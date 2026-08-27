/UP 2027: युवाओं और आम जनता तक पहुंचने के लिए कांग्रेस के दो बड़े अभियान, क्या बदल पाएंगे प्रदेश की सियासत?

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UP Congress Strategy: उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने युवाओं और ग्रामीण मतदाताओं तक पहुंच बनाने के लिए 'छात्रों की गूंज' और 'चौपाल' अभियान शुरू करने की रणनीति बनाई है. लंबे समय से कमजोर संगठन और घटते जनाधार से जूझ रही कांग्रेस अब उन वर्गों पर फोकस कर रही है, जो चुनावी नतीजों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं.आइए जानते हैं विस्तार से कांग्रेस के मास्टरप्लान के बारे में..
क्या है 'छात्रों की गूंज' अभियान?(यूथ और फर्स्ट-टाइम वोटर्स पर फोकस)
इसका उद्देश्य युवा मतदाताओं और छात्रों से जुड़े मुद्दों को राजनीतिक संवाद के केंद्र में लाना है. इस अभियान के जरिए कांग्रेस कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के बीच पहुंचेगी. बेरोजगारी, भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक, सरकारी नौकरियों में रिक्त पद, शिक्षा की गुणवत्ता और छात्र सुविधाओं जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया जाएगा.इसके लिए पार्टी कि रणनीति जिला, ब्लॉक और कस्बों के प्रमुख शिक्षण संस्थानों के आसपास छात्र चौपालों और संवाद कार्यक्रमों का आयोजन.
कांग्रेस का लक्ष्य
पहली बार वोट डालने वाले युवाओं से संवाद
बेरोजगारी और भर्ती घोटालों को राजनीतिक मुद्दा बनाना
छात्र संगठनों के माध्यम से संगठन को मजबूत करना
'चौपाल' अभियान क्या है?
पार्टी का उद्देश्य धार्मिक ट्रस्टों और मंदिर निर्माण के लिए एकत्र किए गए चंदे और चढ़ावे से जुड़ी पारदर्शिता के सवाल जनता के बीच उठाना है. 'चौपाल' अभियान गांवों और कस्बों पर केंद्रित होगा. इसमें कांग्रेस नेता सीधे जनता के बीच बैठकर उनकी समस्याएं सुनेंगे और सरकार की नीतियों पर चर्चा करेंगे. ग्रामीण व शहरी चौपालों के माध्यम से स्थानीय स्तर पर संवाद स्थापित कर आम लोगों से सीधा संपर्क साधना. ये कांग्रेस की रणनीति का हिस्सा है.
कांग्रेस के मुख्य मुद्दे
महंगाई
किसान समस्याएं
कानून व्यवस्था
सामाजिक न्याय
स्थानीय विकास और रोजगार
कांग्रेस की रणनीति क्या है?
कांग्रेस को लगता है कि यूपी में युवा और ग्रामीण वोटर 2027 के चुनाव का रुख तय कर सकते हैं. इसलिए पार्टी एक तरफ छात्रों को जोड़ना चाहती है, तो दूसरी ओर गांवों में अपनी खोई जमीन वापस पाने की कोशिश में है.
समझिए राजनीतिक मायने
कांग्रेस युवाओं को केंद्र में रखकर भाजपा और सपा दोनों को चुनौती देना चाहती है.
छात्र राजनीति के जरिए पार्टी भविष्य का कैडर तैयार करने की कोशिश में है.
चौपाल अभियान के माध्यम से कांग्रेस खुद को जनता के मुद्दों की आवाज के रूप में पेश करना चाहती है.
यह अभियान जातीय समीकरणों से आगे बढ़कर रोजगार, शिक्षा और सामाजिक मुद्दों पर राजनीति करने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है.
2027 चुनाव पर कितना असर?
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सिर्फ अभियान चलाने से चुनावी फायदा तय नहीं होता, लेकिन यदि कांग्रेस युवाओं और ग्रामीण मतदाताओं के बीच लगातार सक्रिय रहती है तो उसका संगठनात्मक आधार मजबूत हो सकता है। यही कारण है कि 'छात्रों की गूंज' और 'चौपाल' अभियान को 2027 विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के बड़े राजनीतिक प्रयोग के तौर पर देखा जा रहा है. पार्टी का मुख्य फोकस उन वर्गों पर है जो आगामी विधानसभा चुनावों के नतीजों को प्रभावित करने में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं.
'चौपाल' अभियानों का इतिहास
'चौपाल' और 'छात्र संवाद/युवा अभियानों' का आयोजन भारतीय राजनीति में पहले भी लगातार होता रहा है. हालांकि, अलग-अलग चुनावों में राजनीतिक दल इन अभियानों को नए नामों, नए स्वरूपों और आधुनिक रणनीतियों के साथ जनता के बीच लाते हैं. चौपाल भारतीय ग्रामीण राजनीति का पारंपरिक और सबसे पुराना जरिया है.
कांग्रेस का पुराना जुड़ाव
स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर 1970-80 के दशक तक कांग्रेस ग्रामीण भारत में पैठ बनाने के लिए 'गांव चौपाल' और 'किसान चौपाल' का सहारा लेती रही है.यूपी चुनाव 2022 से पहले भी कांग्रेस ने 'खाट सभा' और 'किसान संदेश यात्रा' के माध्यम से चौपालें आयोजित की थीं.
अन्य दलों का प्रयोग
भाजपा ने 2021-22 के यूपी पंचायत चुनाव और विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश स्तर पर व्यापक 'ग्राम चौपाल' अभियान चलाया था. इसी तरह समाजवादी पार्टी (SP) 'समाजवादी चौपाल' और बहुजन समाज पार्टी (BSP) कैडर कैंपों के रूप में ग्रामीण मतदाताओं से संवाद करती आई है.
छात्र एवं युवा अभियानों की पृष्ठभूमि
छात्रों और युवाओं को साधने के लिए दल हमेशा से विशेष अभियान चलाते रहे हैं. छात्रों की गूंज (Chhatron Ki Goonj): अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC), NSUI और यूथ कांग्रेस ने पूरे देश (कोटा, पुणे, प्रयागराज, देहरादून) में युवाओं से संवाद करने और शिक्षा व रोजगार के मुद्दों को उठाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर 'छात्रों की गूंज' आंदोलन चलाया था.राजनीतिक दल चुनाव से पहले छात्रों के बीच जाकर पेपर लीक, बेरोजगारी, शुल्क वृद्धि और छात्रवृत्ति जैसे संवेदनशील मुद्दों पर उन्हें गोलबंद करते रहे हैं.
2027 चुनाव के संदर्भ में यह नया क्यों है?
इस बार कांग्रेस इन दोनों कार्यक्रमों को एक संगठित 'मास्टरप्लान' के तहत फिर से पुनर्जीवित कर रही है. 'छात्रों की गूंज' के जरिए जहां शहरी/कैंपस के युवाओं (Gen-Z और Gen-Alpha) को साधने की कोशिश है, वहीं 'चौपाल' के जरिए ग्रामीण जमीनी कैडर और किसान मतदाताओं के साथ टूट चुके सीधे संवाद को फिर से बहाल करने की रणनीति बनाई गई है.
निष्कर्ष
अब सवाल यह है कि क्या ये अभियान कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में नई राजनीतिक ऊर्जा दे पाएंगे, या फिर प्रदेश की पारंपरिक चुनावी समीकरणों के सामने यह प्रयास सीमित असर ही छोड़ पाएगा। 2027 के चुनाव से पहले यही सबसे बड़ा राजनीतिक परीक्षण माना जा रहा है.कांग्रेस का यह अभियान केवल जनसंपर्क कार्यक्रम नहीं, बल्कि यूपी में खोया राजनीतिक आधार वापस पाने और 2027 की लड़ाई में नई ऊर्जा भरने की रणनीति है.
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