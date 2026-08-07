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चुनावी मोड में यूपी कांग्रेस: संगठन को धार देने के लिए इन 6 लोगों को बनाया AICC सेक्रेटरी, जानें किन्हें मिली बड़ी जिम्मेदारी?

UP CONGRESS: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच कांग्रेस ने प्रदेश संगठन को दुरुस्त करने की कवायद तेज कर दी है. यूपी प्रभारी बदलने के बाद अब पार्टी ने छह नए एआईसीसी सचिव नियुक्त किए हैं, जिससे संकेत मिल रहे हैं कि आने वाले महीनों में प्रदेश कार्यकारिणी में भी बड़े पैमाने पर फेरबदल तय हैं.

Edited ByPreeti Chauhan
Published: Aug 07, 2026, 10:07 AM IST|Updated: Aug 07, 2026, 10:07 AM IST
चुनावी मोड में यूपी कांग्रेस: संगठन को धार देने के लिए इन 6 लोगों को बनाया AICC सेक्रेटरी, जानें किन्हें मिली बड़ी जिम्मेदारी?
Image Credit: UP Congress

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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