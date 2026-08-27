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UP 2027: युवाओं और आम जनता तक पहुंचने के लिए कांग्रेस के दो बड़े अभियान, क्या बदल पाएंगे प्रदेश की सियासत?

Explainer: कांग्रेस 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों के तहत अपने संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने और दो प्रमुख वोट बैंक युवाओं तथा आम नागरिकों से सीधे जुड़ने के लिए दो बड़े अभियानों की रणनीति बना रही है.

Written ByPreeti Chauhan
Published: Aug 27, 2026, 01:33 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 01:33 PM IST
UP 2027: युवाओं और आम जनता तक पहुंचने के लिए कांग्रेस के दो बड़े अभियान, क्या बदल पाएंगे प्रदेश की सियासत?
Image Credit: UP Politics

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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