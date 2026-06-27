/यूपी कांग्रेस में अजय राय की जगह नया अध्यक्ष लाने की तैयारी, इमरान मसूद और योगेश दीक्षित समेत कई नामों की चर्चा

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मोहम्मद गुफरान/प्रयागराज : यूपी में विधानसभा चुनाव में अभी समय है. लेकिन सभी राजनैतिक दल संगठन के कील कांटे दुरुस्त करने में जुटें हैं. हाल ही में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को देखते हुए पदाधिकारियों का गठन किया है. वहीं बीजेपी के बाद अब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी संगठन में बड़े फेरबदल की तैयारियों में है. कांग्रेस प्रदेश प्रभारी रहे अविनाश पाण्डेय की जगह पर राजेंद्र पाल गौतम को यूपी का प्रभारी बनाया गया है. अविनाश पाण्डेय के बाद अब प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को भी हटाने की तैयारी है. सब कुछ तय रणनीति के मुताबिक रहा तो जुलाई के पहले सप्ताह तक कांग्रेस पार्टी यूपी में नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम की घोषणा कर देगी.
यूपी कांग्रेस अध्यक्ष पद की रेस में कौन-कौन से नाम
यूपी कांग्रेस अध्यक्ष की रेस में सबसे आगे अलीगढ़ निवासी योगेश दीक्षित का नाम सबसे ऊपर चल रहा है. दूसरे नंबर पर जौनपुर के नदीम जावेद का नाम है. तीसरे नंबर पर सीतापुर से सांसद राकेश राठौर और चौथे नंबर पर सहारनपुर सांसद इमरान मसूद का नाम है. कांग्रेस सूत्रों की मानें तो इस बार मूल कैडर से ही अध्यक्ष बनाया जाएगा. इसी लिए योगेश दीक्षित और नदीम जावेद का नम प्रमुख रूप से प्रदेश अध्यक्ष की रेस में बताया जा रहा है. सीतापुर से सांसद राकेश राठौर का नाम भी प्रदेश अध्यक्ष की रेस में बताया जा रहा है. पश्चिमी यूपी के चर्चित मुस्लिम चेहरों में शामिल इमरान मसूद को भी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के दावेदारों में बताया जा रहा है.
कौन हैं नदीम जावेद
नदीम जावेद यूपी के पूर्वांचल से आते हैं. जौनपुर की सदर विधानसभा से 2012 में विधायक रहें हैं. नदीम जावेद छात्रसंघ की राजनीति से निकलकर एनएसयूआई के अलावा अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं. नदीम जावेद कांग्रेस के मूल कैडर से आते हैं. कांग्रेस संगठन में मजबूत पकड़ के अलावा जुझारू नेता वाली छवि है. नदीम जावेद की गिनती राहुल गांधी के बेहद करीबियों में होती है.
कौन हैं योगेश दीक्षित
दूसरा प्रमुख नाम योगेश दीक्षित का है. योगेश दीक्षित भी मूल कांग्रेस कैडर से आते हैं. एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष के साथ यूपी कांग्रेस में कई पदों पर रह चुके हैं. 2012 में योगेश दीक्षित कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव भी लड़े थे. योगेश दीक्षित की यूपी के संगठन में काफी मजबूत पैठ है. योगेश दीक्षित राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा दोनों के विश्वासपात्र में शामिल हैं.
इमरान मसूद और राकेश राठौर भी दौड़ में
सहारनपुर सांसद इमरान मसूद और राकेश राठौर का नाम भी प्रदेश अध्यक्ष की रेस में शामिल बताया जा रहा है. इमरान मसूद पश्चिमी यूपी के चर्चित मुस्लिम चेहरों में से एक हैं. वह अक्सर अपने बयानों के जरिए चर्चाओं में रहतें हैं. कई बार इमरान मसूद का बयान कांग्रेस पार्टी को ही असहज कर देता है. वह अक्सर इंडिया गठबंधन के प्रमुख सहयोगी समाजवादी पार्टी और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तल्ख लहजे में बयानबाजी करते रहते हैं. इमरान मसूद की पहचान दल बदलू नेताओं वाली है, वह पहले भी कांग्रेस से बीएसपी और फिर सपा से होते हुए कांग्रेस में पहुंचे हैं. इस लिए माना जा रहा है कि अगर कांग्रेस पार्टी मुस्लिम चेहरे पर दांव खेलना चाहेगी तो उसकी पहली पसंद नदीम जावेद होंगे. नदीम जावेद मूल रूप से कांग्रेस के कैडर से हैं और वह संगठन में भी मजबूत पकड़ रखतें हैं.
यूपी कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए राकेश राठौर की दावेदारी क्यों कमजोर
वहीं सीतापुर से सांसद राकेश राठौर भी प्रदेश अध्यक्ष की रेस में शामिल हैं. हालांकि इमरान मसूद की तरह राकेश राठौर की भी छवि दल बदलू नेताओं वाली है. राकेश राठौर बसपा, भाजपा और सपा में भी रह चुके हैं, अब वह कांग्रेस पार्टी से सांसद हैं. हालांकि ओबीसी कैटेगरी से होने के चलते राकेश राठौर पर शायद कांग्रेस पार्टी दांव खेले. राकेश राठौर के नाम पर मुहर लगाने से पहले कांग्रेस पार्टी पिछले साल उनके ऊपर एक महिला द्वारा दर्ज कराए गए केस भी मंथन करेगी. क्योंकि महिला द्वारा दर्ज कराए गए केस के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई और मौजूदा समय में कोर्ट से वह जमानत पर बाहर हैं. महिला सबंधी अपराध से घिरे होने के चलते कांग्रेस पार्टी राकेश राठौर के नाम से किनारा भी कर सकती है.