अहमद को हराने के तुरंत बाद दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. उसके बाद पूजा पाल सपा की टिकट पर विधानसभा चुनाव जीता लेकिन राज्यसभा में वो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ जाकर बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में मतदान किया जिसके बाद 14 अगस्त 2025 को समाजवादी पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था. उन्होंने गैंगस्टर-सह-राजनेता अतीक अहमद की मौत के बाद उन्हें और महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा की थी और गंभीर आरोप लगाए थे.

3.कृष्णा पासवान

कृष्णा पासवान फतेहपुर जिले की खागा विधानसभा सीट से भाजपा विधायक हैं. आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रूप में संघर्ष भरे जीवन की शुरुआत करने वाली कृष्णा पासवान जिले की प्रमुख दलित नेताओं में गिनी जाती हैं. वह 4 बार विधायक और दो बार जिला पंचायत सदस्य रह चुकी हैं. यूपी भाजपा का विश्वसनीय महिला चेहरा मानी जाती हैं.

4.गोविंद नारायण शुक्ला

गोविंद नारायण शुक्ला विधान परिषद सदस्य (MLC) और वर्तमान में यूपी भाजपा के प्रदेश महामंत्री हैं. अमेठी से ताल्लुक रखने वाले गोविंद नारायण शुक्ला 2021 में निर्विरोध MLC चुने गए थे. वर्तमान में वह गोरखपुर क्षेत्र के प्रभारी की जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं.

5.सुरेंद्र दिलेर

सुरेंद्र दिलेर अलीगढ़ जिले की खैर विधानसभा सीट से भाजपा विधायक हैं. भाजपा के प्रमुख दलित युवा नेताओं में शामिल हैं. वह हाथरस के पूर्व भाजपा सांसद राजवीर सिंह दिलेर के पुत्र हैं. उनके बाबा किशन लाल दिलेर 6 बार विधायक और 4 बार सांसद रहे हैं. उनके पिता राजवीर सिंह दिलेर एक बार सांसद और एक बार विधायक रह चुके हैं.

6.अशोक कटारिया

अशोक कटारिया उत्तर प्रदेश राज्य के एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं और उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य हैं. उन्होंने मार्च 2022 तक उत्तर प्रदेश सरकार में स्वतंत्र प्रभार के साथ परिवहन मंत्री और संसदीय कार्य राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया है. वे शुरू से ही गुर्जर समुदाय के एक प्रमुख नेता थे. कटारिया की राजनीतिक यात्रा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से शुरू हुई. कटारिया 1994 में एबीवीपी मुरादाबाद विभाग के संगठनात्मक सचिव थे. 1996 में उन्हें मेरठ विभाग की जिम्मेदारी दी गई, उसके बाद 2001 में भारतीय जनता युवा मोर्चा के राज्य सचिव बने. 2004 में कटारिया को बीजेवाईएम उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष चुना गया. 2007 में उन्हें भाजपा यूपी का राज्य सचिव चुना गया और उन्होंने 2013 तक लगातार इस पद पर कार्य किया. 2013 में उन्हें भाजपा यूपी के राज्य उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई. 2014 के आम चुनावों के दौरान, उन्हें यूपी में भाजपा का स्टार प्रचारक नियुक्त किया गया। 2016 में उन्हें 2020 तक भाजपा यूपी के महासचिव की जिम्मेदारी दी गई.

7. सुरेश पासी

सुरेश पासी अमेठी जिले की जगदीशपुर (सुरक्षित - SC) विधानसभा सीट से विधायक, लगातार 2 बार से विधायक पहली बार, पहली बार 2017 में जीते , दूसरी बार 2022 में , 2019 से 2022 तक प्रदेश के राज्यमंत्री बनाए गए उन्हें आवास एवं विकास बोर्ड, व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास मंत्रालय मिला, हाल में ही उन्होंने यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया है कि उन्हें मुस्लिम वोट नहीं चाहिए और न ही वे मस्जिद जाते हैं. बीजेपी ने इसे विधायक का निजी विचार बताते हुए बयान से किनारा कर लिया था लेकिन विपक्ष ने इनके बयान की काफी आलोचना की थी.

8.आशीष कुमार सिंह आशु

आशु एक भारतीय नेता हैं. वे भारतीय जनता पार्टी से हैं और उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य हैं, जो उत्तर प्रदेश के बिलग्राम-मल्लावां विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं. उनका जन्म देवमनपुर मल्लावां गांव में एक मिडिल क्लास परिवार में हुआ था. उनके पिता एक इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल थे और RSS में सक्रिय थे.

9. गोविंद नारायण शुक्ला

गोविंद नारायण शुक्ला विधान परिषद सदस्य (MLC) और वर्तमान में यूपी भाजपा के प्रदेश महामंत्री हैं. अमेठी से ताल्लुक रखने वाले गोविंद नारायण शुक्ला 2021 में निर्विरोध MLC चुने गए थे. वर्तमान में वह गोरखपुर क्षेत्र के प्रभारी की जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं.

वर्तमान में भाजपा के 258 विधायक हैं. इनमें से 45 राजपूत, 42 ब्राह्णण, ओबीसी के 84, एससी के 59 और अन्य सवर्ण विधायक की संख्या 28 हैं। इसी तरह 100 सदस्यों वाली विधान परिषद में भाजपा के 79 सदस्य हैं। इनमें राजपूत 23, ब्राहम्ण 14, ओबीसी 26, मुस्लिम 02 और अन्य सवर्ण 12 और एससी वर्ग के दो सदस्य हैं। राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) से कैबिनेट मंत्री जिन्हें बनाया जा सकता है उनमें सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर, माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देबी, उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह, समाज कल्याण असीम अरूण हो सकते हैं.

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