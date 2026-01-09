1 साल पहले मैदान में उतरेंगे प्रत्याशी, यूपी में ब्राह्मण पॉलिटिक्स को धार देगी कांग्रेस, 100 दिनों का रोड मैप तैयार

UP Politics: यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं. उससे पहले पंचायत चुनाव होंगे. कांग्रेस ने यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर अपना एजेंडा तय कर लिया है. यूपी कांग्रेस ने आगामी 100 दिनों का प्लान तय कर लिया है. लखनऊ स्थित कांग्रेस मुख्यालय में पॉलीटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक में ये फैसला लिया गया.

पॉलीटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक

उत्तर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर शुक्रवार को पॉलीटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक हुई. इसमें 2027 विधानसभा चुनाव के साथ ही आगामी 100 दिनों के कांग्रेस पार्टी का एजेंडा तय किया गया. कांग्रेस पार्टी एसआईआर और मनरेगा को लेकर प्रदेश भर में बड़ा अभियान चलाएगी. इसी के साथ यूपी सरकार और सीएम योगी आदित्यनाथ को जातीय फैक्टर पर घेरने का काम करेगी. कांग्रेस यूपी में ब्राह्मण पॉलिटिक्स को धार देगी.

एक साल पहले से चुनावी मैदान में उतरेंगे प्रत्याशी

यूपी विधानसभा चुनाव से 1 साल पहले जिन उम्मीदवारों को चुनाव लड़ना है, उन्हें पहले ही सूचित करके ग्राउंड स्तर पर मजबूती से काम कराया जाएगा. कांग्रेस पार्टी अब पूरी तरह अपने दम पर चुनावी मैदान में उतरने जा रही है. 12 जनवरी को प्रियंका गांधी के जन्मदिन के अवसर पर इन तमाम योजनाओं की घोषणा की जाएगी.

100 दिनों का एजेंडा तय

कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव यूपी प्रभारी अविनाश पांडे ने बताया कि आगामी चुनाव और संगठन की मजबूती के लिए आज बड़ी बैठक की गई. इसमें तमाम अहम और बड़े फैसले लिए गए हैं. गठबंधन की स्थिति पर उन्होंने कहा कि जैसी परिस्थितियां होंगी उसके अनुसार गठबंधन चलेगा. उन्होंने कहा कि आगामी 100 दिनों का एजेंडा तय हो गया है. उसके अनुसार पार्टी कार्यकर्ताओं के जिम्मेदारी सौंपी गई है.

सांसद और विधायक भी बैठक पहुंचे

बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय, राष्ट्रीय महासचिव यूपी प्रभारी अविनाश पांडे, नेता विधानसभा आराधना मिश्रा मोना, राष्ट्रीय सचिव धीरज गुर्जर, तौकीर आलम, प्रदीप नरवाल, राज्यसभा उपनेता प्रमोद तिवारी व पीएल पुनिया सहित पार्टी के सांसद विधायक और वरिष्ठ नेता मौजूद रहे. बता दें कि 2026 में पंचायत चुनाव होने हैं. अगले साल 2027 में विधानसभा चुनाव होंगे.

एसआईआर में नाम काटे गए लोगों को तलाश करेगी कांग्रेस

बता दें कि यूपी में एसआईआर में 2.89 करोड़ मतदाताओं के नाम काटे जाने पर कांग्रेस सरकार को घेरने की तैयारी है. कांग्रेस प्रदेश के 2.89 करोड़ मतदाताओं को ढूंढने का ऐलान किया है. प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने 221 वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं की राज्य स्तरीय समिति का गठन किया है. इसको जिम्मेदारी सौंपी गई है कि एसआईआर के तहत काटे गए 2.89 करोड़ मतदाताओं की तलाश कर भौतिक सत्यापन करें.