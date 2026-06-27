/यूपी कांग्रेस में अजय राय की जगह नया अध्यक्ष लाने की तैयारी, इमरान मसूद और योगेश दीक्षित समेत कई नामों की चर्चा

इमरान मसूद और राकेश राठौर भी दौड़ में

सहारनपुर सांसद इमरान मसूद और राकेश राठौर का नाम भी प्रदेश अध्यक्ष की रेस में शामिल बताया जा रहा है. इमरान मसूद पश्चिमी यूपी के चर्चित मुस्लिम चेहरों में से एक हैं. वह अक्सर अपने बयानों के जरिए चर्चाओं में रहतें हैं. कई बार इमरान मसूद का बयान कांग्रेस पार्टी को ही असहज कर देता है. वह अक्सर इंडिया गठबंधन के प्रमुख सहयोगी समाजवादी पार्टी और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तल्ख लहजे में बयानबाजी करते रहते हैं. इमरान मसूद की पहचान दल बदलू नेताओं वाली है, वह पहले भी कांग्रेस से बीएसपी और फिर सपा से होते हुए कांग्रेस में पहुंचे हैं. इस लिए माना जा रहा है कि अगर कांग्रेस पार्टी मुस्लिम चेहरे पर दांव खेलना चाहेगी तो उसकी पहली पसंद नदीम जावेद होंगे. नदीम जावेद मूल रूप से कांग्रेस के कैडर से हैं और वह संगठन में भी मजबूत पकड़ रखतें हैं.