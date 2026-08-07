/चुनावी मोड में यूपी कांग्रेस: संगठन को धार देने के लिए इन 6 लोगों को बनाया AICC सेक्रेटरी, जानें किन्हें मिली बड़ी जिम्मेदारी?

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में संगठन को नए सिरे से मजबूत करने और आगामी राजनीतिक चुनौतियों से निपटने के लिए कांग्रेस हाईकमान ने बड़ा सांगठनिक दांव चला है. प्रदेश प्रभारी बदलने के बाद अब कांग्रेस ने यूपी के लिए सह-प्रभारियों (AICC Secretaries) की पूरी टीम ही बदल दी है. पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने उत्तर प्रदेश में 6 नए राष्ट्रीय सचिवों की तैनाती कर मैदान में उतार दिया है, जिससे संकेत मिल रहे हैं कि आने वाले महीनों में प्रदेश कार्यकारिणी में भी बड़े पैमाने पर फेरबदल तय हैं.