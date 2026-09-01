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2027 के चुनावी समर के लिए सियासी दलों ने कसी कमर, भाजपा-बसपा-कांग्रेस ने तेज की तैयारियां

UP Assembly Election 2027: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में अभी करीब एक साल से अधिक का समय बाकी है, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी-अपनी रणनीतियों पर काम तेज कर दिया है. सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक सभी दल वोटरों को साधने और संगठन को मजबूत करने में जुटे हैं. राजनीतिक गलियारों में चुनावी सरगर्मियां बढ़ने लगी हैं और सभी दल अपने-अपने तरीके से चुनावी बिसात बिछा रहे हैं.

Edited ByPreeti Chauhan
Published: Sep 01, 2026, 08:49 AM IST|Updated: Sep 01, 2026, 08:58 AM IST
2027 के चुनावी समर के लिए सियासी दलों ने कसी कमर, भाजपा-बसपा-कांग्रेस ने तेज की तैयारियां
Image Credit: UP assembly Election 2027

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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