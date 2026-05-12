यूपी कैबिनेट में दफ्तरों का बंटवारा: नए मंत्रियों को मिले कमरे, भूपेंद्र चौधरी से लेकर सोमेंद्र तोमर तक किसे कहां मिला नया ऑफिस?

UP cabinet new ministers offices: उत्तर प्रदेश में कैबिनेट विस्तार के बाद नए मंत्रियों के दफ्तर (कार्यालय) तय कर दिए गए हैं और इन्हें आज आवंटित किया जा रहा है. कैबिनेट मंत्री बने भूपेन्द्र चौधरी को मुख्य भवन (विधान भवन) जबकि अन्य मंत्रियों को बापू भवन सचिवालय में कार्यालय मिला हैराज्य संपत्ति विभाग ने मुख्य भवन और बापू भवन में कार्यालय आवंटित किए हैं. इसके साथ ही मंत्रियों के लिए नए आवास की फाइल भी मंजूरी के लिए भेजी गई है।

नए मंत्रियों के दफ्तर (कार्यालय) तय

सूत्रों के अनुसार नए कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र चौधरी को विधान भवन के मुख्य भवन के पहले तल पर कक्ष संख्या 82बी आवंटित किया गया है. इसके अलावा कैबिनेट मंत्री मनोज पांडेय को बापू भवन के आठवें तल पर एफ 1/2. राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अजीत सिंह पाल को बापू भवन के तीसरे तल पर एफ 1/2, राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सोमेंद्र तोमर को बापू भवन के चौथे तल पर एफ 1/2, राज्यमंत्री कृष्णा पासवान को बापू भवन के चौथे तल पर कक्ष संख्या एफ 34, राज्यमंत्री सुरेंद्र दिलेर को बापू भवन के छठे तल पर कमरा नंबर एफ 3/4 और हंस राज विश्वकर्मा को बापू भवन के तीसरे तल पर कक्ष संख्या एफ 3/4 आवंटित किया जा रहा है. इसकी सूची आज जारी कर दी जाएगी. दफ्तर और आवास आवंटन की मंजूरी के फाइल मंत्री आवास समिति के अध्यक्ष और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के पास भेज दी गई है.

आवास की फाइल

नए मंत्रियों के लिए राज्य संपत्ति विभाग ने आवास आवंटन की फाइल को मंजूरी के लिए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के कार्यालय को भेज दिया है.

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प्रदेश भाजपा संगठन की बारी

मत्रिमंडल विस्तार के बाद अब प्रदेश भाजपा संगठन की बारी है. प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी की नई टीम भी अब जल्द घोषित हो जाएगी. प्रदेश संगठन में करीब 60 फीसदी नये चेहरे नजर आएंगे यानि आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर नई टीम में युवाओं के साथ अनुभव का भी समावेश दिखेगा. कुछ अनुभवी चेहरे रिपीट होंगे तो कुछ का प्रमोशन होने की संभावना है. मंत्रिमंडल के बाद अब संगठन के जरिए पार्टी सामाजिक और क्षेत्रीय समीकरण साधेगी सभी छह क्षेत्रीय अध्यक्ष को बदलने की तैयारी है.

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