/चुनावी मोड में यूपी कांग्रेस: संगठन को धार देने के लिए इन 6 लोगों को बनाया AICC सेक्रेटरी, जानें किन्हें मिली बड़ी जिम्मेदारी?

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश में संगठन को नए सिरे से मजबूत करने और आगामी राजनीतिक चुनौतियों से निपटने के लिए कांग्रेस हाईकमान ने बड़ा सांगठनिक दांव चला है. प्रदेश प्रभारी बदलने के बाद अब कांग्रेस ने यूपी के लिए सह-प्रभारियों (AICC Secretaries) की पूरी टीम ही बदल दी है. पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने उत्तर प्रदेश में 6 नए राष्ट्रीय सचिवों की तैनाती कर मैदान में उतार दिया है, जिससे संकेत मिल रहे हैं कि आने वाले महीनों में प्रदेश कार्यकारिणी में भी बड़े पैमाने पर फेरबदल तय हैं.
इन 6 युवा और अनुभवी नेताओं को मिली जिम्मेदारी
कांग्रेस हाईकमान द्वारा जारी नई सूची के अनुसार, यूपी के अलग-अलग जोनों और सांगठनिक काम-काज को संभालने के लिए निम्नलिखित 6 नेताओं को नया सह-प्रभारी (सचिव) नियुक्त किया गया है. यह नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई हैं.
अभिषेक दत्त
कुणाल चौधरी
जगदीश चंद्र
संजीव आर्य
वरुण चौधरी
अब्दुल हन्नान
इन 6 लोगों की छुट्टी
एक तरफ कांग्रेस ने 6 सेक्रेटरी नियुक्त किए हैं तो वहीं दूसरी तरफ 6 सचिवों की छुट्टी भी की है. इनमें धीरज गुर्जर, निलांशु चतुर्वेदी, प्रदीप नरवाल, राजेश तिवारी, सत्यनारायण पटेल और तौकीर आलम का नाम शामिल है.
क्यों अहम माना जा रहा है यह फैसला?
राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक, उत्तर प्रदेश जैसे देश के सबसे बड़े राज्य में लंबे समय से संघर्ष कर रही कांग्रेस अब जमीनी स्तर पर कैडर को मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रही है. नए सह-प्रभारियों की इस टीम में अनुभव, युवा ऊर्जा और सामाजिक संतुलन को प्राथमिकता दी गई है. यह पूरी टीम नए प्रदेश प्रभारी के साथ मिलकर राज्य के सभी संभागों में कार्यकर्ताओं को एकजुट करने और चुनावी तैयारियों को रफ्तार देने का काम करेगी.
उत्तराखंड कांग्रेस की नई टीम का ऐलान
अगले साल उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. जिसके चलते सभी सियासी दलों ने अपनी कमर कस ली है. इस बीच चुनाव की तैयारियों को गति देने के लिए कांग्रेस ने अपनी नई प्रदेश टीम की घोषणा कर दी है. कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से इसकी लिस्ट जारी कर दी गई है.
5 नई समितियों का हुआ गठन
इस लिस्ट के अनुसार, उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में यह नई कार्यकारिणी काम करेगी. नई टीम में एक कोषाध्यक्ष, 24 उपाध्यक्ष, 36 महासचिव और 107 नेताओं को प्रदेश सचिव के तौर पर जिम्मेदारी सौंपी गई है. एक्जीक्यूटिव कमेटी के साथ घोषणापत्र, अनुशासन, SIR और चार्जशीट समितियां गठित की गई हैं.
जानिए किसे मिली नई जिम्मेदारी?
एक्जीक्यूटिव कमेटी में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत समेत नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, प्रीतम सिंह, गणेश गोदियाल, गोविंद सिंह कुंजवाल, तिलकराज बेहड़ समेत 41 वरिष्ठ नेताओं और विधायकों को जगह मिली है. जबकि, भुवन चंद्र कापड़ी के हाथ में घोषणापत्र समिति की कमान सौंपी गई है. वहीं, विक्रम सिंह नेगी अनुशासन समिति के अध्यक्ष होंगे.
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