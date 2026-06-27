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यूपी कांग्रेस में अजय राय की जगह नया अध्यक्ष लाने की तैयारी, इमरान मसूद और योगेश दीक्षित समेत कई नामों की चर्चा

UP Congress News: अगले साल होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी की तर्ज पर कांग्रेस भी संगठन में बड़े फेरबदल करने में जुटी है. यूपी कांग्रेस प्रभारी बदलने के बाद चर्चा है कि जल्द ही अजय राय की जगह नया प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष घोषित किया जाएगा. यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में कई नाम शामिल हैं.

Written ByMohammad Gufran
Published: Jun 27, 2026, 01:13 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 01:15 PM IST
यूपी कांग्रेस में अजय राय की जगह नया अध्यक्ष लाने की तैयारी, इमरान मसूद और योगेश दीक्षित समेत कई नामों की चर्चा
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Mohammad Gufran

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मोहम्मद गुफरान प्रयागराज में वरिष्ठ पत्रकार हैं और इलेक्ट्रॉनिक व फील्ड रिपोर्टिंग में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखते हैं. वर्ष 2018 से जी मीडिया में करेस्पांडेंट के रूप में कार्यरत हैं. उन्होंने 2013, 2019 और 2025 के महाकुंभ की व्यापक ग्राउंड रिपोर्टिंग की है. न्यायपालिका उनकी विशेषज्ञता का प्रमुख क्षेत्र है और इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ी कई अहम कानूनी खबरें उन्होंने ब्रेक की हैं. लोकसभा-विधानसभा चुनाव, बाढ़, स्वास्थ्य, अपराध और शिक्षा जैसे जनसरोकार के मुद्दों पर उनकी रिपोर्टिंग को विशेष पहचान मिली है. अतीक अहमद-अशरफ हत्याकांड और मुख्तार अंसारी से जुड़े घटनाक्रमों की प्रमुख कवरेज भी उन्होंने की है. तथ्यपरक, निष्पक्ष और जमीनी पत्रकारिता उनकी पहचान है.

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