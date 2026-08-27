/UP 2027: युवाओं और आम जनता तक पहुंचने के लिए कांग्रेस के दो बड़े अभियान, क्या बदल पाएंगे प्रदेश की सियासत?

छात्र एवं युवा अभियानों की पृष्ठभूमि

छात्रों और युवाओं को साधने के लिए दल हमेशा से विशेष अभियान चलाते रहे हैं. छात्रों की गूंज (Chhatron Ki Goonj): अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC), NSUI और यूथ कांग्रेस ने पूरे देश (कोटा, पुणे, प्रयागराज, देहरादून) में युवाओं से संवाद करने और शिक्षा व रोजगार के मुद्दों को उठाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर 'छात्रों की गूंज' आंदोलन चलाया था.राजनीतिक दल चुनाव से पहले छात्रों के बीच जाकर पेपर लीक, बेरोजगारी, शुल्क वृद्धि और छात्रवृत्ति जैसे संवेदनशील मुद्दों पर उन्हें गोलबंद करते रहे हैं.