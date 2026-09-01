2027 के चुनावी समर के लिए सियासी दलों ने कसी कमर, भाजपा-बसपा-कांग्रेस ने तेज की तैयारियां

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विशाल सिंह/UP Politics: उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की बिसात बिछनी शुरू हो चुकी है. क्या सत्तापक्ष और क्या विपक्ष, सभी सियासी दल अपनी-अपनी रणनीति को धार देने में जुट गए हैं. एक तरफ जहां सत्ता में हैट्रिक लगाने की तैयारी में जुटी भाजपा "बूथ जीता, चुनाव जीता" के मूलमंत्र और सरकारी योजनाओं के दम पर मैदान में है, वहीं बसपा अपने बिखरे वोटबैंक को समेटने और युवाओं (Gen-Z) को साधने के लिए आकाश आनंद को आगे कर रही है। दूसरी तरफ, कांग्रेस भी चौपालों और युवा मुद्दों के जरिए सरकार को घेरने की कवायद में जुटी है.
भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार प्रदेश की सत्ता में वापसी का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही है. पार्टी संगठन स्तर पर "बूथ जीता-चुनाव जीता" के फार्मूले पर काम कर रही है, जबकि सरकार की ओर से लाभार्थी वर्ग को मजबूत करने और उसका दायरा बढ़ाने की कोशिश की जा रही है. 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा और 50 हजार मेधावी छात्राओं को स्कूटी देने जैसी योजनाओं को इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है.
बीजेपी की रणनीति
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार दौरे के बाद अब जिलेवार प्रदेश का दौरा कर रहे हैं. सरकार विकास कार्यों को प्रमुखता से जनता के सामने रख रही है, जबकि संगठन सामाजिक समीकरणों को साधने में जुटा है. भाजपा की रणनीति में युवाओं को विशेष महत्व दिया गया है और सेवा संकल्प अभियान की कई गतिविधियां इसी वर्ग को ध्यान में रखकर तैयार की गई हैं.
आकाश आनंद को आगे कर नई पीढ़ी के वोटरों तक पहुंचने की कोशिश
वहीं, बहुजन समाज पार्टी भी अपने कोर वोट बैंक को दोबारा मजबूत करने के साथ-साथ नए सामाजिक समीकरण बनाने में जुटी है. बसपा प्रमुख मायावती लगातार अपने समर्थकों को अन्य दलों के चुनावी वादों से सावधान रहने की अपील कर रही हैं. पार्टी ने युवा चेहरा आकाश आनंद को आगे कर नई पीढ़ी के वोटरों तक पहुंचने की कोशिश शुरू की है. माना जा रहा है कि बसपा को अपने पारंपरिक वोट बैंक के युवा वर्ग के दूसरे दलों की ओर जाने की चिंता है. इसी को देखते हुए पार्टी रणनीतिक सर्वे और संभावित प्रत्याशियों के साथ बैठकें कर रही है.
अब चुनावी मुद्दों को धार देने में लगी कांग्रेस
कांग्रेस भी संगठन को मजबूत करने के बाद अब चुनावी मुद्दों को धार देने में लगी है. समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन की संभावनाओं के बीच कांग्रेस चौपाल कार्यक्रमों के जरिए जनता के बीच पहुंचने की कोशिश कर रही है. राम मंदिर में कथित चंदा चोरी का मुद्दा, पेपर लीक, बेरोजगारी और युवाओं से जुड़े विषयों को कांग्रेस प्रमुखता से उठा रही है. पार्टी का प्रयास है कि इन मुद्दों के जरिए युवाओं और आम जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत की जाए.
चुनावी माहौल बनना शुरू
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रदेश में चुनावी माहौल बनना शुरू हो गया है. भाजपा, बसपा और कांग्रेस समेत सभी दल अपनी-अपनी रणनीतियों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं. आने वाले महीनों में चुनावी गतिविधियां और तेज होने की संभावना है.
2027 के चुनावी समर की उलटी गिनती शुरू
कुल मिलाकर, उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनावी समर की उलटी गिनती शुरू हो चुकी है और सभी राजनीतिक दलों ने अपनी-अपनी तैयारियों की रफ्तार बढ़ा दी है. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि किस दल की रणनीति मतदाताओं पर सबसे ज्यादा असर छोड़ती है.
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