2027 के चुनावी समर के लिए सियासी दलों ने कसी कमर, भाजपा-बसपा-कांग्रेस ने तेज की तैयारियां

आकाश आनंद को आगे कर नई पीढ़ी के वोटरों तक पहुंचने की कोशिश

वहीं, बहुजन समाज पार्टी भी अपने कोर वोट बैंक को दोबारा मजबूत करने के साथ-साथ नए सामाजिक समीकरण बनाने में जुटी है. बसपा प्रमुख मायावती लगातार अपने समर्थकों को अन्य दलों के चुनावी वादों से सावधान रहने की अपील कर रही हैं. पार्टी ने युवा चेहरा आकाश आनंद को आगे कर नई पीढ़ी के वोटरों तक पहुंचने की कोशिश शुरू की है. माना जा रहा है कि बसपा को अपने पारंपरिक वोट बैंक के युवा वर्ग के दूसरे दलों की ओर जाने की चिंता है. इसी को देखते हुए पार्टी रणनीतिक सर्वे और संभावित प्रत्याशियों के साथ बैठकें कर रही है.